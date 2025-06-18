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Apple оштрафовали за отказ удалить запрещенный контент - РИА Новости, 18.06.2025
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10:35 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/apple-2023503309.html
Apple оштрафовали за отказ удалить запрещенный контент
Apple оштрафовали за отказ удалить запрещенный контент - РИА Новости, 18.06.2025
Apple оштрафовали за отказ удалить запрещенный контент
Таганский суд Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей компанию Apple за отказ удалить запрещенный контент, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T10:35:00+03:00
2025-06-18T10:35:00+03:00
москва
россия
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происшествия
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей компанию Apple за отказ удалить запрещенный контент, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Таганского районного суда города Москвы Apple Distribution International LTD признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства. Судебное заседание проходило в закрытом режиме. На прошлой неделе этот же суд оштрафовал компанию по двум протоколам за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в совокупности на 6 миллионов рублей. В конце мая суд назначил три штрафа на 7,5 миллионов рублей по той же части 3 статьи 6.21 КоАП РФ.
https://ria.ru/20250609/apple-2021905932.html
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москва, россия, apple, происшествия
Москва, Россия, Apple, Происшествия
Apple оштрафовали за отказ удалить запрещенный контент

Суд оштрафовал Apple на три миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент

© AP Photo / Richard VogelМагазин Apple
Магазин Apple - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Richard Vogel
Магазин Apple. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Таганский суд Москвы оштрафовал на 3 миллиона рублей компанию Apple за отказ удалить запрещенный контент, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Таганского районного суда города Москвы Apple Distribution International LTD признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.
Логотип компании Apple в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
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Судебное заседание проходило в закрытом режиме.
На прошлой неделе этот же суд оштрафовал компанию по двум протоколам за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений в совокупности на 6 миллионов рублей. В конце мая суд назначил три штрафа на 7,5 миллионов рублей по той же части 3 статьи 6.21 КоАП РФ.
Логотип компании Apple - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
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19 мая, 16:50
 
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