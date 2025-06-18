Рейтинг@Mail.ru
Новый банк развития одобрил заявки Колумбии и Узбекистана - РИА Новости, 18.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
20:35 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/bank-2023697393.html
Новый банк развития одобрил заявки Колумбии и Узбекистана
Новый банк развития одобрил заявки Колумбии и Узбекистана - РИА Новости, 18.06.2025
Новый банк развития одобрил заявки Колумбии и Узбекистана
Новый банк развития БРИКС уже одобрил заявки Колумбии и Узбекистана на вступление в финансовую организацию, заявки Эфиопии и Индонезии находятся в процессе... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T20:35:00+03:00
2025-06-18T20:35:00+03:00
пмэф-2025
экономика
колумбия
узбекистан
эфиопия
владимир путин
брикс
новый банк развития
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92832/91/928329199_0:97:1976:1208_1920x0_80_0_0_8a7eacc39dd975a18f7ee5906b88cc16.jpg
СТРЕЛЬНА, 18 июн - РИА Новости. Новый банк развития БРИКС уже одобрил заявки Колумбии и Узбекистана на вступление в финансовую организацию, заявки Эфиопии и Индонезии находятся в процессе рассмотрения, заявила глава финансовой организации Дилма Роуссефф. "Второй очень важный вопрос, который я бы хотела затронуть, - это расширение стран участников международного банка, а также добавление новых партнеров банка. Две страны уже были выбраны в качестве новых членов - это Узбекистан и Колумбия, еще две страны находятся в процессе рассмотрения - это Эфиопия и Индонезия", - сказала Роуссефф на встрече с президентом России Владимиром Путиным. В среду российский лидер встретился с главой Нового банка развития Дилмой Роуссеф. Встреча Путина и Роуссефф проходит в Стрельне и открывает серию международных контактов главы государства на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250319/pakistan-2005864502.html
колумбия
узбекистан
эфиопия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Встреча Путина с Дилмой Роуссефф
Путин встретился с Дилмой Роуссефф, поздравил ее с переизбранием на должность главы Нового банка развития
2025-06-18T20:35
true
PT1M58S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/92832/91/928329199_0:0:1642:1231_1920x0_80_0_0_ddf9620fac15b3ed7237c2ab9c9896c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, колумбия, узбекистан, эфиопия, владимир путин, брикс, новый банк развития
ПМЭФ-2025, Экономика, Колумбия, Узбекистан, Эфиопия, Владимир Путин, БРИКС, Новый банк развития
Новый банк развития одобрил заявки Колумбии и Узбекистана

Роуссефф: Новый банк развития одобрил заявки Колумбии и Узбекистана

© РИА НовостиФлаги стран-участников БРИКС
Флаги стран-участников БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости
Флаги стран-участников БРИКС. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СТРЕЛЬНА, 18 июн - РИА Новости. Новый банк развития БРИКС уже одобрил заявки Колумбии и Узбекистана на вступление в финансовую организацию, заявки Эфиопии и Индонезии находятся в процессе рассмотрения, заявила глава финансовой организации Дилма Роуссефф.
"Второй очень важный вопрос, который я бы хотела затронуть, - это расширение стран участников международного банка, а также добавление новых партнеров банка. Две страны уже были выбраны в качестве новых членов - это Узбекистан и Колумбия, еще две страны находятся в процессе рассмотрения - это Эфиопия и Индонезия", - сказала Роуссефф на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
В среду российский лидер встретился с главой Нового банка развития Дилмой Роуссеф. Встреча Путина и Роуссефф проходит в Стрельне и открывает серию международных контактов главы государства на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Исламабад - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Пакистану выгоднее присоединиться к Новому банку развития, заявил посол
19 марта, 04:13
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаКолумбияУзбекистанЭфиопияВладимир ПутинБРИКСНовый банк развития
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала