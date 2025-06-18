https://ria.ru/20250618/bespilotniki-2023464325.html
ВС России применили на СВО наземные беспилотники
ВС России применили на СВО наземные беспилотники - РИА Новости, 18.06.2025
ВС России применили на СВО наземные беспилотники
Бойцы группировки "Днепр" используют наземные роботизированные беспилотники-внедорожники "Шанхай" и "Лягушка" для доставки боекомплекта и эвакуации раненых,... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T06:46:00+03:00
2025-06-18T06:46:00+03:00
2025-06-18T09:39:00+03:00
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ГЕНИЧЕСК, 18 июн — РИА Новости. Бойцы группировки "Днепр" используют наземные роботизированные беспилотники-внедорожники "Шанхай" и "Лягушка" для доставки боекомплекта и эвакуации раненых, рассказал РИА Новости офицер-десантник с позывным Мин. По его словам, погрузив меньший по весу колесный БПЛА "Лягушка" на больший и более проходимый гусеничный беспилотник "Шанхай", можно решать задачи на значительном удалении и в условиях более сложного рельефа местности, увеличив радиус действия подразделения.Еще одна важная дополнительная особенность "Шанхая" — высокая грузоподъемность."Он свободно 200 килограммов (берет. — Прим. ред.), то есть двух раненых можно спокойно брать и везти. Либо загрузить БК, либо материально-техническим обеспечением", — отметил офицер.Десантники также применяют наземные дроны в качестве ударных средств. "Совершенно верно, и не одну (мину. — Прим. ред.). Довезти и привести ее в действие. Отработает от и до, — сказал Мин, отвечая на вопрос о возможности погрузки на "Лягушку" противотанковой мины ТМ-62. Бойцы "Днепра" располагают большим количеством и широкой разновидностью наземных беспилотников, что позволяет применять их для решения боевых задач, минимизируя риски для жизни бойцов. "(В чем особенность. — Прим. ред.) данной роботизированной техники? В чем ее уникальность? У нее гусеничная основа. То есть (дрон-внедорожник. – Прим. ред.) на колесной основе, допустим, может по пересеченной местности где-то даже и встать. То здесь, за счет мягких резиновых гусениц, он проходит совершенно спокойно там, где колесная техника уже с проблемами. Болота неглубокие, до полуметра, он свободно берет", — пояснил Мин.Десантники готовы выполнить любую задачу, добавил он.
https://ria.ru/20250605/fpv-2021016661.html
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Работа наземных беспилотников "Шанхай" и "Лягушка"
Как рассказал РИА Новости офицер-десантник с позывным "Мин", роботизированные беспилотники-внедорожники используют десантники группировки "Днепр" для доставки боекомплекта и провианта на передовую, для эвакуации раненых с поля боя, а также в качестве ударных машин.
2025-06-18T06:46
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВС России применили на СВО наземные беспилотники
ВС РФ используют в зоне СВО наземные роботизированные дроны "Шанхай" и "Лягушка"
ГЕНИЧЕСК, 18 июн — РИА Новости. Бойцы группировки "Днепр" используют наземные роботизированные беспилотники-внедорожники "Шанхай" и "Лягушка" для доставки боекомплекта и эвакуации раненых, рассказал РИА Новости офицер-десантник с позывным Мин.
По его словам, погрузив меньший по весу колесный БПЛА "Лягушка" на больший и более проходимый гусеничный беспилотник "Шанхай", можно решать задачи на значительном удалении и в условиях более сложного рельефа местности, увеличив радиус действия подразделения.
Еще одна важная дополнительная особенность "Шанхая" — высокая грузоподъемность.
"Он свободно 200 килограммов (берет. — Прим. ред.), то есть двух раненых можно спокойно брать и везти. Либо загрузить БК, либо материально-техническим обеспечением", — отметил офицер.
Десантники также применяют наземные дроны в качестве ударных средств.
"Совершенно верно, и не одну (мину. — Прим. ред.). Довезти и привести ее в действие. Отработает от и до, — сказал Мин, отвечая на вопрос о возможности погрузки на "Лягушку" противотанковой мины ТМ-62.
Бойцы "Днепра" располагают большим количеством и широкой разновидностью наземных беспилотников, что позволяет применять их для решения боевых задач, минимизируя риски для жизни бойцов.
"(В чем особенность. — Прим. ред.) данной роботизированной техники? В чем ее уникальность? У нее гусеничная основа. То есть (дрон-внедорожник. – Прим. ред.) на колесной основе, допустим, может по пересеченной местности где-то даже и встать. То здесь, за счет мягких резиновых гусениц, он проходит совершенно спокойно там, где колесная техника уже с проблемами. Болота неглубокие, до полуметра, он свободно берет", — пояснил Мин.
Десантники готовы выполнить любую задачу, добавил он.