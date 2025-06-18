https://ria.ru/20250618/brem-2023476403.html

"Ростех" рассказал о преимуществах российских БРЭМов

"Ростех" рассказал о преимуществах российских БРЭМов - РИА Новости, 18.06.2025

"Ростех" рассказал о преимуществах российских БРЭМов

Российские бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ) подтвердили свою эффективность в зоне специальной военной операции и оказались проходимее и... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T08:55:00+03:00

2025-06-18T08:55:00+03:00

2025-06-18T08:55:00+03:00

новое оружие россии

сша

ростех

уралвагонзавод

нато

т-90

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российские бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ) подтвердили свою эффективность в зоне специальной военной операции и оказались проходимее и защищеннее западной техники аналогичного предназначения, сообщили РИА Новости в "Ростехе". "В ходе спецоперации БРЭМы производства концерна "Уралвагонзавод" всесторонне подтвердили свою надежность и эффективность при выполнении различных задач. По сравнению с эвакуационными средствами НАТО российские БРЭМ имеют превосходство в проходимости и ремонтопригодности", - сказали в "Ростехе". "Также машины обеспечивают хорошую защиту своих экипажей, особенно с учетом дополнительных элементов", - добавили в госкорпорации. Как подчеркнули в "Ростехе", БРЭМ выполняют важнейшую работу в зоне боевых действий и в тылу - они увозят разную технику на сборные пункты поврежденных машин или в укрытие, в том числе забирают под носом у противника. Также БРЭМ вытягивают застрявшую бронетехнику и оказывают помощь при ее ремонте и обслуживании в полевых условиях. В "Ростехе" напомнили об одном из видеороликов Минобороны РФ, где показано, как БРЭМ забирает с фронта подбитый американский Abrams. Несмотря на большую массу техники США для российской машины это не составляет труда, обратили внимание в госкорпорации. БРЭМ-1М создана на базе танка Т-90 и получила все преимущества его ходовой части, включая мощный двигатель.

https://ria.ru/20240812/tanki-1965591073.html

https://ria.ru/20250610/chemezov-2021939569.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, ростех, уралвагонзавод, нато, т-90