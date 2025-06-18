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ПВО ночью уничтожила 48 украинских беспилотников
ПВО ночью уничтожила 48 украинских беспилотников - РИА Новости, 18.06.2025
ПВО ночью уничтожила 48 украинских беспилотников
Средства ПВО за прошедшую ночь сбили 48 беспилотников ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T08:18:00+03:00
2025-06-18T08:18:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Средства ПВО за прошедшую ночь сбили 48 беспилотников ВСУ над российскими регионами, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи 18 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в заявлении.Российские военные сбили:ВСУ практически ежедневно совершают налеты и атакуют с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. В ответ армия наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военной инфраструктуре и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20250616/minoborony-2023121910.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), брянская область, калужская область, липецкая область, вооруженные силы украины
Безопасность, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Брянская область, Калужская область, Липецкая область, Вооруженные силы Украины