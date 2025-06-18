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ПВО ночью уничтожила 48 украинских беспилотников - РИА Новости, 18.06.2025
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08:18 18.06.2025 (обновлено: 08:49 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/bpla-2023472675.html
ПВО ночью уничтожила 48 украинских беспилотников
ПВО ночью уничтожила 48 украинских беспилотников - РИА Новости, 18.06.2025
ПВО ночью уничтожила 48 украинских беспилотников
Средства ПВО за прошедшую ночь сбили 48 беспилотников ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T08:18:00+03:00
2025-06-18T08:49:00+03:00
безопасность
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
брянская область
калужская область
липецкая область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Средства ПВО за прошедшую ночь сбили 48 беспилотников ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи 18 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в заявлении.Российские военные сбили:ВСУ практически ежедневно совершают налеты и атакуют с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. В ответ армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военной инфраструктуре и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250616/minoborony-2023121910.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), брянская область, калужская область, липецкая область, вооруженные силы украины
Безопасность, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Брянская область, Калужская область, Липецкая область, Вооруженные силы Украины

ПВО ночью уничтожила 48 украинских беспилотников

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / РИА Новости
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Средства ПВО за прошедшую ночь сбили 48 беспилотников ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи 18 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в заявлении.
Уничтожение Геранями пунктов управления дронами ВСУ в ДНР - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Минобороны показало уничтожение пунктов управления дронами ВСУ в ДНР
16 июня, 14:10
Российские военные сбили:
  • 14 дронов над Брянской областью;
  • 11 — над Курской;
  • десять — над Орловской;
  • пять — над Белгородской;
  • три — над Тульской;
  • по два — над Калужской областью и Московским регионом;
  • один — над Липецкой.
ВСУ практически ежедневно совершают налеты и атакуют с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. В ответ армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военной инфраструктуре и предприятиям украинского ВПК.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
БезопасностьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Брянская областьКалужская областьЛипецкая областьВооруженные силы Украины
 
 
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