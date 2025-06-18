https://ria.ru/20250618/avito-2023649000.html

"Авито" открыл на ПМЭФ бизнес-кафе для предпринимателей

"Авито" открыл на ПМЭФ бизнес-кафе для предпринимателей - РИА Новости, 18.06.2025

"Авито" открыл на ПМЭФ бизнес-кафе для предпринимателей

"Авито" открыл на ПМЭФ-2025 кафе "Авито Бизнес 360" - место нетворкинга, общения и обучения с фокусом на представителей малого и среднего бизнеса, сообщает... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T17:42:00+03:00

2025-06-18T17:42:00+03:00

2025-06-18T18:09:00+03:00

авито

россия

пмэф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023657490_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_4dc4f0cdda55deae47051f6929689d6f.jpg

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. "Авито" открыл на ПМЭФ-2025 кафе "Авито Бизнес 360" - место нетворкинга, общения и обучения с фокусом на представителей малого и среднего бизнеса, сообщает компания. Кафе открыто для всех посетителей форума. Основной принцип площадки — отсутствие внутренних и внешних барьеров и обзор на 360 градусов. Каркас конструкции весит почти две тонны, она собрана из инновационных алюминиевых ферм, использующихся для сценических конструкций. С 18 по 21 июня здесь пройдут лекции представителей "Авито", экспертов рынка и предпринимателей, публичные дискуссии, где обсудят тренды, задающие ландшафт рынка — от трансграничной торговли до использования ИИ. В компании добавили, что название "Авито Бизнес 360" носит также пространство внутри платформы, созданное для решения задач МСП: ИП и юрлиц, владельцев компаний и закупщиков. Там можно найти товары и услуги для основной и хозяйственной деятельности, готовые бизнесы и франшизы, сотрудников и партнеров. "По последним данным, численность занятых в секторе МСП составила почти 29,5 миллиона человек, или 39% от общего числа работающего населения страны. Малого и среднего бизнеса в России становится все больше, это настоящий драйвер экономики страны. Но при этом малый и средний бизнес сейчас перегружен, почти 70% его представителей работают свыше 60 часов в неделю, поэтому время — самый ценный ресурс для бизнеса. И чтобы представителям малого и среднего бизнеса было проще вести дела каждый день, мы разработали удобное и мультифункционное пространство — "Авито Бизнес 360", - приводится в сообщении комментарий директора бизнес-направления "Авито Бизнес 360" Ильи Дудковского. Во второй день форума, 19 июня, в кафе состоится дискуссия о женском предпринимательстве. Ее участники обсудят, какие уникальные вызовы и возможности встречаются на пути предпринимательниц, а также как справляться с гендерными стереотипами и предвзятостью в бизнес-среде. На следующий день, 20 июня, в кафе назовут ключевые тренды рынка, о которых следует знать предпринимателям. В завершающий день форума пройдет мастер-класс для студентов с лайфхаками ведения бизнеса. Эксперты расскажут про психологию покупателей на платформе, поделятся секретами правильного выбора ниши и товаров для продажи в регионах.

https://sn.ria.ru/20250618/esg-2023369851.html

https://ria.ru/20250529/avito-2019813146.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авито, россия, пмэф