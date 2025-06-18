https://ria.ru/20250618/aktsii-2023674068.html
Российский рынок акций вырос на 0,1 процента
Российский рынок акций вырос на 0,1 процента - РИА Новости, 18.06.2025
Российский рынок акций вырос на 0,1 процента
Российский рынок акций в основную торговую сессию среды подрос на 0,1%, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T18:53:00+03:00
2025-06-18T18:53:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды подрос на 0,1%, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,1% - до 2 791,83 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,24%, до 1 183,78 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,1%, до 1 117,27 пункта.
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экономика, московская биржа, ципр-2025
Экономика, Московская биржа, ЦИПР-2025
Российский рынок акций вырос на 0,1 процента
Российский рынок акций вырос в основную сессию на 0,1%