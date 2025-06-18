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В Дамаске наблюдали пролет десятков ракет в направлении Израиля

В Дамаске наблюдали пролет десятков ракет в направлении Израиля - РИА Новости, 18.06.2025

В Дамаске наблюдали пролет десятков ракет в направлении Израиля

Пролеты нескольких десятков ракет в разные промежутки времени наблюдали жители Дамаска в ночь на среду, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T05:43:00+03:00

2025-06-18T05:43:00+03:00

2025-06-18T08:24:00+03:00

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ДАМАСК, 18 июн - РИА Новости. Пролеты нескольких десятков ракет в разные промежутки времени наблюдали жители Дамаска в ночь на среду, передает корреспондент РИА Новости. Яркие огни группами по 15-20 штук, пролетая над сирийской столицей, начинали резкое снижение, уходя в сторону оккупированных Голанских высот. Многие жители Дамаска смогли заснять пролеты баллистических ракет, заранее приехав на "обзорные площадки" на окраинах сирийской столицы. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибло около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250618/vzryv-2023456408.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пролеты ракет над Дамаском Пролеты нескольких десятков ракет в разные промежутки времени наблюдали жители Дамаска в ночь на среду, передает корреспондент РИА Новости. Яркие огни группами по 15-20 штук, пролетая над сирийской столицей, начинали резкое снижение, уходя в сторону оккупированных Голанских высот. 2025-06-18T05:43 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, иран, дамаск (город), казем джалали, война израиля и ирана: последние новости о конфликте