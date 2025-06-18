https://ria.ru/20250618/atom-2023650388.html

Электромобиль "Атом" доставят в Арктику для тестирования на льду

Электромобиль "Атом" доставят в Арктику для тестирования на льду - РИА Новости, 18.06.2025

Электромобиль "Атом" доставят в Арктику для тестирования на льду

Госкорпорация "Росатом" отправит российский электромобиль "Атом" в полярную экспедицию на атомном ледоколе "50 лет Победы", в ходе рейса автомобиль выйдет на... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T17:59:00+03:00

2025-06-18T17:59:00+03:00

2025-06-18T17:59:00+03:00

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

технологии

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" отправит российский электромобиль "Атом" в полярную экспедицию на атомном ледоколе "50 лет Победы", в ходе рейса автомобиль выйдет на лед для тестирования в условиях Арктики, сообщил РИА Новости директор бизнес-направления "Электромобильность" топливной компании "Росатома" "ТВЭЛ" Александр Бухвалов. "Суровые климатические условия долгое время считались критическими для электротранспорта. Но сегодня мы уверенно выходим в Арктику, чтобы показать: подобных ограничений больше нет", - сказал Бухвалов агентству в ходе Петербургского международного экономического форума. Российские электромобильные технологии выходят за рамки городских условий и демонстрируют готовность к эксплуатации в любой климатической зоне - без скидок на сезон, регион или температуру, отметил Бухвалов. "Для потребителя это, по сути, проверка доверия: ведь если машина стабильно работает в самых жёстких условиях, значит, она точно справится с любым повседневным сценарием", - добавил он. По словам Бухвалова, выход из порта Мурманска атомного ледокола "50 лет Победы" с электромобилем "Атом" на борту запланирован на последнюю декаду июня. "Пассажирам рейса представят предсерийный прототип электромобиля "Атом" и продемонстрируют его технические характеристики. В один из дней запланирован спуск автомобиля на лед для тестирования его возможностей в суровых арктических условиях", - сказал Бухвалов. "Атом на ледоколе" - это совместный проект предприятия "Росатома" ФГУП "Атомфлот", топливного дивизиона "Росатома", в структуре которого создано бизнес-направление по электромобильности, а также компании "Кама" - разработчика и производителя электромобиля "Атом". "Символично, что начало производство электромобиля, где "Росатом" выступает технологическом партнером, запланировано на год 80-летия российской атомной промышленности. Эта инициатива символически совмещает наши традиции и наши новые горизонты", - отметил Бухвалов. Арктика всегда манила отечественных исследователей, добавил он. "Освоение Арктического региона было и остается задачей для целых поколений нашего народа. Когда-то одним из сложнейших вызовов для решения этой задачи стало создание атомного ледокольного флота, который сегодня является гордостью России", - добавил собеседник агентства. По словам Бухвалова, не меньший вызов сегодня - это переход российской промышленности на новый технологический уклад, создание в стране новых отраслей промышленности, таких как электромобильность. "Совмещая в этом рейсе наше прошлое и будущее, мы хотим показать, что и сегодня атомная отрасль решает важнейшие задачи по укреплению национального технологического суверенитета", - подчеркнул Бухвалов. "Атом - первый электромобиль, который разрабатывает российская команда инженеров для России. Поэтому очень символично, что один из наших прототипов совершает такой вояж - в Арктику, на отечественном ледоколе - гордости нашей страны. Это демонстрация того, что электротранспорт приходит в Россию. Задача нашей команды - обеспечить его комфортную эксплуатацию - адаптацию электромобиля к климату, удобные цифровые функции и сервисное обслуживание", - сказал РИА Новости на ПМЭФ-2025 генеральный директор АО "Кама" Игорь Поваразднюк. Проект российского электромобиля реализует АО "Кама". В конце 2024 года компания впервые представила предсерийный образец "Атома". Ранее компания сообщала, что в 2025 году начнет работу специализированный сервисный центр для предсерийных электромобилей "Атом". На его базе будет проводиться отработка технологий обслуживания через многократную разборку и сборку электромобилей, для последующей подготовки технических специалистов сервисных партнеров к началу продаж. Сообщалось, что старт серийного производства электромобиля "Атом" запланирован на 2025 год на заводе "Москвич". Предприятия "Росатома" потенциально способны производить около 60% всех компонентов электромобиля, включая аккумуляторные батареи, электродвигатели, магниты из редкоземельных металлов, микрокомпонентную базу, полимерные и композитные материалы. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии, россия