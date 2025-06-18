https://ria.ru/20250618/chislo-2023651948.html

В ООН заявили о росте числа мирных жертв в конфликтах в 2024 году

В ООН заявили о росте числа мирных жертв в конфликтах в 2024 году - РИА Новости, 18.06.2025

В ООН заявили о росте числа мирных жертв в конфликтах в 2024 году

Число мирных жителей, погибших в результате конфликтов в 2024 году, возросло на 40%, говорится в опубликованном в среду докладе Управления верховного комиссара... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T17:51:00+03:00

2025-06-18T17:51:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 18 июн - РИА Новости. Число мирных жителей, погибших в результате конфликтов в 2024 году, возросло на 40%, говорится в опубликованном в среду докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ). "В 2024 году число жертв среди гражданского населения в конфликтах возросло на 40% по всему миру", - сказано в публикации. По данным управления, по причине конфликтов погибло не менее 48 384 человек. В основном речь идет о гражданских лицах. Кроме того, увеличилось число погибших журналистов и работников СМИ. По данным ООН, их смертность возросла на 10%, с 74 случаев в 2023 до 82 в 2024 году. Причем более 60% убийств журналистов произошли в зонах конфликта, что составляет самый высокий показатель за последнее десятилетие. Согласно данным ООН, за 2024 год были убиты и пропали без вести 625 борцов за права человека. Самый высокий процент приходится на Латинскую Америку и Карибский регион.

https://ria.ru/20250527/ruki-2019420247.html

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