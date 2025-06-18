https://ria.ru/20250618/apple-2023503309.html

Apple оштрафовали за отказ удалить запрещенный контент

Apple оштрафовали за отказ удалить запрещенный контент - РИА Новости, 18.06.2025

Apple оштрафовали за отказ удалить запрещенный контент

Таганский суд Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей компанию Apple за отказ удалить запрещенный контент, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T10:35:00+03:00

2025-06-18T10:35:00+03:00

2025-06-18T10:35:00+03:00

москва

россия

apple

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/14/1590112472_0:38:1694:991_1920x0_80_0_0_1a73f28d604d2843701f781cedfd4449.jpg

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей компанию Apple за отказ удалить запрещенный контент, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы Apple Distribution International LTD признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. На прошлой неделе этот же суд оштрафовал компанию по двум протоколам за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в совокупности на 6 миллионов рублей. В конце мая суд назначил три штрафа на 7,5 миллионов рублей по той же части 3 статьи 6.21 КоАП РФ.

https://ria.ru/20250609/apple-2021905932.html

https://ria.ru/20250519/apple--2017881677.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, россия, apple, происшествия