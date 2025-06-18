https://ria.ru/20250618/argentina-2023723467.html

В Аргентине заявили, что выявили действующую в пользу России группу

В Аргентине заявили, что выявили действующую в пользу России группу - РИА Новости, 18.06.2025

В Аргентине заявили, что выявили действующую в пользу России группу

Власти Аргентины, не предъявив доказательств, заявили, что служба разведки страны якобы выявила россиян, которые, предположительно, формировали группу людей,... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T20:23:00+03:00

2025-06-18T20:23:00+03:00

2025-06-18T23:33:00+03:00

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БУЭНОС-АЙРЕС, 18 июн - РИА Новости. Власти Аргентины, не предъявив доказательств, заявили, что служба разведки страны якобы выявила россиян, которые, предположительно, формировали группу людей, лояльных интересам России, сообщил официальный представитель президента Аргентины Мануэль Адорни. "Служба разведки выявила группу россиян в Аргентине, которые могли осуществлять подозрительную деятельность в геополитических интересах в пользу России в тесной кооперации с аргентинцами... Цель их кампании - сформировать группу людей, лояльных интересам России, чтобы проводить кампании по дезинформации и влиянию против аргентинского государства", - сказал Адорни. Он также отметил, что эти россияне якобы могли быть связаны со структурами, принадлежавшими Евгению Пригожину, в частности с проектом "Лахта". При этом официальный представитель не уточнил, были ли предприняты какие-то действия в отношении россиян, заявив, что информация по этому делу засекречена.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, аргентина, россия, евгений пригожин