https://ria.ru/20250617/ushakov-2023369297.html

Ушаков анонсировал встречу Путина с вице-премьером Госсовета КНР

Ушаков анонсировал встречу Путина с вице-премьером Госсовета КНР - РИА Новости, 17.06.2025

Ушаков анонсировал встречу Путина с вице-премьером Госсовета КНР

Президент РФ Владимир Путин 20 июня в Петербурге встретится с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном, они обсудят вопросы двусторонних отношений, которые... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T17:03:00+03:00

2025-06-17T17:03:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 20 июня в Петербурге встретится с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном, они обсудят вопросы двусторонних отношений, которые развиваются очень хорошо, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "После завершения работы на пленарной сессии (ПМЭФ - ред.) наш президент встретился с китайским другом, заместителем премьера госсовета Китайской Народной Республики Дин Сюэсяном", - сказал Ушаков. "Дин Сюэсян фактически исполняет обязанности первого вице-премьера и является представителем высшего партийного государственного руководства Китая, одним из членов постоянного комитета политбюро центрального комитета КПК. И кроме того, в паре со своими российскими коллегами Мантуровым и Новаком он является сопредседателем китайских частей сразу двух межправительственных комиссий: по инвестиционному и энергетическому сотрудничеству", - уточнил Ушаков. "Понятно, что будут обсуждаться различные вопросы развития российско-китайских отношений, которые в целом развиваются очень-очень хорошо. Обе стороны удовлетворены этим и характеризуют эти отношения как всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие", - заявил Ушаков. "Многие представители, в том числе и президенты, председатели неоднократно подчеркивали, что сейчас эти двусторонние отношения находятся, пожалуй, на наивысшем за всю историю уровне", - добавил он. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250617/forum-2023368990.html

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россия, китай, юрий ушаков, в мире