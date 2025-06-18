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Новый банк развития одобрил заявки Колумбии и Узбекистана
Новый банк развития одобрил заявки Колумбии и Узбекистана - РИА Новости, 18.06.2025
Новый банк развития одобрил заявки Колумбии и Узбекистана
Новый банк развития БРИКС уже одобрил заявки Колумбии и Узбекистана на вступление в финансовую организацию, заявки Эфиопии и Индонезии находятся в процессе... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T20:35:00+03:00
2025-06-18T20:35:00+03:00
2025-06-18T20:35:00+03:00
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СТРЕЛЬНА, 18 июн - РИА Новости. Новый банк развития БРИКС уже одобрил заявки Колумбии и Узбекистана на вступление в финансовую организацию, заявки Эфиопии и Индонезии находятся в процессе рассмотрения, заявила глава финансовой организации Дилма Роуссефф. "Второй очень важный вопрос, который я бы хотела затронуть, - это расширение стран участников международного банка, а также добавление новых партнеров банка. Две страны уже были выбраны в качестве новых членов - это Узбекистан и Колумбия, еще две страны находятся в процессе рассмотрения - это Эфиопия и Индонезия", - сказала Роуссефф на встрече с президентом России Владимиром Путиным. В среду российский лидер встретился с главой Нового банка развития Дилмой Роуссеф. Встреча Путина и Роуссефф проходит в Стрельне и открывает серию международных контактов главы государства на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Встреча Путина с Дилмой Роуссефф
Путин встретился с Дилмой Роуссефф, поздравил ее с переизбранием на должность главы Нового банка развития
2025-06-18T20:35
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экономика, колумбия, узбекистан, эфиопия, владимир путин, брикс, новый банк развития
ПМЭФ-2025, Экономика, Колумбия, Узбекистан, Эфиопия, Владимир Путин, БРИКС, Новый банк развития
Новый банк развития одобрил заявки Колумбии и Узбекистана
Роуссефф: Новый банк развития одобрил заявки Колумбии и Узбекистана