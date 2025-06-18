https://ria.ru/20250618/aviakompanija-2023532460.html

Российские авиакомпании готовы заключить контракты на 200 самолетов МС-21

Российские авиакомпании готовы заключить контракты на 200 самолетов МС-21 - РИА Новости, 18.06.2025

Российские авиакомпании готовы заключить контракты на 200 самолетов МС-21

Авиакомпании РФ уже готовы заключить контракты на 200 самолетов МС-21, процесс сертификации бортов уже ведется, заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T11:38:00+03:00

2025-06-18T11:38:00+03:00

2025-06-18T11:38:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Авиакомпании РФ уже готовы заключить контракты на 200 самолетов МС-21, процесс сертификации бортов уже ведется, заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт. "На МС-21 на 200 бортов наши авиакомпании готовы уже заключать контракты... уже выполняется работа по сертификации. Потому что создание нового воздушного флота - это длительный процесс, это не только работа, а также документация создания опытных образцов, но и большая работа по сертификации, потому что это напрямую в дальнейшем влияет на безопасность эксплуатации воздушных сил", - сообщил Старовойт в интервью "Известиям" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/aeroflot-2023500784.html

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экономика, россия, роман старовойт, мс-21