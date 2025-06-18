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На ПМЭФ выстроилась очередь за футболками с цитатами Путина - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
11:50 18.06.2025 (обновлено: 13:35 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/bashkortostan-2023537555.html
На ПМЭФ выстроилась очередь за футболками с цитатами Путина
На ПМЭФ выстроилась очередь за футболками с цитатами Путина - РИА Новости, 18.06.2025
На ПМЭФ выстроилась очередь за футболками с цитатами Путина
На стенде Башкортостана на Петербургском международном экономическом форуме 2025 выстроилась очередь за футболками с цитатами президента России Владимира... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T11:50:00+03:00
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пмэф-2025
владимир путин
сергей лавров
радий хабиров
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. На стенде Башкортостана на Петербургском международном экономическом форуме 2025 выстроилась очередь за футболками с цитатами президента России Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы Башкортостана Радия Хабирова, передает корреспондент РИА Новости. Гости стенда сами могут выбрать цитату Путина, Хабирова или Лаврова, которую хотят видеть на своей футболке. Цитаты печатают на футболках нужного размера прямо при посетителях. Спустя 5 минут с начала раздачи, у стенда собралась огромная очередь из желающих бесплатно получить футболку. Так, на футболке можно напечатать слова Путина "Мы мешать не будем, но свое не отдадим", "Вместе мы все преодолеем", цитату Лаврова "Мне не платят за то, чтобы я был оптимистом". Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/obed-2023484553.html
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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Очередь за футболками с цитатами Путина и Лаврова на ПМЭФ-2025
На ПМЭФ-2025 выстроилась очередь за футболками с цитатами Путина и Лаврова
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владимир путин, сергей лавров, радий хабиров
ПМЭФ-2025, Владимир Путин, Сергей Лавров, Радий Хабиров
На ПМЭФ выстроилась очередь за футболками с цитатами Путина

На ПМЭФ выстроилась очередь за футболками с цитатами Путина и Лаврова

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. На стенде Башкортостана на Петербургском международном экономическом форуме 2025 выстроилась очередь за футболками с цитатами президента России Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы Башкортостана Радия Хабирова, передает корреспондент РИА Новости.
Гости стенда сами могут выбрать цитату Путина, Хабирова или Лаврова, которую хотят видеть на своей футболке. Цитаты печатают на футболках нужного размера прямо при посетителях.
© Фото : РИА НовостиФутболка с цитатой Владимира Путина на ПМЭФ-2025
Футболка с цитатой Владимира Путина на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фото : РИА Новости
Футболка с цитатой Владимира Путина на ПМЭФ-2025
Спустя 5 минут с начала раздачи, у стенда собралась огромная очередь из желающих бесплатно получить футболку.
Так, на футболке можно напечатать слова Путина "Мы мешать не будем, но свое не отдадим", "Вместе мы все преодолеем", цитату Лаврова "Мне не платят за то, чтобы я был оптимистом".
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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