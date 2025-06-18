https://ria.ru/20250618/bespilotniki-2023664611.html

Морские беспилотники впервые будут применять в Архангельской области

Морские беспилотники впервые будут применять в Архангельской области - РИА Новости, 18.06.2025

Морские беспилотники впервые будут применять в Архангельской области

Правительство Архангельской области подписало соглашение на ПМЭФ-2025 с компаниями "Си Проект" и "Безэкипажная логистика", согласно которому регион станет... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T18:19:00+03:00

2025-06-18T18:19:00+03:00

2025-06-18T18:19:00+03:00

архангельская область

архангельская область

архангельск

александр цыбульский

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АРХАНГЕЛЬСК, 18 июн – РИА Новости. Правительство Архангельской области подписало соглашение на ПМЭФ-2025 с компаниями "Си Проект" и "Безэкипажная логистика", согласно которому регион станет первой северной территорией, где будут применяться морские беспилотники, сообщила пресс-служба правительства региона. "Соглашение направлено на организацию и реализацию пилотного проекта по применению в Архангельской области беспилотных морских судов для грузовой логистики. Проект стартует уже в июле 2025 года и станет первым в России опытом использования морских беспилотников в северных условиях.", - говорится в сообщении. Подписи под документом поставили губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, генеральный директор ЗАО "Си Проект" Дмитрий Богданов и генеральный директор АО "Безэкипажная логистика" Владимир Шумилов. "Беспилотные технологии сегодня занимают особое место среди передовых направлений технологического развития. Их применение позволяет не только повышать эффективность процессов, но и находить практические решения в сложных условиях, где традиционные подходы теряют эффективность", – подчеркнул Цыбульский, слова которого приводятся в сообщении. По словам главы региона, проект станет инструментом устойчивой доставки грузов и товаров первой необходимости в отдалённые и труднодоступные населённые пункты области. Инициатором выступает ЗАО "Си Проект" – разработчик и производитель морской робототехники из Санкт-Петербурга. Первые маршруты пройдут между Архангельском и островными территориями города, а затем – до прибрежных населённых пунктов на Белом море и на Соловецкие острова. "Уже в июле приступим к практической реализации проекта. Он позволит отработать практические сценарии применения беспилотных морских судов, выявить технические и организационные барьеры, оценить экономическую модель новой логистической схемы, – отметил Цыбульский. Как отметил Шумилов, соглашение даст начало большому пилотному проекту, рассчитанному на три года. Этот документ позволит проработать все перспективные направления применения морской робототехники и беспилотной логистики в Архангельской области, а в дальнейшем и в других арктических регионах. "Первоначально мы будем отрабатывать вопросы, связанные с технологиями, которые нам необходимы для того, чтобы безэкипажные суда могли работать в условиях Арктики, обеспечивать безопасную навигацию и доставку грузов в труднодоступные населённые пункты", – сказал Шумилов. Компания планирует развивать сотрудничество с вузами Архангельской области. В рамках июльского этапа запланированы отработка маршрутов в акватории порта Архангельск, экспериментальные рейсы по маршруту Архангельск – Соловки и обратно, проведение технических испытаний и технического обслуживания судов. "В северных субъектах России примеров использования беспилотных морских судов пока практически не существует. Поэтому реализация этого проекта на территории Архангельской области имеет шанс стать реальным технологическим прорывом не только для региона, но и для всей Арктической зоны Российской Федерации", – подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20250611/vybory-2022251261.html

https://ria.ru/20250603/tsybulskiy-2020744126.html

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архангельская область, архангельск, александр цыбульский