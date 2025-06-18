https://ria.ru/20250618/bespilotniki-2023609835.html

Над российскими регионами уничтожили 13 украинских беспилотников

Над российскими регионами уничтожили 13 украинских беспилотников - РИА Новости, 18.06.2025

Над российскими регионами уничтожили 13 украинских беспилотников

Тринадцать украинских беспилотников перехвачены и уничтожены в период с 11.05 до 14.20 мск дежурными средствами ПВО, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T15:43:00+03:00

2025-06-18T15:43:00+03:00

2025-06-18T15:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

украина

безопасность

курская область

белгородская область

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Тринадцать украинских беспилотников перехвачены и уничтожены в период с 11.05 до 14.20 мск дежурными средствами ПВО, сообщили в Минобороны России. "В период с 11.05 мск до 14.20 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь - над территорией Курской области, четыре - над территорией Орловской области и по одному над территориями Белгородской области и Республики Крым" - говорится в сообщении министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина, безопасность, курская область, белгородская область, орловская область