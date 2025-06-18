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Марина Чекурова: без снижения ставки охлаждение экономики станет заморозкой

Марина Чекурова: без снижения ставки охлаждение экономики станет заморозкой - РИА Новости, 18.06.2025

Марина Чекурова: без снижения ставки охлаждение экономики станет заморозкой

"Взаимные" пошлины, которые президент США Дональд Трамп ввел против своих торговых партнеров, завершили эпоху свободной торговли. Как это отразится на мировой... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T10:00:00+03:00

2025-06-18T10:00:00+03:00

2025-06-18T10:00:00+03:00

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"Взаимные" пошлины, которые президент США Дональд Трамп ввел против своих торговых партнеров, завершили эпоху свободной торговли. Как это отразится на мировой экономике, долго ли еще будут действовать тарифы, какие товары подорожают из-за ведения пошлин, и как все это отразится на торговле России и ее экономике, в интервью РИА Новости в преддверии Петербургского международного экономического форума рассказала генеральный директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. Беседовала Наталья Разумова.ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.– Мир уже почти три месяца существует под действием взаимных тарифов США. Как вы можете оценить ущерб мировой экономике за это время?– Если фондовые рынки уже отыграли эту историю, то ущерб мировой экономике пока неясен. Он сильно зависит от того, кто и на каких условиях заключит сделки. Но главное – очередная эпоха свободной торговли, которую можно отсчитывать от распада СССР, завершилась. Даже при росте средних ставок пошлины с 1,5% до 6-7% в крупнейшей экономике мира снижение объемов торговли и инвестиций будет значительным. Оценка в 0,5% мирового ежегодного ВВП на длительный период – это довольно консервативная оценка.– Как вы в целом считаете, США скоро откажутся от пошлин, или эти меры еще долго будут действовать?– Мы не ожидаем отказа от пошлин – даже при смене администрации – по внутриполитическим причинам, так что надо вновь осваивать "бег с барьерами".– Объявленная Трампом торговая и бюджетная политика, на ваш взгляд, поможет США справиться с их гигантским госдолгом?– Сложная фискальная ситуация в США, растущий госдолг на фоне удорожания его обслуживания уже давно "слон в комнате". Недавно это нашло отражение в снижении Moody’s, причем последними из "большой тройки". Мы наблюдаем системный сдвиг, поскольку кредитный риск США перестал быть околонулевым, и торгуется страховка на случай дефолта США. Причем ее объемы показывают, что для многих инвесторов сама идея американских облигаций как безрискового актива перестала быть самоочевидной. Судя по обсуждаемым налоговым и бюджетным планам администрации Трампа, ситуация с бюджетом вряд ли станет лучше, так что новые снижения рейтинга вполне возможны, особенно в случае рецессии в США.– Сказались ли каким-то образом тарифы на России, например, на ее торговле?– В силу ограниченности торговли между Россией и США и того, что торгуемые товары новые меры не затронули, тарифы практически не оказали прямого влияния.– А косвенное?– Оно оказалось достаточно большим. С увеличением рисков глобальной рецессии и снижением инвестиционной активности упали цены на сырье, а Россия – экспортная экономика. Поэтому наши экспортеры получили ощутимый удар. Если постоянное тарифное давление на Китай и Индию, крупнейших покупателей наших минералов и продуктов их переработки, усилится, то мы можем увидеть спад объемов и цен.– Какие у вас в целом ожидания от мировой экономики в 2025 году? Какие будут темпы роста мирового ВВП по итогам года?– Мы ожидаем рост мирового ВВП в районе 2,5% из-за неопределенности, вызванной торговыми войнами и в целом прекращения обнуления тарифов и барьеров, наблюдавшемся несколько десятилетий. Валютные войны и санкции также способствуют снижению деловой активности. При этом темпы будут очень неровными. Китай, даже замедлившись, сохранит рост. Индия и Латинская Америка растут по внутренним причинам и являются одними из бенефициаров глобальных конфликтов. Ситуация в США менее предсказуема, но судя по оптимизму фондового рынка рецессии не предвидится. А вот Евросоюз и Япония скорее всего продолжат торможение.– Что будет с инфляцией в таких условиях?– Она может возникать в отдельных секторах, например, рынок кофе или какао должен беспокоить нас как потребителей, но в целом должна быть под контролем.– А что будет с российской экономикой в этом году? Какие проблемы сейчас стоят перед ней?– Российская экономика охлаждается, причем по разным причинам. Свою роль сыграла сверхжесткая денежно-кредитная политика Банка России, охладившая экономику через слишком дорогие деньги. Добавился и эффект от снижения экспортных цен и повышения налогов, снизивший объемы инвестиционных ресурсов компаний. При этом расходы бюджета остаются высокими. Собственно, основная проблема – это как сделать "посадку" мягкой при дорогих деньгах и перманентном кадровом дефиците.– Видите ли вы риски стагфляции с учетом замедления темпов роста ВВП?– Нет, классическая стагфляция, то есть рост безработицы при высокой инфляции, сейчас нереальна из-за полной занятости в экономике. Сейчас мы ждем роста в 1,4% ВВП по итогам года.– Какой уровень инфляции в России вы прогнозируете по итогам года?– С учетом охлаждения экономики – и российской, и мировой – и крепкого рубля в начале года, я жду снижения инфляции до 6% к концу года, в основном за счет цен на непродовольственные товары.– Реалистично ли достижение цели Банка России по инфляции в 4% в 2026 году? Как вы считаете, стоит ли менять таргет?– Многое этому может воспрепятствовать, включая активную индексацию тарифов естественных монополий в следующем году. Однако ценой замедления роста экономики мы можем увидеть 4%. Стоит ли оно того – вопрос риторический.Изменение таргета – более сложный вопрос, так как 4% были установлены еще в 2014 году, совсем в других экономических реалиях, других уровнях транзакционных издержек у предприятий и населения. Казахстан не так давно зафиксировал свой таргет на уровне 5%, и, пожалуй, нам тоже следует изучить вопрос корректировки таргета после 12 лет фиксации на нынешнем уровне.– В июне регулятор впервые за почти три года снизил ключевую ставку, какого уровня она может достичь к декабрю? Как вы в целом можете прокомментировать решение ЦБ на прошедшем заседании?– Инфляция снижается заметно и быстро, хотя в июле-августе ожидаем всплеск на индексации коммунальных тарифов, при этом инфляционные ожидания остаются высокими и даже растут. Однако заявленные планы позволяют ожидать медленное снижение и сохранение – а местами и увеличение – реальной процентной ставки. Снижать ставку планируют более медленными темпами, по сравнению с замедлением инфляции. Это создает риск того, что охлаждение экономики перейдет в ее "заморозку", если не будет последовательного снижения ставки.Мы ожидаем еще одного снижения на один процентный пункт в июле, а дальше снижение будет идти меньшими шагами или не на каждом заседании. Ставка в декабре, скорее всего, будет на уровне 17,5-18% годовых.– Меняются ли сейчас как-то экспортно-импортные потоки России, на фоне всех происходящих в мире событий, тех же торговых войн? Каким, по-вашему, будет объем экспорта России в этом году, а каким – объем импорта?– Мы ожидаем достаточно стабильных экспортных потоков за счет сельхозпродукции, удобрений и газа, которые компенсируют менее комфортную ситуацию для нефти и металлов, а также устойчивый импорт, цены на который стабилизировались из-за замедления мировой экономики. Наш прогноз экспорта и импорта – 475 и 380 миллиардов долларов США.– Какие у вас ожидания от курса рубля в этом году – последние месяцы он стабильно входит в число самых укрепившихся валют в мире?– Сильное укрепление рубля в первые месяцы года было вызвано сочетанием фундаментальных (сверхвысокие ставки) и технических (изменение структуры и сроков репатриации валютной выручки) факторов – но похожую картину мы наблюдали и в 2023-2024 годах. Более того, текущие цены еще не отразили ухудшение на нефтяном рынке. Поэтому мы ожидаем более слабый рубль летом и средний курс за год около 93-94 рублей.– Ждете возвращения к трехзначным значениям?– При таком раскладе трехзначные значения к концу года – вполне реальный сценарий, хотя и не обязательный.

https://ria.ru/20250616/temp-2023107836.html

https://ria.ru/20250531/zavisimost-2020102144.html

https://ria.ru/20250525/reyting-2018755461.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, интервью, россия, эксперт ра