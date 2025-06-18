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Выпуск изделий из высокопрочного чугуна наладят в Смоленской области - РИА Новости, 18.06.2025
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
19:15 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/chugun-2023679933.html
Выпуск изделий из высокопрочного чугуна наладят в Смоленской области
Выпуск изделий из высокопрочного чугуна наладят в Смоленской области - РИА Новости, 18.06.2025
Выпуск изделий из высокопрочного чугуна наладят в Смоленской области
Массовое производство люков инженерных сетей и дождеприемников из высокопрочного чугуна запустят на предприятии "ЕМФ-Технологии" в Ярцеве Смоленской области,... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T19:15:00+03:00
2025-06-18T19:15:00+03:00
смоленская область
смоленская область
василий анохин
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Массовое производство люков инженерных сетей и дождеприемников из высокопрочного чугуна запустят на предприятии "ЕМФ-Технологии" в Ярцеве Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале. Для этого на заводе сейчас активно строятся корпус и склад общей площадью более 3 тысяч квадратных метров, в которых будет установлено новое современное оборудование с высокой степенью автоматизации технологического цикла. Также компания модернизирует уже имеющиеся мощности. "Развитие мощностей предприятия увеличит объем выпускаемой продукции на 5 тысяч тонн в год. Освоение производства коммунального литья позволит заместить на российском рынке импортные аналоги из Китая, Турции и Азербайджана. В общей сложности в реализацию инвестиционного проекта компания вложит более 450 миллионов рублей", — отметил Анохин. По его словам, Ярцевское предприятие активно привлекает на производство местную молодежь, участвует в ее обучении в колледжах и техникумах, а также заключило целевые договоры со студентами. Кроме того, завод регулярно поставляет печи смоленским бойцам на СВО. Губернатор добавил, что правительство области продолжит поддерживать развитие предприятия. Он уверен, что реализация инвестиционного проекта и запуск производства новой продукции дадут мощный импульс для роста экономики Ярцевского округа и повышения благополучия жителей муниципалитета.
https://ria.ru/20250617/anokhin-2023414412.html
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смоленская область, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин
Выпуск изделий из высокопрочного чугуна наладят в Смоленской области

Массовый выпуск товаров из высокопрочного чугуна запустят в Смоленской области

© Фото : Василий Анохин/ВКонтактеГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фото : Василий Анохин/ВКонтакте
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Массовое производство люков инженерных сетей и дождеприемников из высокопрочного чугуна запустят на предприятии "ЕМФ-Технологии" в Ярцеве Смоленской области, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале.
Для этого на заводе сейчас активно строятся корпус и склад общей площадью более 3 тысяч квадратных метров, в которых будет установлено новое современное оборудование с высокой степенью автоматизации технологического цикла. Также компания модернизирует уже имеющиеся мощности.
"Развитие мощностей предприятия увеличит объем выпускаемой продукции на 5 тысяч тонн в год. Освоение производства коммунального литья позволит заместить на российском рынке импортные аналоги из Китая, Турции и Азербайджана. В общей сложности в реализацию инвестиционного проекта компания вложит более 450 миллионов рублей", — отметил Анохин.
По его словам, Ярцевское предприятие активно привлекает на производство местную молодежь, участвует в ее обучении в колледжах и техникумах, а также заключило целевые договоры со студентами. Кроме того, завод регулярно поставляет печи смоленским бойцам на СВО.
Губернатор добавил, что правительство области продолжит поддерживать развитие предприятия. Он уверен, что реализация инвестиционного проекта и запуск производства новой продукции дадут мощный импульс для роста экономики Ярцевского округа и повышения благополучия жителей муниципалитета.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
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