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Над российскими регионами уничтожили 13 украинских беспилотников
Над российскими регионами уничтожили 13 украинских беспилотников - РИА Новости, 18.06.2025
Над российскими регионами уничтожили 13 украинских беспилотников
Тринадцать украинских беспилотников перехвачены и уничтожены в период с 11.05 до 14.20 мск дежурными средствами ПВО, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T15:43:00+03:00
2025-06-18T15:43:00+03:00
2025-06-18T15:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Тринадцать украинских беспилотников перехвачены и уничтожены в период с 11.05 до 14.20 мск дежурными средствами ПВО, сообщили в Минобороны России. "В период с 11.05 мск до 14.20 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь - над территорией Курской области, четыре - над территорией Орловской области и по одному над территориями Белгородской области и Республики Крым" - говорится в сообщении министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина, безопасность, курская область, белгородская область, орловская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Украина, Безопасность, Курская область, Белгородская область, Орловская область
Над российскими регионами уничтожили 13 украинских беспилотников
МО: силы ПВО перехватили и уничтожили 13 дронов ВСУ над российскими регионами