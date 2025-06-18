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В Аргентине заявили, что выявили действующую в пользу России группу - РИА Новости, 18.06.2025
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20:23 18.06.2025 (обновлено: 23:33 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/argentina-2023723467.html
В Аргентине заявили, что выявили действующую в пользу России группу
В Аргентине заявили, что выявили действующую в пользу России группу - РИА Новости, 18.06.2025
В Аргентине заявили, что выявили действующую в пользу России группу
Власти Аргентины, не предъявив доказательств, заявили, что служба разведки страны якобы выявила россиян, которые, предположительно, формировали группу людей,... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T20:23:00+03:00
2025-06-18T23:33:00+03:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 июн - РИА Новости. Власти Аргентины, не предъявив доказательств, заявили, что служба разведки страны якобы выявила россиян, которые, предположительно, формировали группу людей, лояльных интересам России, сообщил официальный представитель президента Аргентины Мануэль Адорни. "Служба разведки выявила группу россиян в Аргентине, которые могли осуществлять подозрительную деятельность в геополитических интересах в пользу России в тесной кооперации с аргентинцами... Цель их кампании - сформировать группу людей, лояльных интересам России, чтобы проводить кампании по дезинформации и влиянию против аргентинского государства", - сказал Адорни. Он также отметил, что эти россияне якобы могли быть связаны со структурами, принадлежавшими Евгению Пригожину, в частности с проектом "Лахта". При этом официальный представитель не уточнил, были ли предприняты какие-то действия в отношении россиян, заявив, что информация по этому делу засекречена.
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в мире, аргентина, россия, евгений пригожин
В мире, Аргентина, Россия, Евгений Пригожин
В Аргентине заявили, что выявили действующую в пользу России группу

В Аргентине заявили, что спецслужба выявила группу, лояльную интересам России

CC BY-SA 3.0 / Fulviusbsas / Город Сальта, Аргентина
Город Сальта, Аргентина - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
CC BY-SA 3.0 / Fulviusbsas /
Город Сальта, Аргентина. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 июн - РИА Новости. Власти Аргентины, не предъявив доказательств, заявили, что служба разведки страны якобы выявила россиян, которые, предположительно, формировали группу людей, лояльных интересам России, сообщил официальный представитель президента Аргентины Мануэль Адорни.
«
"Служба разведки выявила группу россиян в Аргентине, которые могли осуществлять подозрительную деятельность в геополитических интересах в пользу России в тесной кооперации с аргентинцами... Цель их кампании - сформировать группу людей, лояльных интересам России, чтобы проводить кампании по дезинформации и влиянию против аргентинского государства", - сказал Адорни.
Он также отметил, что эти россияне якобы могли быть связаны со структурами, принадлежавшими Евгению Пригожину, в частности с проектом "Лахта".
При этом официальный представитель не уточнил, были ли предприняты какие-то действия в отношении россиян, заявив, что информация по этому делу засекречена.
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