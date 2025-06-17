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Улицы Тель-Авива опустели из-за прилетов иранских ракет

Улицы Тель-Авива опустели из-за прилетов иранских ракет - РИА Новости, 17.06.2025

Улицы Тель-Авива опустели из-за прилетов иранских ракет

Ракетные атаки Ирана по израильским городам нарушили привычный ритм жизни многих израильтян, улицы Тель-Авива выглядят опустевшими, но при этом никакой паники... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T14:19:00+03:00

2025-06-17T14:19:00+03:00

2025-06-17T14:19:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июн - РИА Новости. Ракетные атаки Ирана по израильским городам нарушили привычный ритм жизни многих израильтян, улицы Тель-Авива выглядят опустевшими, но при этом никакой паники среди населения не наблюдается, передает корреспондент РИА Новости. Вместе с началом военной операции Израиля против ядерной программы Ирана 13 июня власти еврейского государства ввели особый режим жизнедеятельности для населения, который включает ограничения на трудовую и образовательную деятельность, а также запрет на массовые собрания. В Тель-Авиве, как и в других городах, закрыты государственные учреждения, больницы переведены на особый режим работы, ограничена работа общественного транспорта. Большинство увеселительных заведений в городе закрыты, но практически на любой улице в центре города можно найти открытые кафе, в которых жители пьют кофе или трапезничают. Продовольственные магазины активно продолжают работать. В них не наблюдается нехватки каких-либо продуктов, так как поставки продолжают осуществляться в бесперебойном режиме. Небольшая продовольственная паника наблюдалась в первый день ракетных обстрелов, когда в магазинах опустели полки с питьевой водой, хлебом и различными базовыми продуктами. На набережной Тель-Авива, где в обычное время всегда прогуливается много жителей и гостей города, в эти дни действительно пусто. Общественные пляжи закрыты. При этом люди продолжают заниматься спортом на общественных площадках, играть в волейбол, заниматься серфингом и другими активностями. В настоящее время в Израиле действует новая система оповещения населения об угрозе ракетных обстрелов, поэтому израильтяне заблаговременно получают уведомление на телефоны от службы командования тылом о необходимости держаться вблизи бомбоубежищ или защищенных помещений. Первоначальное уведомление приходит в момент, когда военные или разведка фиксируют подготовку к запуску ракет с территории Ирана. Повторное предупреждение поступает в момент фиксации пусков ракет. Это означает, что через 5-8 минут иранские ракеты уже могут оказаться в воздушном пространстве Израиля и население должно уже находится в убежищах. Финальным предупреждением служит сирена воздушной тревоги, которая активируется за 60-90 секунд до ожидаемого удара ракет по целям. За четыре дня обстрелов со стороны Ирана израильские военные зафиксировали пуски более 400 ракет и множества беспилотников по территории страны. По официальным данным властей, зафиксировано порядка 35 прилетов ракет, многие из которых пришлись по густонаселенным районам центра и севера страны. В результате обстрелов десятки жилых домов в центре и на севере страны получили значительные повреждения. В ходе атак погибли 24 человека, а порядка 650 пострадали. По данным властей, свыше 2.7 тысяч человек были вынуждены эвакуироваться из своих домов, а в налоговое управление страны уже подано свыше 18 тысяч заявлений на компенсацию ущерба недвижимому имуществу и автотранспорту. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.

https://ria.ru/20250617/tasnim-2023301163.html

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в мире, израиль, иран, тель-авив, война израиля и ирана: последние новости о конфликте