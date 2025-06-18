Анапа в первый день ПМЭФ подписала протоколы на 43 миллиарда рублей

Анапа подписала 4 протокола инвестпроектов на 43 млрд рублей в первый день ПМЭФ
В этом году Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня.
В этом году Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня.
Главная тема — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире".
Главная тема — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире".
Участие в форуме подтвердили 20 тысяч представителей из 140 стран и территорий.
На фото: волонтер встречает участников ПМЭФ на Московском вокзале.
Участие в форуме подтвердили 20 тысяч представителей из 140 стран и территорий.
На фото: волонтер встречает участников ПМЭФ на Московском вокзале.
В Санкт-Петербург приедут государственные деятели и политики почти из 50 стран мира.
В Санкт-Петербург приедут государственные деятели и политики почти из 50 стран мира.
Деловая программа стартовала 18 июня. Она охватывает более 150 мероприятий.
Деловая программа стартовала 18 июня. Она охватывает более 150 мероприятий.
В этом году программа структурирована вокруг пяти ключевых треков: "Мировая экономика: новая платформа глобального роста", "Российская экономика: новое качество роста", "Человек в новом мире", "Среда для жизни", "Технологии: стремление к лидерству".
В этом году программа структурирована вокруг пяти ключевых треков: "Мировая экономика: новая платформа глобального роста", "Российская экономика: новое качество роста", "Человек в новом мире", "Среда для жизни", "Технологии: стремление к лидерству".
По словам организаторов, в фокусе ПМЭФ — поиск общих ориентиров в условиях глобальной турбулентности, переосмысление моделей сотрудничества и формирование основ устойчивого развития.
По словам организаторов, в фокусе ПМЭФ — поиск общих ориентиров в условиях глобальной турбулентности, переосмысление моделей сотрудничества и формирование основ устойчивого развития.
Среди центральных событий — деловые форумы ШОС, БРИКС, ЕАЭС, Форум МСП, Форум креативных индустрий, форум "Лекарственная безопасность", Форум "Деловой двадцатки", а также Генеральная ассамблея Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана.
Среди центральных событий — деловые форумы ШОС, БРИКС, ЕАЭС, Форум МСП, Форум креативных индустрий, форум "Лекарственная безопасность", Форум "Деловой двадцатки", а также Генеральная ассамблея Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана.
На форуме можно увидеть стенды компаний, а также российских регионов.
На форуме можно увидеть стенды компаний, а также российских регионов.
На фото: представители стенда "Аэрофлота".
Новгородская область планирует подписать на ПМЭФ более 30 соглашений на 24 миллиарда рублей.
Новгородская область планирует подписать на ПМЭФ более 30 соглашений на 24 миллиарда рублей.
"Уралхим" представил панно из живых цветов в форме ордена Победы на фоне флага СССР. В оформлении использованы преимущественно розы и гвоздики.
"Уралхим" представил панно из живых цветов в форме ордена Победы на фоне флага СССР. В оформлении использованы преимущественно розы и гвоздики.
Выставка наполнена различными диджитал-компонентами: светящимися панелями, огромными экранами.
На фото: игра "Ну, инвестируй" на стенде Подмосковья.
Выставка наполнена различными диджитал-компонентами: светящимися панелями, огромными экранами.
На фото: игра "Ну, инвестируй" на стенде Подмосковья.
На фото: стенд Республики Башкортостан.
Альфа-банк устроил книжный вихрь, а посетители могут получить бумажную книгу, рассказывающую о технологиях.
Альфа-банк устроил книжный вихрь, а посетители могут получить бумажную книгу, рассказывающую о технологиях.
На фото: демонстрационные материалы и стикеры, посвященные форуму.
На фото: демонстрационные материалы и стикеры, посвященные форуму.
"АвтоВАЗ" показал гоночную модель Lada Iskra.
Пообедать на ПМЭФ можно за 6,5 тысячи рублей в ресторане "Ланч" или за 12 тысяч рублей — в ресторане "Башкортостан".
Пообедать на ПМЭФ можно за 6,5 тысячи рублей в ресторане "Ланч" или за 12 тысяч рублей — в ресторане "Башкортостан".
На фото: участники форума на одной из площадок мероприятия.
На фото: участники форума на одной из площадок мероприятия.
В этом году Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня.
Главная тема — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире".
Участие в форуме подтвердили 20 тысяч представителей из 140 стран и территорий.
На фото: волонтер встречает участников ПМЭФ на Московском вокзале.
В Санкт-Петербург приедут государственные деятели и политики почти из 50 стран мира.
Деловая программа стартовала 18 июня. Она охватывает более 150 мероприятий.
В этом году программа структурирована вокруг пяти ключевых треков: "Мировая экономика: новая платформа глобального роста", "Российская экономика: новое качество роста", "Человек в новом мире", "Среда для жизни", "Технологии: стремление к лидерству".
По словам организаторов, в фокусе ПМЭФ — поиск общих ориентиров в условиях глобальной турбулентности, переосмысление моделей сотрудничества и формирование основ устойчивого развития.
Среди центральных событий — деловые форумы ШОС, БРИКС, ЕАЭС, Форум МСП, Форум креативных индустрий, форум "Лекарственная безопасность", Форум "Деловой двадцатки", а также Генеральная ассамблея Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана.
На форуме можно увидеть стенды компаний, а также российских регионов.
На фото: представители стенда "Аэрофлота".
Новгородская область планирует подписать на ПМЭФ более 30 соглашений на 24 миллиарда рублей.
"Уралхим" представил панно из живых цветов в форме ордена Победы на фоне флага СССР. В оформлении использованы преимущественно розы и гвоздики.
Выставка наполнена различными диджитал-компонентами: светящимися панелями, огромными экранами.
На фото: игра "Ну, инвестируй" на стенде Подмосковья.
На фото: стенд Республики Башкортостан.
Альфа-банк устроил книжный вихрь, а посетители могут получить бумажную книгу, рассказывающую о технологиях.
На фото: демонстрационные материалы и стикеры, посвященные форуму.
"АвтоВАЗ" показал гоночную модель Lada Iskra.
Пообедать на ПМЭФ можно за 6,5 тысячи рублей в ресторане "Ланч" или за 12 тысяч рублей — в ресторане "Башкортостан".
На фото: участники форума на одной из площадок мероприятия.