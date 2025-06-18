https://ria.ru/20250618/anapa-2023674857.html

Анапа в первый день ПМЭФ подписала протоколы на 43 миллиарда рублей

Анапа в первый день ПМЭФ подписала протоколы на 43 миллиарда рублей - РИА Новости, 18.06.2025

Анапа в первый день ПМЭФ подписала протоколы на 43 миллиарда рублей

Анапа совместно с властями Краснодарского края подписала с инвесторами четыре протокола проектов на 43 миллиарда рублей в первый день Петербургского... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T18:58:00+03:00

2025-06-18T18:58:00+03:00

2025-06-18T18:59:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Анапа совместно с властями Краснодарского края подписала с инвесторами четыре протокола проектов на 43 миллиарда рублей в первый день Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба администрации города-курорта. "В первый день ПМЭФ Анапа подписала четыре протокола на 43 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.Документы подписали вице-губернатор Кубани Александр Руппель, мэр Анапы Василий Швец и представители инвесторов. Как передает пресс-служба, инвестиции направят на развитие курортной составляющей города. Планируется построить три новых пятизвездочных отеля и детский лагерь. Как сообщается, новый корпус детского лагеря на 2160 койко-мест планируется возвести в детском оздоровительного комплексе "Юбилейный". Стоимость проекта - 5 миллиардов рублей, будет создано 150 рабочих мест. Компания "Нова", по информации пресс-службы администрации, планирует к 2030 году построить многофункциональный круглогодичный гостиничный комплекс СПА-отель "Анапа Хилс" категории "5 звезд". Он будет включать 337 номеров, общая стоимость проекта - 8,1 миллиарда рублей, его реализация даст городу 300 рабочих мест. Еще два проекта планирует реализовать "Специализированный застройщик АН инвестиции". Один из них - строительство отеля "Николай I Hotel & SPA" на 464 номера в Анапе в районе улицы Таманской. Объем инвестиций оценивается в 12 миллиардов рублей, будет создано 300 рабочих мест, а завершение проекта запланировано на 2027 год. Также подписан протокол о намерениях по реализации строительства пятизвездочного гостиничного комплекса с обустройством набережной в Анапе. Отмечается, что объект будет включать 453 номера, инвестор планирует вложить порядка 18 миллиардов рублей и создать 400 рабочих мест. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/pmef-2023061199.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, коммерческая недвижимость, анапа, краснодарский край, василий швец