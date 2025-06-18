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Apple оштрафовали еще на шесть миллионов рублей - РИА Новости, 18.06.2025
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20:01 18.06.2025 (обновлено: 20:13 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/apple-2023691128.html
Apple оштрафовали еще на шесть миллионов рублей
Apple оштрафовали еще на шесть миллионов рублей - РИА Новости, 18.06.2025
Apple оштрафовали еще на шесть миллионов рублей
Таганский суд Москвы оштрафовал еще на 6 миллионов рублей компанию Apple за два аналогичных протокола об отказе удалить запрещённый контент, сообщили РИА... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T20:01:00+03:00
2025-06-18T20:13:00+03:00
москва
apple
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал еще на 6 миллионов рублей компанию Apple за два аналогичных протокола об отказе удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде."Постановлениями Таганского районного суда города Москвы Apple Distribution International LTD признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административных штрафов в размере трех миллионов рублей по обоим протоколам", - сказала собеседница агентства.Заседания прошли в закрытом режиме.Утром в среду стало известно, что компания оштрафована по этой же статьей на 3 миллиона рублей.На прошлой неделе этот же суд оштрафовал компанию по двум протоколам за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в совокупности на 6 миллионов рублей.В конце мая этот же суд назначил три штрафа общей суммой на 7,5 миллиона рублей по аналогичной статье (часть 3 статьи 6.21 КоАП РФ).
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москва, apple, происшествия, технологии, россия
Москва, Apple, Происшествия, Технологии, Россия
Apple оштрафовали еще на шесть миллионов рублей

Суд оштрафовал Apple еще на 6 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

© AP Photo / Mark LennihanЛоготип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США
Логотип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Mark Lennihan
Логотип компании Apple над входом в здание в Нью-Йорке, США. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал еще на 6 миллионов рублей компанию Apple за два аналогичных протокола об отказе удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Постановлениями Таганского районного суда города Москвы Apple Distribution International LTD признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административных штрафов в размере трех миллионов рублей по обоим протоколам", - сказала собеседница агентства.
Заседания прошли в закрытом режиме.
Утром в среду стало известно, что компания оштрафована по этой же статьей на 3 миллиона рублей.
На прошлой неделе этот же суд оштрафовал компанию по двум протоколам за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в совокупности на 6 миллионов рублей.
В конце мая этот же суд назначил три штрафа общей суммой на 7,5 миллиона рублей по аналогичной статье (часть 3 статьи 6.21 КоАП РФ).
Логотип компании Apple - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Суд в Москве оштрафовал Apple на 7,5 миллиона рублей за пропаганду ЛГБТ*
19 мая, 16:50
 
МоскваAppleПроисшествияТехнологииРоссия
 
 
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