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Новый банк развития одобрил заявки Колумбии и Узбекистана

Новый банк развития одобрил заявки Колумбии и Узбекистана - РИА Новости, 18.06.2025

Новый банк развития одобрил заявки Колумбии и Узбекистана

Новый банк развития БРИКС уже одобрил заявки Колумбии и Узбекистана на вступление в финансовую организацию, заявки Эфиопии и Индонезии находятся в процессе... РИА Новости, 18.06.2025

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СТРЕЛЬНА, 18 июн - РИА Новости. Новый банк развития БРИКС уже одобрил заявки Колумбии и Узбекистана на вступление в финансовую организацию, заявки Эфиопии и Индонезии находятся в процессе рассмотрения, заявила глава финансовой организации Дилма Роуссефф. "Второй очень важный вопрос, который я бы хотела затронуть, - это расширение стран участников международного банка, а также добавление новых партнеров банка. Две страны уже были выбраны в качестве новых членов - это Узбекистан и Колумбия, еще две страны находятся в процессе рассмотрения - это Эфиопия и Индонезия", - сказала Роуссефф на встрече с президентом России Владимиром Путиным. В среду российский лидер встретился с главой Нового банка развития Дилмой Роуссеф. Встреча Путина и Роуссефф проходит в Стрельне и открывает серию международных контактов главы государства на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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Встреча Путина с Дилмой Роуссефф Путин встретился с Дилмой Роуссефф, поздравил ее с переизбранием на должность главы Нового банка развития 2025-06-18T20:35 true PT1M58S

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экономика, колумбия, узбекистан, эфиопия, владимир путин, брикс, новый банк развития