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Встреча премьера Австралии и президента США отменилась из-за отъезда Трампа

Встреча премьера Австралии и президента США отменилась из-за отъезда Трампа - РИА Новости, 17.06.2025

Встреча премьера Австралии и президента США отменилась из-за отъезда Трампа

Первая личная встреча премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе и президента США Дональда Трампа, проведение которой было запланировано на полях саммита... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T11:11:00+03:00

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2025-06-17T11:11:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Первая личная встреча премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе и президента США Дональда Трампа, проведение которой было запланировано на полях саммита "Большой семерки" (G7) в Канаде, отменилась из-за отъезда американского лидера, сообщает телеканал 9News со ссылкой на источник в канцелярии австралийского премьера. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп преждевременно покидает саммит "Большой семерки" (G7) в Канаде и возвращается в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Сам Трамп, комментируя свой отъезд с саммита G7, отметил, что должен вернуться в Вашингтон "как можно скорее". Позже он уточнил, что сделал это не ради работы над прекращением огня между Ираном и Израилем, а для чего-то гораздо "более серьезного". "Учитывая ситуацию на Ближнем Востоке, причины этого (преждевременного отъезда Трампа - ред.) понятны. Мы очень обеспокоены событиями в регионе и продолжаем призывать все стороны отдавать приоритет диалогу и дипломатии", - приводит телеканал слова представителя канцелярии премьер-министра. Отмечается, что Энтони Альбанезе уже провел встречи с премьер-министром Канады Марком Карни, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном. В ближайшие дни также запланированы встречи с лидерами европейских стран. Ранее глава австралийского правительства заявлял о намерении провести первую личную встречу с главой Белого дома и обсудить реализацию соглашений в рамках партнерства AUKUS (трехстороннее соглашение в сфере безопасности между Австралией, Великобританией и США). Также Энтони Альбанезе рассчитывал поднять вопрос об отмене американских пошлин на австралийскую сталь и алюминий.

https://ria.ru/20250617/makron-2023277852.html

https://ria.ru/20250617/tramp-2023256905.html

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