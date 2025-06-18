Британский суд допустил дискриминацию работников из России, сообщает Times
Times: британский суд допустил дискриминацию работников из России и Китая
© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
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ЛОНДОН, 18 июн - РИА Новости. Британские работодатели имеют право отказывать в трудоустройстве гражданам России и Китая на почве подозрений в шпионаже, сообщает газета Times со ссылкой на соответствующее решение суда.
Суд рассматривал трудовой спор между китайской ученой Тяньлинь Сюй и британской компанией Binary AI, работающей в области искусственного интеллекта (ИИ) и выполняющей заказы минобороны страны. Компания отказала китаянке в трудоустройстве из соображений безопасности после того, как представители силового ведомства "настойчиво посоветовали" владельцу компании не нанимать Тяньлинь Сюй.
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"Суд постановил, что отказ трудоустраивать граждан России и Китая в чувствительных для национальной безопасности сферах на почве подозрений в шпионаже не является расизмом. Запрет выходцам из стран, представляющих угрозу для Великобритании, занимать определенные должности в оборонном секторе из-за возможного шпионажа не является дискриминацией", - пишет газета.
Отмечается, что Binary AI использует ИИ для выявления недостатков в программном обеспечении, используемом западными правительствами, для предотвращения хакерских атак со стороны якобы России и Китая.
Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире. В Кремле также не раз обращали внимание на то, что на Западе принято во всем винить Россию, и это общий тренд.
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