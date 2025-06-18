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"Авито" открыл на ПМЭФ бизнес-кафе для предпринимателей - РИА Новости, 18.06.2025
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17:42 18.06.2025 (обновлено: 18:09 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/avito-2023649000.html
"Авито" открыл на ПМЭФ бизнес-кафе для предпринимателей
"Авито" открыл на ПМЭФ бизнес-кафе для предпринимателей - РИА Новости, 18.06.2025
"Авито" открыл на ПМЭФ бизнес-кафе для предпринимателей
"Авито" открыл на ПМЭФ-2025 кафе "Авито Бизнес 360" - место нетворкинга, общения и обучения с фокусом на представителей малого и среднего бизнеса, сообщает... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T17:42:00+03:00
2025-06-18T18:09:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. "Авито" открыл на ПМЭФ-2025 кафе "Авито Бизнес 360" - место нетворкинга, общения и обучения с фокусом на представителей малого и среднего бизнеса, сообщает компания. Кафе открыто для всех посетителей форума. Основной принцип площадки — отсутствие внутренних и внешних барьеров и обзор на 360 градусов. Каркас конструкции весит почти две тонны, она собрана из инновационных алюминиевых ферм, использующихся для сценических конструкций. С 18 по 21 июня здесь пройдут лекции представителей "Авито", экспертов рынка и предпринимателей, публичные дискуссии, где обсудят тренды, задающие ландшафт рынка — от трансграничной торговли до использования ИИ. В компании добавили, что название "Авито Бизнес 360" носит также пространство внутри платформы, созданное для решения задач МСП: ИП и юрлиц, владельцев компаний и закупщиков. Там можно найти товары и услуги для основной и хозяйственной деятельности, готовые бизнесы и франшизы, сотрудников и партнеров. "По последним данным, численность занятых в секторе МСП составила почти 29,5 миллиона человек, или 39% от общего числа работающего населения страны. Малого и среднего бизнеса в России становится все больше, это настоящий драйвер экономики страны. Но при этом малый и средний бизнес сейчас перегружен, почти 70% его представителей работают свыше 60 часов в неделю, поэтому время — самый ценный ресурс для бизнеса. И чтобы представителям малого и среднего бизнеса было проще вести дела каждый день, мы разработали удобное и мультифункционное пространство — "Авито Бизнес 360", - приводится в сообщении комментарий директора бизнес-направления "Авито Бизнес 360" Ильи Дудковского. Во второй день форума, 19 июня, в кафе состоится дискуссия о женском предпринимательстве. Ее участники обсудят, какие уникальные вызовы и возможности встречаются на пути предпринимательниц, а также как справляться с гендерными стереотипами и предвзятостью в бизнес-среде. На следующий день, 20 июня, в кафе назовут ключевые тренды рынка, о которых следует знать предпринимателям. В завершающий день форума пройдет мастер-класс для студентов с лайфхаками ведения бизнеса. Эксперты расскажут про психологию покупателей на платформе, поделятся секретами правильного выбора ниши и товаров для продажи в регионах.
https://sn.ria.ru/20250618/esg-2023369851.html
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РИА Новости
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5
4.7
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авито, россия, пмэф
Авито, Россия, ПМЭФ
"Авито" открыл на ПМЭФ бизнес-кафе для предпринимателей

"Авито" открыл на ПМЭФ-2025 кафе для предпринимателей "Авито Бизнес 360"

© Фото : Пресс-служба "Авито"Бизнес-кафе "Авито" на ПМЭФ
Бизнес-кафе Авито на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фото : Пресс-служба "Авито"
Бизнес-кафе "Авито" на ПМЭФ
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. "Авито" открыл на ПМЭФ-2025 кафе "Авито Бизнес 360" - место нетворкинга, общения и обучения с фокусом на представителей малого и среднего бизнеса, сообщает компания.
Кафе открыто для всех посетителей форума. Основной принцип площадки — отсутствие внутренних и внешних барьеров и обзор на 360 градусов. Каркас конструкции весит почти две тонны, она собрана из инновационных алюминиевых ферм, использующихся для сценических конструкций.
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С 18 по 21 июня здесь пройдут лекции представителей "Авито", экспертов рынка и предпринимателей, публичные дискуссии, где обсудят тренды, задающие ландшафт рынка — от трансграничной торговли до использования ИИ.
В компании добавили, что название "Авито Бизнес 360" носит также пространство внутри платформы, созданное для решения задач МСП: ИП и юрлиц, владельцев компаний и закупщиков. Там можно найти товары и услуги для основной и хозяйственной деятельности, готовые бизнесы и франшизы, сотрудников и партнеров.
"По последним данным, численность занятых в секторе МСП составила почти 29,5 миллиона человек, или 39% от общего числа работающего населения страны. Малого и среднего бизнеса в России становится все больше, это настоящий драйвер экономики страны. Но при этом малый и средний бизнес сейчас перегружен, почти 70% его представителей работают свыше 60 часов в неделю, поэтому время — самый ценный ресурс для бизнеса. И чтобы представителям малого и среднего бизнеса было проще вести дела каждый день, мы разработали удобное и мультифункционное пространство — "Авито Бизнес 360", - приводится в сообщении комментарий директора бизнес-направления "Авито Бизнес 360" Ильи Дудковского.
Во второй день форума, 19 июня, в кафе состоится дискуссия о женском предпринимательстве. Ее участники обсудят, какие уникальные вызовы и возможности встречаются на пути предпринимательниц, а также как справляться с гендерными стереотипами и предвзятостью в бизнес-среде. На следующий день, 20 июня, в кафе назовут ключевые тренды рынка, о которых следует знать предпринимателям.
В завершающий день форума пройдет мастер-класс для студентов с лайфхаками ведения бизнеса. Эксперты расскажут про психологию покупателей на платформе, поделятся секретами правильного выбора ниши и товаров для продажи в регионах.
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