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Более половины россиян готовы, чтобы беспилотник провожал ребенка в школу - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ — 2025
 
05:25 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/bespilotnik-2023459686.html
Более половины россиян готовы, чтобы беспилотник провожал ребенка в школу
Более половины россиян готовы, чтобы беспилотник провожал ребенка в школу - РИА Новости, 18.06.2025
Более половины россиян готовы, чтобы беспилотник провожал ребенка в школу
Более половины россиян готовы, чтобы беспилотник провожал ребенка в школу или детсад, рассказал РИА Новости в преддверии ПМЭФ глава АО "ГЛОНАСС" (оператор... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T05:25:00+03:00
2025-06-18T05:25:00+03:00
пмэф — 2025
общество
технологии
россия
алексей райкевич
эра-глонасс
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Более половины россиян готовы, чтобы беспилотник провожал ребенка в школу или детсад, рассказал РИА Новости в преддверии ПМЭФ глава АО "ГЛОНАСС" (оператор госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС") Алексей Райкевич. "Отвечая на вопрос, "если бы у вас был персональный авиабеспилотник или ровер, как бы вы его использовали?", 55% жителей России хотели бы, чтобы он сопровождал и мониторил безопасность ребенка по дороге в детсад, школу или на детской площадке", - рассказал Райкевич. Он отметил, что такие результаты дало совместное с "Платформой Национальной технологической инициативы" исследование в преддверии ПМЭФ, в ходе которого было опрошено более 2 тысяч взрослых жителей России и экспертов в области беспилотного транспорта. Кроме сопровождения детей, россияне видят беспилотники как доставщиков продуктов ко времени и без лишних звонков курьеров – таких 12% ответивших, еще 10% готовы доверить выгул собаки и столько же хотели бы дистанционно проверять и поливать рассаду на даче. Отправлять посылки и подарки с помощью беспилотных систем хотели бы 8% респондентов, а еще 5% хотели бы использовать эту технологию для съемки со стороны во время путешествий, отдыха и занятий спортом. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250617/biometriya-2023279190.html
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общество, технологии, россия, алексей райкевич, эра-глонасс
ПМЭФ — 2025, Общество, Технологии, Россия, Алексей Райкевич, ЭРА-ГЛОНАСС
Более половины россиян готовы, чтобы беспилотник провожал ребенка в школу

Райкевич: 55% россиян готовы, чтобы БПЛА провожал ребенка в школу

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАлексей Райкевич
Алексей Райкевич - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Алексей Райкевич. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Более половины россиян готовы, чтобы беспилотник провожал ребенка в школу или детсад, рассказал РИА Новости в преддверии ПМЭФ глава АО "ГЛОНАСС" (оператор госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС") Алексей Райкевич.
"Отвечая на вопрос, "если бы у вас был персональный авиабеспилотник или ровер, как бы вы его использовали?", 55% жителей России хотели бы, чтобы он сопровождал и мониторил безопасность ребенка по дороге в детсад, школу или на детской площадке", - рассказал Райкевич.
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Он отметил, что такие результаты дало совместное с "Платформой Национальной технологической инициативы" исследование в преддверии ПМЭФ, в ходе которого было опрошено более 2 тысяч взрослых жителей России и экспертов в области беспилотного транспорта.
Кроме сопровождения детей, россияне видят беспилотники как доставщиков продуктов ко времени и без лишних звонков курьеров – таких 12% ответивших, еще 10% готовы доверить выгул собаки и столько же хотели бы дистанционно проверять и поливать рассаду на даче.
Отправлять посылки и подарки с помощью беспилотных систем хотели бы 8% респондентов, а еще 5% хотели бы использовать эту технологию для съемки со стороны во время путешествий, отдыха и занятий спортом.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ — 2025ОбществоТехнологииРоссияАлексей РайкевичЭРА-ГЛОНАСС
 
 
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