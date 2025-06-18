https://ria.ru/20250618/apple-2023691128.html

Apple оштрафовали еще на шесть миллионов рублей

Apple оштрафовали еще на шесть миллионов рублей - РИА Новости, 18.06.2025

Apple оштрафовали еще на шесть миллионов рублей

Таганский суд Москвы оштрафовал еще на 6 миллионов рублей компанию Apple за два аналогичных протокола об отказе удалить запрещённый контент, сообщили РИА... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T20:01:00+03:00

2025-06-18T20:01:00+03:00

2025-06-18T20:13:00+03:00

москва

apple

происшествия

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал еще на 6 миллионов рублей компанию Apple за два аналогичных протокола об отказе удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде."Постановлениями Таганского районного суда города Москвы Apple Distribution International LTD признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административных штрафов в размере трех миллионов рублей по обоим протоколам", - сказала собеседница агентства.Заседания прошли в закрытом режиме.Утром в среду стало известно, что компания оштрафована по этой же статьей на 3 миллиона рублей.На прошлой неделе этот же суд оштрафовал компанию по двум протоколам за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в совокупности на 6 миллионов рублей.В конце мая этот же суд назначил три штрафа общей суммой на 7,5 миллиона рублей по аналогичной статье (часть 3 статьи 6.21 КоАП РФ).

https://ria.ru/20250519/apple--2017881677.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, apple, происшествия, технологии, россия