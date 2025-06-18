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Таиланд поблагодарил Россию за возможность вступить в БРИКС

Таиланд поблагодарил Россию за возможность вступить в БРИКС - РИА Новости, 18.06.2025

Таиланд поблагодарил Россию за возможность вступить в БРИКС

Торговый представитель правительства Таиланда Умеш Пандей в среду на встрече бизнес-диалога "Таиланд-Россия" в рамках Петербургского международного... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T20:24:00+03:00

2025-06-18T20:24:00+03:00

2025-06-18T20:24:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Торговый представитель правительства Таиланда Умеш Пандей в среду на встрече бизнес-диалога "Таиланд-Россия" в рамках Петербургского международного экономического форума сердечно поблагодарил Россию, как председателя БРИКС в 2024 году, за возможность для Таиланда вступить в объединение в качестве страны-партнера. Пандей подчеркнул, что партнерство в БРИКС в период глобальных потрясений имеет для Таиланда огромное значение как с точки зрения экономического роста, так и с точки зрения взаимной выгоды сотрудничества стран в рамках БРИКС, в том числе сотрудничества между Таиландом и Россией. "Сегодня я хочу выразить глубокую признательность правительству России за возможность для нас вступить в БРИКС в качестве страны-партнера. Я всегда говорю, что любой кризис также создает новые возможности. Думаю, что то, что вы сделали для нас, приняв нас как страну-партнера – это дружеская помощь, которую мы будем помнить всегда", - сказал торговый представитель правительства Таиланда. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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таиланд, россия, брикс, в мире