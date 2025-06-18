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Российские авиакомпании готовы заключить контракты на 200 самолетов МС-21 - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
11:38 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/aviakompanija-2023532460.html
Российские авиакомпании готовы заключить контракты на 200 самолетов МС-21
Российские авиакомпании готовы заключить контракты на 200 самолетов МС-21 - РИА Новости, 18.06.2025
Российские авиакомпании готовы заключить контракты на 200 самолетов МС-21
Авиакомпании РФ уже готовы заключить контракты на 200 самолетов МС-21, процесс сертификации бортов уже ведется, заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T11:38:00+03:00
2025-06-18T11:38:00+03:00
пмэф-2025
экономика
россия
роман старовойт
мс-21
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Авиакомпании РФ уже готовы заключить контракты на 200 самолетов МС-21, процесс сертификации бортов уже ведется, заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт. "На МС-21 на 200 бортов наши авиакомпании готовы уже заключать контракты... уже выполняется работа по сертификации. Потому что создание нового воздушного флота - это длительный процесс, это не только работа, а также документация создания опытных образцов, но и большая работа по сертификации, потому что это напрямую в дальнейшем влияет на безопасность эксплуатации воздушных сил", - сообщил Старовойт в интервью "Известиям" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, россия, роман старовойт, мс-21
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Роман Старовойт, МС-21
Российские авиакомпании готовы заключить контракты на 200 самолетов МС-21

Старовойт: авиакомпании РФ готовы заключить контракты на 200 самолетов МС-21

© Фото : Ростех/TelegramСамолет МС-21
Самолет МС-21 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фото : Ростех/Telegram
Самолет МС-21. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Авиакомпании РФ уже готовы заключить контракты на 200 самолетов МС-21, процесс сертификации бортов уже ведется, заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт.
"На МС-21 на 200 бортов наши авиакомпании готовы уже заключать контракты... уже выполняется работа по сертификации. Потому что создание нового воздушного флота - это длительный процесс, это не только работа, а также документация создания опытных образцов, но и большая работа по сертификации, потому что это напрямую в дальнейшем влияет на безопасность эксплуатации воздушных сил", - сообщил Старовойт в интервью "Известиям" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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