https://ria.ru/20250618/brat-2023486791.html

Брат Карапетяна вышел из здания здания ГУБОП полиции Армении

Брат Карапетяна вышел из здания здания ГУБОП полиции Армении - РИА Новости, 18.06.2025

Брат Карапетяна вышел из здания здания ГУБОП полиции Армении

Брат и племянник крупного российского предпринимателя Самвела Карапетяна вышли из здания ГУБОП полиции Армении, передает Sputnik Армения. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T09:41:00+03:00

2025-06-18T09:41:00+03:00

2025-06-18T10:21:00+03:00

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армянская апостольская церковь

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ЕРЕВАН, 18 июн - РИА Новости. Брат и племянник крупного российского предпринимателя Самвела Карапетяна вышли из здания ГУБОП полиции Армении, передает Sputnik Армения. На видео, размещенном в Telegram-канале агентства, видно, как Карен и Нарек Карапетяны покидают здание Главного управления по борьбе с организованной преступностью. Собравшиеся встречают их аплодисментами. Оба сопровождали Самвела Карапетяна, который пример в ночь на среду сел в полицейскую машину и уехал в ГУБОП. Ранее Карапетян заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей Армении. Это вызвало недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию вокруг Карапетяна, заявила РИА Новости, что Москва внимательно следит за ней, будет оказывать необходимое содействие. Брат Самвела Карен Карапетян заявлял, что опасается задержания бизнесмена. Во вторник в МВД Армении сообщили об оперативных мероприятиях у дома Карапетяна в Ереване, а также о доставленных в полицейское отделение лицах. Пашинян ранее разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*: используя ненормативную лексику, он выразил недовольство иерархами ААЦ. К кампании против церкви присоединились и члены правящей партии "Гражданский договор". Позднее премьер предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". После этого инициатива "Пять правозащитников", объединяющая известных армянских адвокатов, обвинила Пашиняна в попытке свержения конституционного строя из-за предложения изменить порядок избрания главы ААЦ. Девятого июня Пашинян заявил, что желает избрания нового католикоса и призвал сторонников поддержать его в этом вопросе. Группа "Ташир" Карапетяна владеет и управляет активами в строительной, девелоперской, промышленной отраслях, розничной торговле, ресторанном бизнесе, энергетике и финансовом секторе. Совокупный портфель активов группы в сфере недвижимости, по ее собственным данным, составляет около 2,5 миллионов квадратных метров. По информации на сайте группы, в настоящее время она владеет 34 торговыми центрами, в том числе 12 в Москве (ТРЦ "Рио", "Ереван Плаза", "Райкин Плаза", Family Room, "Европарк" и другие).*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250618/karapetyan-2023450198.html

https://ria.ru/20250618/karapetyan-2023453677.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Родственники Самвела Карапетяна вышли из здания ГУБОП полиции Армении Брат и племянник предпринимателя Самвела Карапетяна вышли из здания ГУБОП полиции Армении, передает Sputnik Армения. 2025-06-18T09:41 true PT0M19S

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Варвара Скокшина

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