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Оппозиция в Чехии не смогла добиться вотума недоверия правительству - РИА Новости, 18.06.2025
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22:29 18.06.2025 (обновлено: 23:05 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/chekhiya-2023713664.html
Оппозиция в Чехии не смогла добиться вотума недоверия правительству
Оппозиция в Чехии не смогла добиться вотума недоверия правительству - РИА Новости, 18.06.2025
Оппозиция в Чехии не смогла добиться вотума недоверия правительству
Парламентской оппозиции в Чехии не хватило семи голосов для вынесения вотума недоверия правительству в связи с делом о биткоинах, за отправку кабмина в отставку РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T22:29:00+03:00
2025-06-18T23:05:00+03:00
в мире
чехия
андрей бабиш
петр фиала
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ПРАГА, 17 июн – РИА Новости. Парламентской оппозиции в Чехии не хватило семи голосов для вынесения вотума недоверия правительству в связи с делом о биткоинах, за отправку кабмина в отставку проголосовали 90 депутатов, при этом им необходимо было получить 101 голос при 200 членах парламента, сообщило в среду Чешское ТВ. "Внеочередное заседание нижней палаты парламента Чехии, созванное по инициативе оппозиции для вынесения вотума недоверия правительству в связи с делом о биткоинах, завершилось голосованием, в котором за вотум недоверия проголосовали 94 депутата, против - 98. Для вынесения вотума недоверия оппозиции необходимо было получить 101 голос. Таким образом, правительство республики сохранило свои позиции", - говорится в сообщении. По данным агентства ЧТК, ранее осужденный за торговлю наркотиками, хищения и незаконное владение оружием Томаш Иржиковский пожертвовал минюсту биткоины на сумму около одного миллиарда крон (около 45 миллионов долларов). Не исключено, что пожертвованная криптовалюта была получена в результате преступной деятельности. Расследованием данного дела занимается Национальное управление по борьбе с оргпреступностью под надзором генпрокуратуры. Получатель пожертвования, глава минюста Павел Блажек, сразу после появления в СМИ первых сообщений об этом деле ушел в отставку, на его место назначена адвокат и политик Эва Декруа, которая пообещала провести аудит в своем ведомстве.Внеочередное заседание парламента Чехии по делу о биткоинах началось утром во вторник и продолжалось до вечера среды. При этом выступавшие с обеих сторон ораторы больше, чем о биткоинах, говорили о своих достижениях и промахах политических противников. Практически пустовавший все это время зал заседаний не смущал выступавших, поскольку их главные зрители и слушатели находились у телевизоров и радиоприемников с учетом предстоящих менее чем через четыре месяца (3-4 октября) очередных выборов в парламент."Мы сегодня проиграли, но выиграем в октябре!" - подытоживая итоги голосования, заявила с трибуны глава парламентской фракции оппозиционного движения ANO ("Акция недовольных граждан") Алена Шиллерова.Согласно опубликованным в воскресенье результатам социологического исследования агентства STEM, именно возглавляемое экс-премьером и долларовым миллиардером Андреем Бабишем движение ANO является главным претендентом на победу на выборах в парламент, ему готова отдать свои голоса почти треть избирателей (31,2%), что принесло бы ANO 77 депутатских мандатов. Правящую коалицию SPOLU ("Вместе") премьера Петра Фиалы поддерживают 21,6% избирателей, что дает ей 52 места в парламенте. При этом, по мнению многих политологов, дело о биткоинах еще не успело отразиться на результатах данного социсследования.
https://ria.ru/20250615/chekhiya-2022962332.html
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в мире, чехия, андрей бабиш, петр фиала
В мире, Чехия, Андрей Бабиш, Петр Фиала
Оппозиция в Чехии не смогла добиться вотума недоверия правительству

Чешская оппозиция не добилась вотума недоверия правительству по делу о биткоинах

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкФлаги Чешской Республики и Евросоюза
Флаги Чешской Республики и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Флаги Чешской Республики и Евросоюза . Архивное фото
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ПРАГА, 17 июн – РИА Новости. Парламентской оппозиции в Чехии не хватило семи голосов для вынесения вотума недоверия правительству в связи с делом о биткоинах, за отправку кабмина в отставку проголосовали 90 депутатов, при этом им необходимо было получить 101 голос при 200 членах парламента, сообщило в среду Чешское ТВ.
"Внеочередное заседание нижней палаты парламента Чехии, созванное по инициативе оппозиции для вынесения вотума недоверия правительству в связи с делом о биткоинах, завершилось голосованием, в котором за вотум недоверия проголосовали 94 депутата, против - 98. Для вынесения вотума недоверия оппозиции необходимо было получить 101 голос. Таким образом, правительство республики сохранило свои позиции", - говорится в сообщении.
Прага, Чехия - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Оппозиция Чехии претендует на 77 мест в парламенте, следует из опроса
15 июня, 15:01
По данным агентства ЧТК, ранее осужденный за торговлю наркотиками, хищения и незаконное владение оружием Томаш Иржиковский пожертвовал минюсту биткоины на сумму около одного миллиарда крон (около 45 миллионов долларов). Не исключено, что пожертвованная криптовалюта была получена в результате преступной деятельности. Расследованием данного дела занимается Национальное управление по борьбе с оргпреступностью под надзором генпрокуратуры. Получатель пожертвования, глава минюста Павел Блажек, сразу после появления в СМИ первых сообщений об этом деле ушел в отставку, на его место назначена адвокат и политик Эва Декруа, которая пообещала провести аудит в своем ведомстве.
Внеочередное заседание парламента Чехии по делу о биткоинах началось утром во вторник и продолжалось до вечера среды. При этом выступавшие с обеих сторон ораторы больше, чем о биткоинах, говорили о своих достижениях и промахах политических противников. Практически пустовавший все это время зал заседаний не смущал выступавших, поскольку их главные зрители и слушатели находились у телевизоров и радиоприемников с учетом предстоящих менее чем через четыре месяца (3-4 октября) очередных выборов в парламент.
"Мы сегодня проиграли, но выиграем в октябре!" - подытоживая итоги голосования, заявила с трибуны глава парламентской фракции оппозиционного движения ANO ("Акция недовольных граждан") Алена Шиллерова.
Согласно опубликованным в воскресенье результатам социологического исследования агентства STEM, именно возглавляемое экс-премьером и долларовым миллиардером Андреем Бабишем движение ANO является главным претендентом на победу на выборах в парламент, ему готова отдать свои голоса почти треть избирателей (31,2%), что принесло бы ANO 77 депутатских мандатов. Правящую коалицию SPOLU ("Вместе") премьера Петра Фиалы поддерживают 21,6% избирателей, что дает ей 52 места в парламенте. При этом, по мнению многих политологов, дело о биткоинах еще не успело отразиться на результатах данного социсследования.
Томио Окамура - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Парламент Чехии выдал полиции лидера оппозиционной партии
13 февраля, 01:11
 
В миреЧехияАндрей БабишПетр Фиала
 
 
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