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Финансист объяснила пенсионерам, как нужно вести бюджет - РИА Новости, 18.06.2025
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03:18 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/byudzhet-2023448295.html
Финансист объяснила пенсионерам, как нужно вести бюджет
Финансист объяснила пенсионерам, как нужно вести бюджет - РИА Новости, 18.06.2025
Финансист объяснила пенсионерам, как нужно вести бюджет
Разработка финансового плана поможет пенсионеру учитывать свои доходы и расходы, а также накопить средства на крупные цели. Об этом агентству "Прайм" рассказала РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T03:18:00+03:00
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пенсионеры
общество
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Разработка финансового плана поможет пенсионеру учитывать свои доходы и расходы, а также накопить средства на крупные цели. Об этом агентству "Прайм" рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова, международный финансовый советник Мария Ермилова.Специалист посоветовала за 7-10 дней до окончания текущего месяца начать составлять финансовый план на следующий месяц. В нем необходимо указать все доходы пенсионера, а также планы по обязательным расходам (на питание, оплату ЖКУ и др.)"Дальше в течение месяца пенсионер фиксирует свои расходы. Потом в конце можно провести анализ, какие цифры он закладывает и какие в результате получаются. Можно посмотреть, какие траты были необязательными, где можно было бы сэкономить. И сделать корректировку", — пояснила Ермилова.С помощью финансового плана также получится копить средства на отдых и другие крупные цели. Можно откладывать от 10 до 20% своего дохода, а остальные деньги распределить между своими расходами, указала эксперт.
https://ria.ru/20250606/pensiya-2021204025.html
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рэу имени г. в. плеханова, пенсионеры, общество
РЭУ имени Г. В. Плеханова, Пенсионеры, Общество
Финансист объяснила пенсионерам, как нужно вести бюджет

Финансист Ермилова: пенсионерам надо заранее составлять финансовый план на месяц

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПожилая женщина считает деньги
Пожилая женщина считает деньги - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / РИА Новости
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Пожилая женщина считает деньги . Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Разработка финансового плана поможет пенсионеру учитывать свои доходы и расходы, а также накопить средства на крупные цели. Об этом агентству "Прайм" рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова, международный финансовый советник Мария Ермилова.
Специалист посоветовала за 7-10 дней до окончания текущего месяца начать составлять финансовый план на следующий месяц. В нем необходимо указать все доходы пенсионера, а также планы по обязательным расходам (на питание, оплату ЖКУ и др.)
"Дальше в течение месяца пенсионер фиксирует свои расходы. Потом в конце можно провести анализ, какие цифры он закладывает и какие в результате получаются. Можно посмотреть, какие траты были необязательными, где можно было бы сэкономить. И сделать корректировку", — пояснила Ермилова.
С помощью финансового плана также получится копить средства на отдых и другие крупные цели. Можно откладывать от 10 до 20% своего дохода, а остальные деньги распределить между своими расходами, указала эксперт.
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РЭУ имени Г. В. ПлехановаПенсионерыОбщество
 
 
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