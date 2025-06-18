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Курдские военные сбили БПЛА в столице Иракского Курдистана

Курдские военные сбили БПЛА в столице Иракского Курдистана - РИА Новости, 18.06.2025

Курдские военные сбили БПЛА в столице Иракского Курдистана

Курдские военные сбили беспилотник на юге столицы Иракского Курдистана - Эрбиля, происшествие обошлось без жертв и разрушений, сообщило в среду вечером Главное... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T22:49:00+03:00

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ДОХА, 18 июн - РИА Новости. Курдские военные сбили беспилотник на юге столицы Иракского Курдистана - Эрбиля, происшествие обошлось без жертв и разрушений, сообщило в среду вечером Главное управление по борьбе с терроризмом Иракского Курдистана на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). "Беспилотник был сбит около деревни Шерава на юге Эрбиля в 18.43 по местному времени (совпадает с мск). К счастью, он не нанес никакого материального ущерба, и обошлось без жертв", - отметили в управлении. Инцидент произошел на фоне конфликта между Израилем и Ираном и угроз действующих в Ираке военизированных шиитских группировок подвергнуть ударам американские объекты в Ираке, в том числе консульство в Эрбиле, если США непосредственно станут участвовать в военных действиях на стороне Израиля.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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в мире, эрбиль, израиль, ирак, facebook, война израиля и ирана: последние новости о конфликте