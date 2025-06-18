"Ростех" рассказал о преимуществах российских БРЭМов
"Ростех": российские БРЭМы оказались эффективнее западных
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкБронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ)
Бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ). Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российские бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ) подтвердили свою эффективность в зоне специальной военной операции и оказались проходимее и защищеннее западной техники аналогичного предназначения, сообщили РИА Новости в "Ростехе".
"В ходе спецоперации БРЭМы производства концерна "Уралвагонзавод" всесторонне подтвердили свою надежность и эффективность при выполнении различных задач. По сравнению с эвакуационными средствами НАТО российские БРЭМ имеют превосходство в проходимости и ремонтопригодности", - сказали в "Ростехе".
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"Также машины обеспечивают хорошую защиту своих экипажей, особенно с учетом дополнительных элементов", - добавили в госкорпорации.
Как подчеркнули в "Ростехе", БРЭМ выполняют важнейшую работу в зоне боевых действий и в тылу - они увозят разную технику на сборные пункты поврежденных машин или в укрытие, в том числе забирают под носом у противника. Также БРЭМ вытягивают застрявшую бронетехнику и оказывают помощь при ее ремонте и обслуживании в полевых условиях.
В "Ростехе" напомнили об одном из видеороликов Минобороны РФ, где показано, как БРЭМ забирает с фронта подбитый американский Abrams. Несмотря на большую массу техники США для российской машины это не составляет труда, обратили внимание в госкорпорации.
БРЭМ-1М создана на базе танка Т-90 и получила все преимущества его ходовой части, включая мощный двигатель.
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