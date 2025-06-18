https://ria.ru/20250618/badminton-2023677350.html

Дружеский матч "Сделано в России" по бадминтону пройдет в Санкт-Петербурге

Дружеский матч "Сделано в России" по бадминтону пройдет в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 18.06.2025

Дружеский матч "Сделано в России" по бадминтону пройдет в Санкт-Петербурге

Международные соревнования по бадминтону между командами России и Индонезии, в рамках которых состоится дружеский матч "Сделано в России", где примут участие... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T19:11:00+03:00

2025-06-18T19:11:00+03:00

2025-06-18T19:24:00+03:00

российский экспортный центр (рэц)

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Международные соревнования по бадминтону между командами России и Индонезии, в рамках которых состоится дружеский матч "Сделано в России", где примут участие представители бизнеса и профессиональные спортсмены, пройдут 19-20 июня, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).Мероприятие организует РЭЦ совместно с Национальной федерацией бадминтона России в рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума."Спорт уже стал традиционным элементом программы продвижения национального бренда "Сделано в России", способствующим укреплению международных деловых связей. Этой активностью мы демонстрируем, как бадминтон объединяет профессионалов и любителей, а бренд "Сделано в России" представляет страну как территорию качественных товаров и ярких спортивных достижений", — отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Всего в любительском турнире сыграет 14 участников. Игроки будут разбиты на пары: "профессионал и любитель", каждая двойка играет пара на пару по круговой системе, в упрощенном формате. Один матч займет 15 минут. Среди профессионалов выступит участник сборной России по бадминтону Дмитрий Клименко. Команду любителей от России представят председатель правления Росэксимбанка Петр Засельский, звезда российского футбола Дмитрий Сычев. За команду Индонезии сыграют профессиональные игроки Рэймонд Индра и Джон Саут Марчеллино.Старт спортивному треку программы "Сделано в России" дала промоакция "Российские товары — для чемпионов" в рамках Международной Владивостокской регаты в 2023 году.В этом месяце команда Российского экспортного центра приняла участие в уникальном спортивном событии — непрерывном заезде по сухой гребле продолжительностью 40 часов.Также в прошлом году Российский экспортный центр вместе с Союзом китайских предпринимателей в России провели товарищеский турнир по бадминтону "Кубок дружбы". Турнир был приурочен к празднованию 75-летия образования Китайской Народной Республики и 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.Программа "Сделано в России" направлена на продвижение отечественных товаров и услуг на внешних рынках, повышение их конкурентоспособности и узнаваемости. Она включает в себя маркетинговую поддержку, участие в международных выставках, содействие в сертификации и логистике, а также доступ к финансовым инструментам. Цель ее ― увеличить объемы российского экспорта и укрепить позиции российских производителей на глобальном рынке. Координирует программу в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" Минпромторг России, а основные функции по обеспечению и реализации программы возложены на РЭЦ.Добавим, поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает существенное увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами.

https://ria.ru/20250618/sotrudnichestvo-2023673918.html

https://ria.ru/20250618/rets-2023669450.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российский экспортный центр (рэц), экономика