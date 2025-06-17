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Встреча премьера Австралии и президента США отменилась из-за отъезда Трампа - РИА Новости, 17.06.2025
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11:11 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/vstrecha-2023285502.html
Встреча премьера Австралии и президента США отменилась из-за отъезда Трампа
Встреча премьера Австралии и президента США отменилась из-за отъезда Трампа - РИА Новости, 17.06.2025
Встреча премьера Австралии и президента США отменилась из-за отъезда Трампа
Первая личная встреча премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе и президента США Дональда Трампа, проведение которой было запланировано на полях саммита... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T11:11:00+03:00
2025-06-17T11:11:00+03:00
в мире
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дональд трамп
энтони альбанезе
марк карни
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Первая личная встреча премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе и президента США Дональда Трампа, проведение которой было запланировано на полях саммита "Большой семерки" (G7) в Канаде, отменилась из-за отъезда американского лидера, сообщает телеканал 9News со ссылкой на источник в канцелярии австралийского премьера. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп преждевременно покидает саммит "Большой семерки" (G7) в Канаде и возвращается в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Сам Трамп, комментируя свой отъезд с саммита G7, отметил, что должен вернуться в Вашингтон "как можно скорее". Позже он уточнил, что сделал это не ради работы над прекращением огня между Ираном и Израилем, а для чего-то гораздо "более серьезного". "Учитывая ситуацию на Ближнем Востоке, причины этого (преждевременного отъезда Трампа - ред.) понятны. Мы очень обеспокоены событиями в регионе и продолжаем призывать все стороны отдавать приоритет диалогу и дипломатии", - приводит телеканал слова представителя канцелярии премьер-министра. Отмечается, что Энтони Альбанезе уже провел встречи с премьер-министром Канады Марком Карни, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном. В ближайшие дни также запланированы встречи с лидерами европейских стран. Ранее глава австралийского правительства заявлял о намерении провести первую личную встречу с главой Белого дома и обсудить реализацию соглашений в рамках партнерства AUKUS (трехстороннее соглашение в сфере безопасности между Австралией, Великобританией и США). Также Энтони Альбанезе рассчитывал поднять вопрос об отмене американских пошлин на австралийскую сталь и алюминий.
https://ria.ru/20250617/makron-2023277852.html
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в мире, сша, канада, австралия, дональд трамп, энтони альбанезе, марк карни, g7, нато, aukus, обострение отношений сша и ирана
В мире, США, Канада, Австралия, Дональд Трамп, Энтони Альбанезе, Марк Карни, G7, НАТО, AUKUS, Обострение отношений США и Ирана
Встреча премьера Австралии и президента США отменилась из-за отъезда Трампа

9News: первая встреча Альбанезе и Трампа отменилась из-за отъезда президента США

© AP Photo / Rick RycroftАвстралийский политик Энтони Альбанезе
Австралийский политик Энтони Альбанезе - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Rick Rycroft
Австралийский политик Энтони Альбанезе. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Первая личная встреча премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе и президента США Дональда Трампа, проведение которой было запланировано на полях саммита "Большой семерки" (G7) в Канаде, отменилась из-за отъезда американского лидера, сообщает телеканал 9News со ссылкой на источник в канцелярии австралийского премьера.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп преждевременно покидает саммит "Большой семерки" (G7) в Канаде и возвращается в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Сам Трамп, комментируя свой отъезд с саммита G7, отметил, что должен вернуться в Вашингтон "как можно скорее". Позже он уточнил, что сделал это не ради работы над прекращением огня между Ираном и Израилем, а для чего-то гораздо "более серьезного".
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"Учитывая ситуацию на Ближнем Востоке, причины этого (преждевременного отъезда Трампа - ред.) понятны. Мы очень обеспокоены событиями в регионе и продолжаем призывать все стороны отдавать приоритет диалогу и дипломатии", - приводит телеканал слова представителя канцелярии премьер-министра.
Отмечается, что Энтони Альбанезе уже провел встречи с премьер-министром Канады Марком Карни, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном. В ближайшие дни также запланированы встречи с лидерами европейских стран.
Ранее глава австралийского правительства заявлял о намерении провести первую личную встречу с главой Белого дома и обсудить реализацию соглашений в рамках партнерства AUKUS (трехстороннее соглашение в сфере безопасности между Австралией, Великобританией и США). Также Энтони Альбанезе рассчитывал поднять вопрос об отмене американских пошлин на австралийскую сталь и алюминий.
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В миреСШАКанадаАвстралияДональд ТрампЭнтони АльбанезеМарк КарниG7НАТОAUKUSОбострение отношений США и Ирана
 
 
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