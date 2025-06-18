https://ria.ru/20250618/bespilotnik-2023459686.html
Более половины россиян готовы, чтобы беспилотник провожал ребенка в школу
Более половины россиян готовы, чтобы беспилотник провожал ребенка в школу - РИА Новости, 18.06.2025
Более половины россиян готовы, чтобы беспилотник провожал ребенка в школу
Более половины россиян готовы, чтобы беспилотник провожал ребенка в школу или детсад, рассказал РИА Новости в преддверии ПМЭФ глава АО "ГЛОНАСС" (оператор... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T05:25:00+03:00
2025-06-18T05:25:00+03:00
2025-06-18T05:25:00+03:00
пмэф — 2025
общество
технологии
россия
алексей райкевич
эра-глонасс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951426821_0:0:2951:1660_1920x0_80_0_0_49efe9f72f316004cd1e19ff42d75211.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Более половины россиян готовы, чтобы беспилотник провожал ребенка в школу или детсад, рассказал РИА Новости в преддверии ПМЭФ глава АО "ГЛОНАСС" (оператор госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС") Алексей Райкевич. "Отвечая на вопрос, "если бы у вас был персональный авиабеспилотник или ровер, как бы вы его использовали?", 55% жителей России хотели бы, чтобы он сопровождал и мониторил безопасность ребенка по дороге в детсад, школу или на детской площадке", - рассказал Райкевич. Он отметил, что такие результаты дало совместное с "Платформой Национальной технологической инициативы" исследование в преддверии ПМЭФ, в ходе которого было опрошено более 2 тысяч взрослых жителей России и экспертов в области беспилотного транспорта. Кроме сопровождения детей, россияне видят беспилотники как доставщиков продуктов ко времени и без лишних звонков курьеров – таких 12% ответивших, еще 10% готовы доверить выгул собаки и столько же хотели бы дистанционно проверять и поливать рассаду на даче. Отправлять посылки и подарки с помощью беспилотных систем хотели бы 8% респондентов, а еще 5% хотели бы использовать эту технологию для съемки со стороны во время путешествий, отдыха и занятий спортом. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250617/biometriya-2023279190.html
https://ria.ru/20250617/pmef-2023292855.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951426821_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_60891822ff970a45f3e58da825f04909.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, алексей райкевич, эра-глонасс
ПМЭФ — 2025, Общество, Технологии, Россия, Алексей Райкевич, ЭРА-ГЛОНАСС
Более половины россиян готовы, чтобы беспилотник провожал ребенка в школу
Райкевич: 55% россиян готовы, чтобы БПЛА провожал ребенка в школу
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Более половины россиян готовы, чтобы беспилотник провожал ребенка в школу или детсад, рассказал РИА Новости в преддверии ПМЭФ глава АО "ГЛОНАСС" (оператор госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС") Алексей Райкевич.
"Отвечая на вопрос, "если бы у вас был персональный авиабеспилотник или ровер, как бы вы его использовали?", 55% жителей России
хотели бы, чтобы он сопровождал и мониторил безопасность ребенка по дороге в детсад, школу или на детской площадке", - рассказал Райкевич
.
Он отметил, что такие результаты дало совместное с "Платформой Национальной технологической инициативы" исследование в преддверии ПМЭФ, в ходе которого было опрошено более 2 тысяч взрослых жителей России и экспертов в области беспилотного транспорта.
Кроме сопровождения детей, россияне видят беспилотники как доставщиков продуктов ко времени и без лишних звонков курьеров – таких 12% ответивших, еще 10% готовы доверить выгул собаки и столько же хотели бы дистанционно проверять и поливать рассаду на даче.
Отправлять посылки и подарки с помощью беспилотных систем хотели бы 8% респондентов, а еще 5% хотели бы использовать эту технологию для съемки со стороны во время путешествий, отдыха и занятий спортом.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.