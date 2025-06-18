https://ria.ru/20250618/bashkortostan-2023537555.html

На ПМЭФ выстроилась очередь за футболками с цитатами Путина

На ПМЭФ выстроилась очередь за футболками с цитатами Путина - РИА Новости, 18.06.2025

На ПМЭФ выстроилась очередь за футболками с цитатами Путина

На стенде Башкортостана на Петербургском международном экономическом форуме 2025 выстроилась очередь за футболками с цитатами президента России Владимира... РИА Новости, 18.06.2025

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пмэф-2025

владимир путин

сергей лавров

радий хабиров

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. На стенде Башкортостана на Петербургском международном экономическом форуме 2025 выстроилась очередь за футболками с цитатами президента России Владимира Путина, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и главы Башкортостана Радия Хабирова, передает корреспондент РИА Новости. Гости стенда сами могут выбрать цитату Путина, Хабирова или Лаврова, которую хотят видеть на своей футболке. Цитаты печатают на футболках нужного размера прямо при посетителях. Спустя 5 минут с начала раздачи, у стенда собралась огромная очередь из желающих бесплатно получить футболку. Так, на футболке можно напечатать слова Путина "Мы мешать не будем, но свое не отдадим", "Вместе мы все преодолеем", цитату Лаврова "Мне не платят за то, чтобы я был оптимистом". Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/obed-2023484553.html

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Очередь за футболками с цитатами Путина и Лаврова на ПМЭФ-2025 На ПМЭФ-2025 выстроилась очередь за футболками с цитатами Путина и Лаврова 2025-06-18T11:50 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир путин, сергей лавров, радий хабиров