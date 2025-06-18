https://ria.ru/20250618/byudzhet-2023448295.html

Финансист объяснила пенсионерам, как нужно вести бюджет

Финансист объяснила пенсионерам, как нужно вести бюджет - РИА Новости, 18.06.2025

Финансист объяснила пенсионерам, как нужно вести бюджет

Разработка финансового плана поможет пенсионеру учитывать свои доходы и расходы, а также накопить средства на крупные цели. Об этом агентству "Прайм" рассказала РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T03:18:00+03:00

2025-06-18T03:18:00+03:00

2025-06-18T03:18:00+03:00

рэу имени г. в. плеханова

пенсионеры

общество

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Разработка финансового плана поможет пенсионеру учитывать свои доходы и расходы, а также накопить средства на крупные цели. Об этом агентству "Прайм" рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова, международный финансовый советник Мария Ермилова.Специалист посоветовала за 7-10 дней до окончания текущего месяца начать составлять финансовый план на следующий месяц. В нем необходимо указать все доходы пенсионера, а также планы по обязательным расходам (на питание, оплату ЖКУ и др.)"Дальше в течение месяца пенсионер фиксирует свои расходы. Потом в конце можно провести анализ, какие цифры он закладывает и какие в результате получаются. Можно посмотреть, какие траты были необязательными, где можно было бы сэкономить. И сделать корректировку", — пояснила Ермилова.С помощью финансового плана также получится копить средства на отдых и другие крупные цели. Можно откладывать от 10 до 20% своего дохода, а остальные деньги распределить между своими расходами, указала эксперт.

https://ria.ru/20250606/pensiya-2021204025.html

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рэу имени г. в. плеханова, пенсионеры, общество