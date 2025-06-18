https://ria.ru/20250618/balanova-2023862835.html

Исследование показало отношение россиян к телевизионному контенту

Исследование показало отношение россиян к телевизионному контенту - РИА Новости, 19.06.2025

Исследование показало отношение россиян к телевизионному контенту

Генеральный директор "Национальной медиа группы" (НМГ) Светлана Баланова сообщила, что, согласно исследованиям НМГ, 94% зрителей высоко и позитивно оценивают... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-18T13:29:00+03:00

2025-06-18T13:29:00+03:00

2025-06-19T12:30:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Генеральный директор "Национальной медиа группы" (НМГ) Светлана Баланова сообщила, что, согласно исследованиям НМГ, 94% зрителей высоко и позитивно оценивают российский телевизионный контент. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.​ "Когда вы говорите, "как нам продвигать отечественное", да у нас, в общем, везде оно продвигается. У нас, по нашим исследованиям, 94% зрителей высоко и позитивно оценивают российский (телевизионный - ред.) контент. Поэтому только создавая новые яркие проекты, мы будем все больше и больше продвигать отечественное", - сказала Баланова в ходе ПМЭФ на сессии "Национальные онлайн-платформы в эпоху цифровой трансформации: глобальные вызовы и перспективы". Она также отметила, что прямое телевизионное смотрение растет и в онлайн-платформах. Так, по итогам 2024, на платформе "Витрина ТВ" охват вырос на 68%, а время смотрения увеличилось более чем в два раза. "В онлайн-платформах очень сильно растет прямое телевизионное смотрение, уже до 30% видеопотребление в цифровых платформах - это прямое смотрение телевизионных каналов. Вот "Витрина ТВ" - это цифровая платформа, которая передает телевизионный сигнал в интернете. У нее по итогам 2024 года охват вырос на 68%, а время смотрения больше, чем в два раза", - добавила Баланова. Гендиректор НМГ подчеркнула, что "как ведущий телевизионный холдинг страны, мы точно совершенно видим, что онлайн-платформы, причем и российские, и западные, открывают для себя магию телевизионного контента".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, национальная медиа группа