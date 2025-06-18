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Израиль отражает ракетную атаку Ирана - РИА Новости, 18.06.2025
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00:51 18.06.2025 (обновлено: 07:55 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/ataka-2023445642.html
Израиль отражает ракетную атаку Ирана
Израиль отражает ракетную атаку Ирана - РИА Новости, 18.06.2025
Израиль отражает ракетную атаку Ирана
Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве в связи с очередной ракетной атакой со стороны Ирана, в небе над городом активно работают системы ПВО и слышны... РИА Новости, 18.06.2025
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 июн - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве в связи с очередной ракетной атакой со стороны Ирана, в небе над городом активно работают системы ПВО и слышны взрывы, передает корреспондент РИА Новости. Армия Израиля перед этим сообщила о запуске ракет из Ирана и предписала жителям укрыться в убежищах до дальнейшего уведомления, разослав сообщения на телефоны.Обострение ирано-израильского конфликта
https://ria.ru/20250618/iran-2023442852.html
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Сирены воздушной тревоги в Тель-Авиве
Армия Израиля сообщила, что зафиксировала ракеты, запущенные со стороны Ирана, предписала населению спрятаться в укрытиях. Как передает корреспондент РИА Новости, сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве, работает ПВО.
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в мире, израиль, иран, тель-авив, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Иран, Тель-Авив, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Израиль отражает ракетную атаку Ирана

Израиль отражает ракетную атаку Ирана, в Тель-Авиве работает ПВО

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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 июн - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве в связи с очередной ракетной атакой со стороны Ирана, в небе над городом активно работают системы ПВО и слышны взрывы, передает корреспондент РИА Новости.
Армия Израиля перед этим сообщила о запуске ракет из Ирана и предписала жителям укрыться в убежищах до дальнейшего уведомления, разослав сообщения на телефоны.

Обострение ирано-израильского конфликта

  • В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев": израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
  • Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков.
  • Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
  • Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
  • Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших с обеих сторон.
  • Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день.
  • Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
СМИ: Иран может ударить по базам США, если Штаты встанут на сторону Израиля
00:10
 
В миреИзраильИранТель-АвивВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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