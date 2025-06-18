https://ria.ru/20250618/bespilotnik-2023459686.html

Более половины россиян готовы, чтобы беспилотник провожал ребенка в школу

Более половины россиян готовы, чтобы беспилотник провожал ребенка в школу - РИА Новости, 18.06.2025

Более половины россиян готовы, чтобы беспилотник провожал ребенка в школу

Более половины россиян готовы, чтобы беспилотник провожал ребенка в школу или детсад, рассказал РИА Новости в преддверии ПМЭФ глава АО "ГЛОНАСС" (оператор... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T05:25:00+03:00

2025-06-18T05:25:00+03:00

2025-06-18T05:25:00+03:00

пмэф — 2025

общество

технологии

россия

алексей райкевич

эра-глонасс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951426821_0:0:2951:1660_1920x0_80_0_0_49efe9f72f316004cd1e19ff42d75211.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Более половины россиян готовы, чтобы беспилотник провожал ребенка в школу или детсад, рассказал РИА Новости в преддверии ПМЭФ глава АО "ГЛОНАСС" (оператор госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС") Алексей Райкевич. "Отвечая на вопрос, "если бы у вас был персональный авиабеспилотник или ровер, как бы вы его использовали?", 55% жителей России хотели бы, чтобы он сопровождал и мониторил безопасность ребенка по дороге в детсад, школу или на детской площадке", - рассказал Райкевич. Он отметил, что такие результаты дало совместное с "Платформой Национальной технологической инициативы" исследование в преддверии ПМЭФ, в ходе которого было опрошено более 2 тысяч взрослых жителей России и экспертов в области беспилотного транспорта. Кроме сопровождения детей, россияне видят беспилотники как доставщиков продуктов ко времени и без лишних звонков курьеров – таких 12% ответивших, еще 10% готовы доверить выгул собаки и столько же хотели бы дистанционно проверять и поливать рассаду на даче. Отправлять посылки и подарки с помощью беспилотных систем хотели бы 8% респондентов, а еще 5% хотели бы использовать эту технологию для съемки со стороны во время путешествий, отдыха и занятий спортом. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250617/biometriya-2023279190.html

https://ria.ru/20250617/pmef-2023292855.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, россия, алексей райкевич, эра-глонасс