https://ria.ru/20250617/ushakov-2023369297.html
Ушаков анонсировал встречу Путина с вице-премьером Госсовета КНР
Ушаков анонсировал встречу Путина с вице-премьером Госсовета КНР - РИА Новости, 17.06.2025
Ушаков анонсировал встречу Путина с вице-премьером Госсовета КНР
Президент РФ Владимир Путин 20 июня в Петербурге встретится с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном, они обсудят вопросы двусторонних отношений, которые... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T17:03:00+03:00
2025-06-17T17:03:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 20 июня в Петербурге встретится с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном, они обсудят вопросы двусторонних отношений, которые развиваются очень хорошо, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "После завершения работы на пленарной сессии (ПМЭФ - ред.) наш президент встретился с китайским другом, заместителем премьера госсовета Китайской Народной Республики Дин Сюэсяном", - сказал Ушаков. "Дин Сюэсян фактически исполняет обязанности первого вице-премьера и является представителем высшего партийного государственного руководства Китая, одним из членов постоянного комитета политбюро центрального комитета КПК. И кроме того, в паре со своими российскими коллегами Мантуровым и Новаком он является сопредседателем китайских частей сразу двух межправительственных комиссий: по инвестиционному и энергетическому сотрудничеству", - уточнил Ушаков. "Понятно, что будут обсуждаться различные вопросы развития российско-китайских отношений, которые в целом развиваются очень-очень хорошо. Обе стороны удовлетворены этим и характеризуют эти отношения как всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие", - заявил Ушаков. "Многие представители, в том числе и президенты, председатели неоднократно подчеркивали, что сейчас эти двусторонние отношения находятся, пожалуй, на наивысшем за всю историю уровне", - добавил он. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, китай, юрий ушаков, в мире
Россия, Китай, Юрий Ушаков, В мире
Ушаков анонсировал встречу Путина с вице-премьером Госсовета КНР
Ушаков: Путин 20 июня встретится с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 20 июня в Петербурге встретится с вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном, они обсудят вопросы двусторонних отношений, которые развиваются очень хорошо, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"После завершения работы на пленарной сессии (ПМЭФ - ред.) наш президент встретился с китайским другом, заместителем премьера госсовета Китайской Народной Республики Дин Сюэсяном", - сказал Ушаков.
"Дин Сюэсян фактически исполняет обязанности первого вице-премьера и является представителем высшего партийного государственного руководства Китая, одним из членов постоянного комитета политбюро центрального комитета КПК. И кроме того, в паре со своими российскими коллегами Мантуровым и Новаком он является сопредседателем китайских частей сразу двух межправительственных комиссий: по инвестиционному и энергетическому сотрудничеству", - уточнил Ушаков.
"Понятно, что будут обсуждаться различные вопросы развития российско-китайских отношений, которые в целом развиваются очень-очень хорошо. Обе стороны удовлетворены этим и характеризуют эти отношения как всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие", - заявил Ушаков.
"Многие представители, в том числе и президенты, председатели неоднократно подчеркивали, что сейчас эти двусторонние отношения находятся, пожалуй, на наивысшем за всю историю уровне", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.