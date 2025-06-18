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Анапа в первый день ПМЭФ подписала протоколы на 43 миллиарда рублей - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
18:58 18.06.2025 (обновлено: 18:59 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/anapa-2023674857.html
Анапа в первый день ПМЭФ подписала протоколы на 43 миллиарда рублей
Анапа в первый день ПМЭФ подписала протоколы на 43 миллиарда рублей - РИА Новости, 18.06.2025
Анапа в первый день ПМЭФ подписала протоколы на 43 миллиарда рублей
Анапа совместно с властями Краснодарского края подписала с инвесторами четыре протокола проектов на 43 миллиарда рублей в первый день Петербургского... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T18:58:00+03:00
2025-06-18T18:59:00+03:00
пмэф-2025
экономика
коммерческая недвижимость
анапа
краснодарский край
василий швец
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Анапа совместно с властями Краснодарского края подписала с инвесторами четыре протокола проектов на 43 миллиарда рублей в первый день Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба администрации города-курорта. &quot;В первый день ПМЭФ Анапа подписала четыре протокола на 43 миллиарда рублей&quot;, - говорится в сообщении.Документы подписали вице-губернатор Кубани Александр Руппель, мэр Анапы Василий Швец и представители инвесторов. Как передает пресс-служба, инвестиции направят на развитие курортной составляющей города. Планируется построить три новых пятизвездочных отеля и детский лагерь. Как сообщается, новый корпус детского лагеря на 2160 койко-мест планируется возвести в детском оздоровительного комплексе "Юбилейный". Стоимость проекта - 5 миллиардов рублей, будет создано 150 рабочих мест. Компания "Нова", по информации пресс-службы администрации, планирует к 2030 году построить многофункциональный круглогодичный гостиничный комплекс СПА-отель "Анапа Хилс" категории "5 звезд". Он будет включать 337 номеров, общая стоимость проекта - 8,1 миллиарда рублей, его реализация даст городу 300 рабочих мест. Еще два проекта планирует реализовать "Специализированный застройщик АН инвестиции". Один из них - строительство отеля "Николай I Hotel &amp; SPA" на 464 номера в Анапе в районе улицы Таманской. Объем инвестиций оценивается в 12 миллиардов рублей, будет создано 300 рабочих мест, а завершение проекта запланировано на 2027 год. Также подписан протокол о намерениях по реализации строительства пятизвездочного гостиничного комплекса с обустройством набережной в Анапе. Отмечается, что объект будет включать 453 номера, инвестор планирует вложить порядка 18 миллиардов рублей и создать 400 рабочих мест. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/pmef-2023061199.html
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экономика, коммерческая недвижимость, анапа, краснодарский край, василий швец
ПМЭФ-2025, Экономика, Коммерческая недвижимость, Анапа, Краснодарский край, Василий Швец
Анапа в первый день ПМЭФ подписала протоколы на 43 миллиарда рублей

Анапа подписала 4 протокола инвестпроектов на 43 млрд рублей в первый день ПМЭФ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПетербургский международный экономический форум
Петербургский международный экономический форум - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Петербургский международный экономический форум. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Анапа совместно с властями Краснодарского края подписала с инвесторами четыре протокола проектов на 43 миллиарда рублей в первый день Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба администрации города-курорта.
«

"В первый день ПМЭФ Анапа подписала четыре протокола на 43 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Петербургский международный экономический форум
Вчера, 00:15
Документы подписали вице-губернатор Кубани Александр Руппель, мэр Анапы Василий Швец и представители инвесторов. Как передает пресс-служба, инвестиции направят на развитие курортной составляющей города. Планируется построить три новых пятизвездочных отеля и детский лагерь.
Как сообщается, новый корпус детского лагеря на 2160 койко-мест планируется возвести в детском оздоровительного комплексе "Юбилейный". Стоимость проекта - 5 миллиардов рублей, будет создано 150 рабочих мест.
Компания "Нова", по информации пресс-службы администрации, планирует к 2030 году построить многофункциональный круглогодичный гостиничный комплекс СПА-отель "Анапа Хилс" категории "5 звезд". Он будет включать 337 номеров, общая стоимость проекта - 8,1 миллиарда рублей, его реализация даст городу 300 рабочих мест.
Еще два проекта планирует реализовать "Специализированный застройщик АН инвестиции". Один из них - строительство отеля "Николай I Hotel & SPA" на 464 номера в Анапе в районе улицы Таманской. Объем инвестиций оценивается в 12 миллиардов рублей, будет создано 300 рабочих мест, а завершение проекта запланировано на 2027 год. Также подписан протокол о намерениях по реализации строительства пятизвездочного гостиничного комплекса с обустройством набережной в Анапе. Отмечается, что объект будет включать 453 номера, инвестор планирует вложить порядка 18 миллиардов рублей и создать 400 рабочих мест.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
ПМЭФ-2025: день первый
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

В этом году Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня.

Баннер с символикой Петербургского международного экономического форума на здании Гостиного двора на Невском проспекте в Санкт-Петербурге

В этом году Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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1 из 21
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Главная тема — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире".

Работа форума, ПМЭФ-2025

Главная тема — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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2 из 21
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Участие в форуме подтвердили 20 тысяч представителей из 140 стран и территорий.

На фото: волонтер встречает участников ПМЭФ на Московском вокзале.

Волонтер Петербургского международного экономического форума встречает участников на Московском вокзале Санкт-Петербурга

Участие в форуме подтвердили 20 тысяч представителей из 140 стран и территорий.

На фото: волонтер встречает участников ПМЭФ на Московском вокзале.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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3 из 21
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В Санкт-Петербург приедут государственные деятели и политики почти из 50 стран мира.

Работа форума, ПМЭФ-2025

В Санкт-Петербург приедут государственные деятели и политики почти из 50 стран мира.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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4 из 21
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Деловая программа стартовала 18 июня. Она охватывает более 150 мероприятий.

Работа форума, ПМЭФ-2025

Деловая программа стартовала 18 июня. Она охватывает более 150 мероприятий.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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5 из 21
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В этом году программа структурирована вокруг пяти ключевых треков: "Мировая экономика: новая платформа глобального роста", "Российская экономика: новое качество роста", "Человек в новом мире", "Среда для жизни", "Технологии: стремление к лидерству".

Работа форума, ПМЭФ-2025

В этом году программа структурирована вокруг пяти ключевых треков: "Мировая экономика: новая платформа глобального роста", "Российская экономика: новое качество роста", "Человек в новом мире", "Среда для жизни", "Технологии: стремление к лидерству".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 21
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

На фото: миниатюра Исаакиевского собора.

ПМЭФ-2025. Работа форума

На фото: миниатюра Исаакиевского собора.

© РИА Новости / Александр Вильф
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7 из 21
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

По словам организаторов, в фокусе ПМЭФ — поиск общих ориентиров в условиях глобальной турбулентности, переосмысление моделей сотрудничества и формирование основ устойчивого развития.

Работа форума, ПМЭФ-2025

По словам организаторов, в фокусе ПМЭФ — поиск общих ориентиров в условиях глобальной турбулентности, переосмысление моделей сотрудничества и формирование основ устойчивого развития.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
8 из 21
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Среди центральных событий — деловые форумы ШОС, БРИКС, ЕАЭС, Форум МСП, Форум креативных индустрий, форум "Лекарственная безопасность", Форум "Деловой двадцатки", а также Генеральная ассамблея Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана.

Работа форума, ПМЭФ-2025

Среди центральных событий — деловые форумы ШОС, БРИКС, ЕАЭС, Форум МСП, Форум креативных индустрий, форум "Лекарственная безопасность", Форум "Деловой двадцатки", а также Генеральная ассамблея Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
9 из 21
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На форуме можно увидеть стенды компаний, а также российских регионов.

Работа форума, ПМЭФ-2025

На форуме можно увидеть стенды компаний, а также российских регионов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
10 из 21
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

На фото: представители стенда "Аэрофлота".

ПМЭФ-2025. Работа форума

На фото: представители стенда "Аэрофлота".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
11 из 21
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Новгородская область планирует подписать на ПМЭФ более 30 соглашений на 24 миллиарда рублей.

Работа форума, ПМЭФ-2025

Новгородская область планирует подписать на ПМЭФ более 30 соглашений на 24 миллиарда рублей.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
12 из 21
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

"Уралхим" представил панно из живых цветов в форме ордена Победы на фоне флага СССР. В оформлении использованы преимущественно розы и гвоздики.

Работа форума, ПМЭФ-2025

"Уралхим" представил панно из живых цветов в форме ордена Победы на фоне флага СССР. В оформлении использованы преимущественно розы и гвоздики.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
13 из 21
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Выставка наполнена различными диджитал-компонентами: светящимися панелями, огромными экранами.

На фото: игра "Ну, инвестируй" на стенде Подмосковья.

Работа форума, ПМЭФ-2025

Выставка наполнена различными диджитал-компонентами: светящимися панелями, огромными экранами.

На фото: игра "Ну, инвестируй" на стенде Подмосковья.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
14 из 21
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

На фото: стенд Республики Башкортостан.

ПМЭФ-2025. Работа форума

На фото: стенд Республики Башкортостан.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
15 из 21
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Альфа-банк устроил книжный вихрь, а посетители могут получить бумажную книгу, рассказывающую о технологиях.

Стенд Альфа-банка на ПМЭФ-2025

Альфа-банк устроил книжный вихрь, а посетители могут получить бумажную книгу, рассказывающую о технологиях.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
16 из 21
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

На фото: демонстрационные материалы и стикеры, посвященные форуму.

ПМЭФ-2025. Работа форума

На фото: демонстрационные материалы и стикеры, посвященные форуму.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
17 из 21
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

"АвтоВАЗ" показал гоночную модель Lada Iskra.

Работа форума, ПМЭФ-2025

"АвтоВАЗ" показал гоночную модель Lada Iskra.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
18 из 21
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

А Lada Aura предназначена для такси.

Работа форума, ПМЭФ-2025

А Lada Aura предназначена для такси.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
19 из 21
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Пообедать на ПМЭФ можно за 6,5 тысячи рублей в ресторане "Ланч" или за 12 тысяч рублей — в ресторане "Башкортостан".

Работа форума, ПМЭФ-2025

Пообедать на ПМЭФ можно за 6,5 тысячи рублей в ресторане "Ланч" или за 12 тысяч рублей — в ресторане "Башкортостан".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
20 из 21
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

На фото: участники форума на одной из площадок мероприятия.

ПМЭФ-2025. Работа форума

На фото: участники форума на одной из площадок мероприятия.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
21 из 21

В этом году Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
1 из 21

Главная тема — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 21

Участие в форуме подтвердили 20 тысяч представителей из 140 стран и территорий.

На фото: волонтер встречает участников ПМЭФ на Московском вокзале.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
3 из 21

В Санкт-Петербург приедут государственные деятели и политики почти из 50 стран мира.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
4 из 21

Деловая программа стартовала 18 июня. Она охватывает более 150 мероприятий.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
5 из 21

В этом году программа структурирована вокруг пяти ключевых треков: "Мировая экономика: новая платформа глобального роста", "Российская экономика: новое качество роста", "Человек в новом мире", "Среда для жизни", "Технологии: стремление к лидерству".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 21

На фото: миниатюра Исаакиевского собора.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
7 из 21

По словам организаторов, в фокусе ПМЭФ — поиск общих ориентиров в условиях глобальной турбулентности, переосмысление моделей сотрудничества и формирование основ устойчивого развития.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
8 из 21

Среди центральных событий — деловые форумы ШОС, БРИКС, ЕАЭС, Форум МСП, Форум креативных индустрий, форум "Лекарственная безопасность", Форум "Деловой двадцатки", а также Генеральная ассамблея Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
9 из 21

На форуме можно увидеть стенды компаний, а также российских регионов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
10 из 21

На фото: представители стенда "Аэрофлота".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
11 из 21

Новгородская область планирует подписать на ПМЭФ более 30 соглашений на 24 миллиарда рублей.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
12 из 21

"Уралхим" представил панно из живых цветов в форме ордена Победы на фоне флага СССР. В оформлении использованы преимущественно розы и гвоздики.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
13 из 21

Выставка наполнена различными диджитал-компонентами: светящимися панелями, огромными экранами.

На фото: игра "Ну, инвестируй" на стенде Подмосковья.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
14 из 21

На фото: стенд Республики Башкортостан.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
15 из 21

Альфа-банк устроил книжный вихрь, а посетители могут получить бумажную книгу, рассказывающую о технологиях.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
16 из 21

На фото: демонстрационные материалы и стикеры, посвященные форуму.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
17 из 21

"АвтоВАЗ" показал гоночную модель Lada Iskra.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
18 из 21

А Lada Aura предназначена для такси.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
19 из 21

Пообедать на ПМЭФ можно за 6,5 тысячи рублей в ресторане "Ланч" или за 12 тысяч рублей — в ресторане "Башкортостан".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
20 из 21

На фото: участники форума на одной из площадок мероприятия.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
21 из 21
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаКоммерческая недвижимостьАнапаКраснодарский крайВасилий Швец
 
 
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