Рейтинг@Mail.ru
Британский суд допустил дискриминацию работников из России, сообщает Times - РИА Новости, 18.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:04 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/britaniya-2023719697.html
Британский суд допустил дискриминацию работников из России, сообщает Times
Британский суд допустил дискриминацию работников из России, сообщает Times - РИА Новости, 18.06.2025
Британский суд допустил дискриминацию работников из России, сообщает Times
Британские работодатели имеют право отказывать в трудоустройстве гражданам России и Китая на почве подозрений в шпионаже, сообщает газета Times со ссылкой на... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T23:04:00+03:00
2025-06-18T23:04:00+03:00
в мире
россия
китай
великобритания
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979970130_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_cc6cb9e1c2e8be5bcf421cfaae14ae8a.jpg
ЛОНДОН, 18 июн - РИА Новости. Британские работодатели имеют право отказывать в трудоустройстве гражданам России и Китая на почве подозрений в шпионаже, сообщает газета Times со ссылкой на соответствующее решение суда. Суд рассматривал трудовой спор между китайской ученой Тяньлинь Сюй и британской компанией Binary AI, работающей в области искусственного интеллекта (ИИ) и выполняющей заказы минобороны страны. Компания отказала китаянке в трудоустройстве из соображений безопасности после того, как представители силового ведомства "настойчиво посоветовали" владельцу компании не нанимать Тяньлинь Сюй. "Суд постановил, что отказ трудоустраивать граждан России и Китая в чувствительных для национальной безопасности сферах на почве подозрений в шпионаже не является расизмом. Запрет выходцам из стран, представляющих угрозу для Великобритании, занимать определенные должности в оборонном секторе из-за возможного шпионажа не является дискриминацией", - пишет газета. Отмечается, что Binary AI использует ИИ для выявления недостатков в программном обеспечении, используемом западными правительствами, для предотвращения хакерских атак со стороны якобы России и Китая. Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире. В Кремле также не раз обращали внимание на то, что на Западе принято во всем винить Россию, и это общий тренд.
https://ria.ru/20250617/solntse-2023387760.html
https://ria.ru/20250617/spisok-2023325978.html
россия
китай
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979970130_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_d21ae4e42cab9280c9edaa1b34747314.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, китай, великобритания, дмитрий песков
В мире, Россия, Китай, Великобритания, Дмитрий Песков
Британский суд допустил дискриминацию работников из России, сообщает Times

Times: британский суд допустил дискриминацию работников из России и Китая

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛОНДОН, 18 июн - РИА Новости. Британские работодатели имеют право отказывать в трудоустройстве гражданам России и Китая на почве подозрений в шпионаже, сообщает газета Times со ссылкой на соответствующее решение суда.
Суд рассматривал трудовой спор между китайской ученой Тяньлинь Сюй и британской компанией Binary AI, работающей в области искусственного интеллекта (ИИ) и выполняющей заказы минобороны страны. Компания отказала китаянке в трудоустройстве из соображений безопасности после того, как представители силового ведомства "настойчиво посоветовали" владельцу компании не нанимать Тяньлинь Сюй.
Солнечное затмение - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
В Британии испугались, что Россия закроет им Солнце
17 июня, 17:55
"Суд постановил, что отказ трудоустраивать граждан России и Китая в чувствительных для национальной безопасности сферах на почве подозрений в шпионаже не является расизмом. Запрет выходцам из стран, представляющих угрозу для Великобритании, занимать определенные должности в оборонном секторе из-за возможного шпионажа не является дискриминацией", - пишет газета.
Отмечается, что Binary AI использует ИИ для выявления недостатков в программном обеспечении, используемом западными правительствами, для предотвращения хакерских атак со стороны якобы России и Китая.
Власти РФ неоднократно отрицали причастность к кибератакам и хакерской деятельности, выражали готовность сотрудничать в борьбе с хакерами и вести диалог по кибербезопасности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что обвинения России в хакерстве - излюбленное хобби во всем мире. В Кремле также не раз обращали внимание на то, что на Западе принято во всем винить Россию, и это общий тренд.
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Британия расширила антироссийский санкционный список
17 июня, 14:07
 
В миреРоссияКитайВеликобританияДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала