https://ria.ru/20250618/bespilotniki-2023464325.html

ВС России применили на СВО наземные беспилотники

ВС России применили на СВО наземные беспилотники - РИА Новости, 18.06.2025

ВС России применили на СВО наземные беспилотники

Бойцы группировки "Днепр" используют наземные роботизированные беспилотники-внедорожники "Шанхай" и "Лягушка" для доставки боекомплекта и эвакуации раненых,... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T06:46:00+03:00

2025-06-18T06:46:00+03:00

2025-06-18T09:39:00+03:00

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ГЕНИЧЕСК, 18 июн — РИА Новости. Бойцы группировки "Днепр" используют наземные роботизированные беспилотники-внедорожники "Шанхай" и "Лягушка" для доставки боекомплекта и эвакуации раненых, рассказал РИА Новости офицер-десантник с позывным Мин. По его словам, погрузив меньший по весу колесный БПЛА "Лягушка" на больший и более проходимый гусеничный беспилотник "Шанхай", можно решать задачи на значительном удалении и в условиях более сложного рельефа местности, увеличив радиус действия подразделения.Еще одна важная дополнительная особенность "Шанхая" — высокая грузоподъемность."Он свободно 200 килограммов (берет. — Прим. ред.), то есть двух раненых можно спокойно брать и везти. Либо загрузить БК, либо материально-техническим обеспечением", — отметил офицер.Десантники также применяют наземные дроны в качестве ударных средств. "Совершенно верно, и не одну (мину. — Прим. ред.). Довезти и привести ее в действие. Отработает от и до, — сказал Мин, отвечая на вопрос о возможности погрузки на "Лягушку" противотанковой мины ТМ-62. Бойцы "Днепра" располагают большим количеством и широкой разновидностью наземных беспилотников, что позволяет применять их для решения боевых задач, минимизируя риски для жизни бойцов. "(В чем особенность. — Прим. ред.) данной роботизированной техники? В чем ее уникальность? У нее гусеничная основа. То есть (дрон-внедорожник. – Прим. ред.) на колесной основе, допустим, может по пересеченной местности где-то даже и встать. То здесь, за счет мягких резиновых гусениц, он проходит совершенно спокойно там, где колесная техника уже с проблемами. Болота неглубокие, до полуметра, он свободно берет", — пояснил Мин.Десантники готовы выполнить любую задачу, добавил он.

https://ria.ru/20250605/fpv-2021016661.html

https://ria.ru/20250615/spetsoperatsiya-2022899340.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Работа наземных беспилотников "Шанхай" и "Лягушка" Как рассказал РИА Новости офицер-десантник с позывным "Мин", роботизированные беспилотники-внедорожники используют десантники группировки "Днепр" для доставки боекомплекта и провианта на передовую, для эвакуации раненых с поля боя, а также в качестве ударных машин. 2025-06-18T06:46 true PT1M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, вооруженные силы рф