Рейтинг@Mail.ru
Таиланд поблагодарил Россию за возможность вступить в БРИКС - РИА Новости, 18.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:24 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/briks-2023694950.html
Таиланд поблагодарил Россию за возможность вступить в БРИКС
Таиланд поблагодарил Россию за возможность вступить в БРИКС - РИА Новости, 18.06.2025
Таиланд поблагодарил Россию за возможность вступить в БРИКС
Торговый представитель правительства Таиланда Умеш Пандей в среду на встрече бизнес-диалога "Таиланд-Россия" в рамках Петербургского международного... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T20:24:00+03:00
2025-06-18T20:24:00+03:00
таиланд
россия
брикс
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92832/91/928329199_0:97:1976:1208_1920x0_80_0_0_8a7eacc39dd975a18f7ee5906b88cc16.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Торговый представитель правительства Таиланда Умеш Пандей в среду на встрече бизнес-диалога "Таиланд-Россия" в рамках Петербургского международного экономического форума сердечно поблагодарил Россию, как председателя БРИКС в 2024 году, за возможность для Таиланда вступить в объединение в качестве страны-партнера. Пандей подчеркнул, что партнерство в БРИКС в период глобальных потрясений имеет для Таиланда огромное значение как с точки зрения экономического роста, так и с точки зрения взаимной выгоды сотрудничества стран в рамках БРИКС, в том числе сотрудничества между Таиландом и Россией. "Сегодня я хочу выразить глубокую признательность правительству России за возможность для нас вступить в БРИКС в качестве страны-партнера. Я всегда говорю, что любой кризис также создает новые возможности. Думаю, что то, что вы сделали для нас, приняв нас как страну-партнера – это дружеская помощь, которую мы будем помнить всегда", - сказал торговый представитель правительства Таиланда. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/ryabkov-2023620741.html
таиланд
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92832/91/928329199_0:0:1642:1231_1920x0_80_0_0_ddf9620fac15b3ed7237c2ab9c9896c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
таиланд, россия, брикс, в мире
Таиланд, Россия, БРИКС, В мире
Таиланд поблагодарил Россию за возможность вступить в БРИКС

Торговый представитель Таиланда поблагодарил Россию за возможность войти в БРИКС

© РИА НовостиФлаги стран-участников БРИКС
Флаги стран-участников БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости
Флаги стран-участников БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Торговый представитель правительства Таиланда Умеш Пандей в среду на встрече бизнес-диалога "Таиланд-Россия" в рамках Петербургского международного экономического форума сердечно поблагодарил Россию, как председателя БРИКС в 2024 году, за возможность для Таиланда вступить в объединение в качестве страны-партнера.
Пандей подчеркнул, что партнерство в БРИКС в период глобальных потрясений имеет для Таиланда огромное значение как с точки зрения экономического роста, так и с точки зрения взаимной выгоды сотрудничества стран в рамках БРИКС, в том числе сотрудничества между Таиландом и Россией.
"Сегодня я хочу выразить глубокую признательность правительству России за возможность для нас вступить в БРИКС в качестве страны-партнера. Я всегда говорю, что любой кризис также создает новые возможности. Думаю, что то, что вы сделали для нас, приняв нас как страну-партнера – это дружеская помощь, которую мы будем помнить всегда", - сказал торговый представитель правительства Таиланда.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Рябков оценил председательство Бразилии в БРИКС
Вчера, 16:16
 
ТаиландРоссияБРИКСВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала