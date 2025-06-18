https://ria.ru/20250618/chekhiya-2023713664.html

Оппозиция в Чехии не смогла добиться вотума недоверия правительству

Оппозиция в Чехии не смогла добиться вотума недоверия правительству - РИА Новости, 18.06.2025

Оппозиция в Чехии не смогла добиться вотума недоверия правительству

Парламентской оппозиции в Чехии не хватило семи голосов для вынесения вотума недоверия правительству в связи с делом о биткоинах, за отправку кабмина в отставку РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T22:29:00+03:00

2025-06-18T22:29:00+03:00

2025-06-18T23:05:00+03:00

в мире

чехия

андрей бабиш

петр фиала

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728931069_0:161:3200:1961_1920x0_80_0_0_8b29689bc2954cb02cdf6b266bef826d.jpg

ПРАГА, 17 июн – РИА Новости. Парламентской оппозиции в Чехии не хватило семи голосов для вынесения вотума недоверия правительству в связи с делом о биткоинах, за отправку кабмина в отставку проголосовали 90 депутатов, при этом им необходимо было получить 101 голос при 200 членах парламента, сообщило в среду Чешское ТВ. "Внеочередное заседание нижней палаты парламента Чехии, созванное по инициативе оппозиции для вынесения вотума недоверия правительству в связи с делом о биткоинах, завершилось голосованием, в котором за вотум недоверия проголосовали 94 депутата, против - 98. Для вынесения вотума недоверия оппозиции необходимо было получить 101 голос. Таким образом, правительство республики сохранило свои позиции", - говорится в сообщении. По данным агентства ЧТК, ранее осужденный за торговлю наркотиками, хищения и незаконное владение оружием Томаш Иржиковский пожертвовал минюсту биткоины на сумму около одного миллиарда крон (около 45 миллионов долларов). Не исключено, что пожертвованная криптовалюта была получена в результате преступной деятельности. Расследованием данного дела занимается Национальное управление по борьбе с оргпреступностью под надзором генпрокуратуры. Получатель пожертвования, глава минюста Павел Блажек, сразу после появления в СМИ первых сообщений об этом деле ушел в отставку, на его место назначена адвокат и политик Эва Декруа, которая пообещала провести аудит в своем ведомстве.Внеочередное заседание парламента Чехии по делу о биткоинах началось утром во вторник и продолжалось до вечера среды. При этом выступавшие с обеих сторон ораторы больше, чем о биткоинах, говорили о своих достижениях и промахах политических противников. Практически пустовавший все это время зал заседаний не смущал выступавших, поскольку их главные зрители и слушатели находились у телевизоров и радиоприемников с учетом предстоящих менее чем через четыре месяца (3-4 октября) очередных выборов в парламент."Мы сегодня проиграли, но выиграем в октябре!" - подытоживая итоги голосования, заявила с трибуны глава парламентской фракции оппозиционного движения ANO ("Акция недовольных граждан") Алена Шиллерова.Согласно опубликованным в воскресенье результатам социологического исследования агентства STEM, именно возглавляемое экс-премьером и долларовым миллиардером Андреем Бабишем движение ANO является главным претендентом на победу на выборах в парламент, ему готова отдать свои голоса почти треть избирателей (31,2%), что принесло бы ANO 77 депутатских мандатов. Правящую коалицию SPOLU ("Вместе") премьера Петра Фиалы поддерживают 21,6% избирателей, что дает ей 52 места в парламенте. При этом, по мнению многих политологов, дело о биткоинах еще не успело отразиться на результатах данного социсследования.

https://ria.ru/20250615/chekhiya-2022962332.html

https://ria.ru/20250213/chekhiya-1998984171.html

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, чехия, андрей бабиш, петр фиала