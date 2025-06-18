https://ria.ru/20250618/arest-2023682630.html
В Брянске арестовали начальника СИЗО
В Брянске арестовали начальника СИЗО - РИА Новости, 18.06.2025
В Брянске арестовали начальника СИЗО
Начальник СИЗО арестован в Брянске по обвинению в получении взятки на сумму 30 тысяч рублей за незаконные привилегии заключенному, сообщили в пресс-службе СУСК... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T19:27:00+03:00
2025-06-18T19:27:00+03:00
2025-06-18T19:27:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Начальник СИЗО арестован в Брянске по обвинению в получении взятки на сумму 30 тысяч рублей за незаконные привилегии заключенному, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области с учетом собранных на первоначальном этапе расследования уголовного дела доказательств заместителю начальника ФКУ "СИЗО №1 УФСИН России по Брянской области" предъявлено обвинение в получении взятки за незаконные действия (часть 3 статьи 290 УК РФ). По ходатайству следователя судом обвиняемый заключен под стражу", – говорится в сообщении СУСК.Следователи предварительно установили, что в мае 2024 года замначальника СИЗО получил от содержащегося там лица взятку через посредника в размере не менее 30 тысяч рублей. Отмечается, что деньги были переданы за получение запрещенных и сверхнормативных продуктов и предметов, телефонные звонки без разрешения, содержание в одной камере с соучастниками преступления и другие привилегии. В объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона уточнили, что постановлением суда фигуранта заключили под стражу по 11 августа. Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Брянской области совместно с сотрудниками ОСБ регионального УФСИН России, добавили в СУСК.
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РИА Новости
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происшествия, россия, брянская область, брянск
Происшествия, Россия, Брянская область, Брянск
В Брянске арестовали начальника СИЗО
В Брянске арестовали замначальника СИЗО по обвинению в получении взятки
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Начальник СИЗО арестован в Брянске по обвинению в получении взятки на сумму 30 тысяч рублей за незаконные привилегии заключенному, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
«
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области с учетом собранных на первоначальном этапе расследования уголовного дела доказательств заместителю начальника ФКУ "СИЗО №1 УФСИН России по Брянской области" предъявлено обвинение в получении взятки за незаконные действия (часть 3 статьи 290 УК РФ). По ходатайству следователя судом обвиняемый заключен под стражу", – говорится в сообщении СУСК.
Следователи предварительно установили, что в мае 2024 года замначальника СИЗО получил от содержащегося там лица взятку через посредника в размере не менее 30 тысяч рублей. Отмечается, что деньги были переданы за получение запрещенных и сверхнормативных продуктов и предметов, телефонные звонки без разрешения, содержание в одной камере с соучастниками преступления и другие привилегии.
В объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона уточнили, что постановлением суда фигуранта заключили под стражу по 11 августа.
Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Брянской области совместно с сотрудниками ОСБ регионального УФСИН России, добавили в СУСК.