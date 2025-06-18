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В ООН заявили о росте числа мирных жертв в конфликтах в 2024 году - РИА Новости, 18.06.2025
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17:51 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/chislo-2023651948.html
В ООН заявили о росте числа мирных жертв в конфликтах в 2024 году
В ООН заявили о росте числа мирных жертв в конфликтах в 2024 году - РИА Новости, 18.06.2025
В ООН заявили о росте числа мирных жертв в конфликтах в 2024 году
Число мирных жителей, погибших в результате конфликтов в 2024 году, возросло на 40%, говорится в опубликованном в среду докладе Управления верховного комиссара... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T17:51:00+03:00
2025-06-18T17:51:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 18 июн - РИА Новости. Число мирных жителей, погибших в результате конфликтов в 2024 году, возросло на 40%, говорится в опубликованном в среду докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). "В 2024 году число жертв среди гражданского населения в конфликтах возросло на 40% по всему миру", - сказано в публикации. По данным управления, по причине конфликтов погибло не менее 48 384 человек. В основном речь идет о гражданских лицах. Кроме того, увеличилось число погибших журналистов и работников СМИ. По данным ООН, их смертность возросла на 10%, с 74 случаев в 2023 до 82 в 2024 году. Причем более 60% убийств журналистов произошли в зонах конфликта, что составляет самый высокий показатель за последнее десятилетие. Согласно данным ООН, за 2024 год были убиты и пропали без вести 625 борцов за права человека. Самый высокий процент приходится на Латинскую Америку и Карибский регион.
https://ria.ru/20250527/ruki-2019420247.html
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в мире, здоровье - общество, латинская америка, оон
В мире, Здоровье - Общество, Латинская Америка, ООН
В ООН заявили о росте числа мирных жертв в конфликтах в 2024 году

УВКЧП: число гражданских жертв в конфликтах в 2024 году возросло на 40%

© AP Photo / Hatem MoussaПалестинцы покидают сектор Газа по улице Салах ад-Дина
Палестинцы покидают сектор Газа по улице Салах ад-Дина - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Hatem Moussa
Палестинцы покидают сектор Газа по улице Салах ад-Дина. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 18 июн - РИА Новости. Число мирных жителей, погибших в результате конфликтов в 2024 году, возросло на 40%, говорится в опубликованном в среду докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).
"В 2024 году число жертв среди гражданского населения в конфликтах возросло на 40% по всему миру", - сказано в публикации.
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По данным управления, по причине конфликтов погибло не менее 48 384 человек. В основном речь идет о гражданских лицах.
Кроме того, увеличилось число погибших журналистов и работников СМИ. По данным ООН, их смертность возросла на 10%, с 74 случаев в 2023 до 82 в 2024 году. Причем более 60% убийств журналистов произошли в зонах конфликта, что составляет самый высокий показатель за последнее десятилетие.
Согласно данным ООН, за 2024 год были убиты и пропали без вести 625 борцов за права человека. Самый высокий процент приходится на Латинскую Америку и Карибский регион.
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