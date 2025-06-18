https://ria.ru/20250618/ataka-2023445642.html

Израиль отражает ракетную атаку Ирана

Израиль отражает ракетную атаку Ирана - РИА Новости, 18.06.2025

Израиль отражает ракетную атаку Ирана

Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве в связи с очередной ракетной атакой со стороны Ирана, в небе над городом активно работают системы ПВО и слышны... РИА Новости, 18.06.2025

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2025-06-18T07:55:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 июн - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве в связи с очередной ракетной атакой со стороны Ирана, в небе над городом активно работают системы ПВО и слышны взрывы, передает корреспондент РИА Новости. Армия Израиля перед этим сообщила о запуске ракет из Ирана и предписала жителям укрыться в убежищах до дальнейшего уведомления, разослав сообщения на телефоны.Обострение ирано-израильского конфликта

https://ria.ru/20250618/iran-2023442852.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сирены воздушной тревоги в Тель-Авиве Армия Израиля сообщила, что зафиксировала ракеты, запущенные со стороны Ирана, предписала населению спрятаться в укрытиях. Как передает корреспондент РИА Новости, сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве, работает ПВО. 2025-06-18T00:51 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, иран, тель-авив, война израиля и ирана: последние новости о конфликте