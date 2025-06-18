https://ria.ru/20250618/brat-2023656554.html

Шокирующая правда о дуэте Пономаренко: как один брат обокрал другого

Шокирующая правда о дуэте Пономаренко: как один брат обокрал другого - РИА Новости, 18.06.2025

Шокирующая правда о дуэте Пономаренко: как один брат обокрал другого

После смерти юмориста Александра Пономаренко, известного по дуэту с братом Валерием, вскрылись шокирующие детали. Оказалось, перед смертью знаменитый эстрадник... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T19:16:00+03:00

2025-06-18T19:16:00+03:00

2025-06-18T19:16:00+03:00

германия

россия

александр пономаренко

шоубиз

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После смерти юмориста Александра Пономаренко, известного по дуэту с братом Валерием, вскрылись шокирующие детали. Оказалось, перед смертью знаменитый эстрадник скрывал от семьи огромные долги. Пандемия сорвала планы артиста заработать и рассчитаться с кредиторами. А позже — еще один удар от жизни — страшный диагноз "рак". Победить болезнь Александр не смог. И после его смерти платить по счетам пришлось семье. Как один брат фактически "обокрал" другого? Почему родные скрывали правду? И что теперь ждет дуэт?Одна жизнь на двоихНастоящее чудо произошло 13 июня 1967 года в Новочеркасске — с разницей всего в 15 минут на свет появились Александр и Валерий Пономаренко. И по внешности, и по характеру они с детства были как две капли воды. Близнецы все делали вместе: дрались во дворе, списывали на экзаменах, мечтали о сцене.А началось все с безобидных пародий. Валера первым стал передразнивать учителей, а Саша быстро подхватил затею. Вскоре забавные сценки стали неизменным украшением всех школьных вечеров.Мечтали братья и о кино — хотели поступать в Киевский институт. Но судьба распорядилась иначе. Не пройдя конкурс, они получили образование в ростовском кинотехникуме. После учебы ушли в армию — единственная пора, когда их ненадолго разлучили.Не считая последней и самой страшной — 24 декабря 2022 года Александра не стало. Вот уже третий год Валерий встречает день рождения без брата.Любопытно, что в юности у близнецов были совершенно разные творческие пути. Александр видел себя музыкантом. Валерий же пробовал устроиться в Дом культуры. Именно там он встретил режиссера Бориса Цыпкина, который разглядел в нем талант пародиста.Когда Цыпкин по состоянию здоровья не смог продолжить гастроли с программой "И смех, и грех", Валерий предложил брату составить ему компанию. Поначалу Александр скептически относился к этой затее. Но постепенно осознал все прелести пародийного жанра. Вскоре дуэт Пономаренко пригласили в "Кривое зеркало", а затем в "Аншлаг". Их визитные карточки — пародия на Стоянова с Олейниковым и миниатюра "Дед и подросток" снискали невероятную популярность у зрителей. Братья успешно вели "ТВ-Бинго-шоу", появлялись в "Утренней почте", блистали на юрмальских фестивалях. А в 2013 году триумфально вернулись на экраны в шоу "Повтори!", доказав, что их шутки не теряют актуальности.Семейные тайны братьев Пономаренко: скрытые дети и неожиданные признанияБратья Пономаренко всегда создавали образ идеальных семьянинов. Валерий более 30 лет счастливо жил в браке с Еленой, воспитав троих детей. Александр был женат на Анне, растил ее дочь от первого брака Любовь и их общего сына Германа. Но, как оказалось, за этой идиллической картиной скрывались нешуточные страсти.В 2024 году Валерий сделал сенсационное признание. У него есть еще один сын – Алексей, который с детства живет в Германии. Сразу после армии артист тайно женился на любви своей юности. "После армии чего хочется? Правильно! Вот я и пошел по девчатам. Первой попалась Лена, мы приняли решение пожениться. Это не ошибка молодости, а какой-то взрыв. Год жили после свадьбы, я ее не бросал, решение разойтись приняла она – просто полюбила другого мужчину", – откровенно рассказал Валерий.Несмотря на расставание, он поддерживал связь с сыном: писал письма, приезжал в Германию и даже забирал его погостить в России. Удивительно, но об этом первенце не знали даже близкие друзья дуэта.Еще один семейный секрет – младший брат Иван, родившийся 31 декабря 1980 года. 42 года он оставался "за кадром"."Мы не афишировали, но без злого умысла, – объяснил Валерий в эфире Андрея Малахова. – Иван всегда был тихим, домашним. Когда он родился, это стало для нас неожиданностью. Ваня был окружен нашим братским вниманием. Но артистом не стал, решил пойти работать на завод".Неизвестные подробности последних дней Александра ПономаренкоОсенью 2022 года поклонников творчества братьев Пономаренко потрясла печальная новость – у Александра диагностировали рак желудка в последней стадии. Несмотря на страшный диагноз, он не опустил рук — продолжал выступать в промежутках между курсами химиотерапии.Однако лечение не принесло никаких результатов. В отчаянии артист обратился к народной целительнице, которая за 100 тысяч рублей пообещала "изгнать хворь". Но после приема сомнительных "травяных сборов" состояние Александра резко ухудшилось.Брат артиста в одном из телевизионных интервью рассказал, что немецкие врачи согласились взяться за лечение, но потребовали предоплату — 30 тысяч евро. Собрать нужную сумму не успели — известный пародист скончался раньше. Младший брат, "тихоня" Иван, с дрожью в голосе вспоминал их последнюю встречу: "18 декабря я в последний раз видел Сашу... А потом он приходил ко мне во сне и просил: "Береги брата". Эти слова до сих пор звучат у меня в голове".После смерти Александра Пономаренко вскрылись и другие неприятные подробности. Долги, о существовании которых не знала даже его супруга.Раздел наследства привел к семейному конфликту. Вдова публично обвинила Валерия в том, что он давал денег на лечение брата, а когда тот был уже тяжело болен, не упускал возможности запустить руку в его кошелек. Это заявления шокировали поклонников.Сам же Валерий отреагировал на слова вдовы сдержанно: "Это естественная реакция на стресс. Думаю, со временем она пересмотрит свои слова". В результате раздела имущества квартира и земельный участок достались супруге покойного и его сыну Герману. Валерий от наследства принципиально отказался. Потеря брата тяжело отразилась на его здоровье. Артист признался, что какое-то время пытался заглушить горе алкоголем, но сумел остановиться. Сейчас его главной опорой стали семья и творчество. Как говорит сам Валерий Пономаренко: "Теперь я должен жить за двоих – за себя и за Сашу".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия, россия, александр пономаренко