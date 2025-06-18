https://ria.ru/20250618/biryukov-2023598305.html

Удобный подъезд к 35 домам обустроят в Москве, сообщил Бирюков

Удобный подъезд к 35 домам обустроят в Москве, сообщил Бирюков - РИА Новости, 18.06.2025

Удобный подъезд к 35 домам обустроят в Москве, сообщил Бирюков

Специалисты комплекса городского хозяйства в 2025 году обустроят удобные подъездные дороги к 35 домам по программе реновации, сообщил журналистам заммэра Москвы РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T09:11:00+03:00

2025-06-18T09:11:00+03:00

2025-06-18T15:07:00+03:00

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в 2025 году обустроят удобные подъездные дороги к 35 домам по программе реновации, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Запланированы работы по локальному устройству и расширению подъездных дорог к 35 домам, которые построены в рамках программы реновации. На востоке появится 10 таких дорог, в Южном, Юго-Восточном и Северо-Западном округах – по пять, в Юго-Западном и Северном - по три, две – в Западном и по одной – в Северо-Восточном округе и Зеленограде. Работы уже ведутся на 16 объектах", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что строительство жилых домов по программе реновации идет не только на стартовых площадках в зонах сложившейся застройки, но и на месте сноса ранее расселенных домов. "Спроектированные более 60 лет назад дворовые территории в большинстве случаев не приспособлены для проезда строительной и современной пожарной техники. Обустройство подъездных дорог помогает решить этот вопрос, впоследствии они включаются в транспортную систему районов. Все объекты имеют свою конфигурацию, у них разная ширина проезжей части и тротуаров", - добавил Бирюков. Он отметил, что всего построят около 10 километров дорог общей площадью почти 63 тысячи квадратных метров при ширине проезжей части шесть метров. Ширина новых тротуаров будет в среднем 1,2 метра, их общая протяженность составит порядка 23 километров, площадь – около 27 тысяч "квадратов". Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что важная составляющая комфорта и безопасности - хорошее освещение. При обустройстве подъездных путей к объектам реновации установят почти 230 фонарей с энергоэффективными светильниками. Воздушные линии перенесут в кабельную канализацию. В рамках проектов планируется разбить почти 60 тысяч квадратных метров газона и высадить дополнительные зеленые насаждения.

https://ria.ru/20250617/moskva-2023288542.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва, зеленоград, петр бирюков