Рейтинг@Mail.ru
Улицы Тель-Авива опустели из-за прилетов иранских ракет - РИА Новости, 17.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/ulitsy-2023328293.html
Улицы Тель-Авива опустели из-за прилетов иранских ракет
Улицы Тель-Авива опустели из-за прилетов иранских ракет - РИА Новости, 17.06.2025
Улицы Тель-Авива опустели из-за прилетов иранских ракет
Ракетные атаки Ирана по израильским городам нарушили привычный ритм жизни многих израильтян, улицы Тель-Авива выглядят опустевшими, но при этом никакой паники... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T14:19:00+03:00
2025-06-17T14:19:00+03:00
в мире
израиль
иран
тель-авив
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023327689_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6b99ce1c82e09677afa92abf9a7d8d31.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июн - РИА Новости. Ракетные атаки Ирана по израильским городам нарушили привычный ритм жизни многих израильтян, улицы Тель-Авива выглядят опустевшими, но при этом никакой паники среди населения не наблюдается, передает корреспондент РИА Новости. Вместе с началом военной операции Израиля против ядерной программы Ирана 13 июня власти еврейского государства ввели особый режим жизнедеятельности для населения, который включает ограничения на трудовую и образовательную деятельность, а также запрет на массовые собрания. В Тель-Авиве, как и в других городах, закрыты государственные учреждения, больницы переведены на особый режим работы, ограничена работа общественного транспорта. Большинство увеселительных заведений в городе закрыты, но практически на любой улице в центре города можно найти открытые кафе, в которых жители пьют кофе или трапезничают. Продовольственные магазины активно продолжают работать. В них не наблюдается нехватки каких-либо продуктов, так как поставки продолжают осуществляться в бесперебойном режиме. Небольшая продовольственная паника наблюдалась в первый день ракетных обстрелов, когда в магазинах опустели полки с питьевой водой, хлебом и различными базовыми продуктами. На набережной Тель-Авива, где в обычное время всегда прогуливается много жителей и гостей города, в эти дни действительно пусто. Общественные пляжи закрыты. При этом люди продолжают заниматься спортом на общественных площадках, играть в волейбол, заниматься серфингом и другими активностями. В настоящее время в Израиле действует новая система оповещения населения об угрозе ракетных обстрелов, поэтому израильтяне заблаговременно получают уведомление на телефоны от службы командования тылом о необходимости держаться вблизи бомбоубежищ или защищенных помещений. Первоначальное уведомление приходит в момент, когда военные или разведка фиксируют подготовку к запуску ракет с территории Ирана. Повторное предупреждение поступает в момент фиксации пусков ракет. Это означает, что через 5-8 минут иранские ракеты уже могут оказаться в воздушном пространстве Израиля и население должно уже находится в убежищах. Финальным предупреждением служит сирена воздушной тревоги, которая активируется за 60-90 секунд до ожидаемого удара ракет по целям. За четыре дня обстрелов со стороны Ирана израильские военные зафиксировали пуски более 400 ракет и множества беспилотников по территории страны. По официальным данным властей, зафиксировано порядка 35 прилетов ракет, многие из которых пришлись по густонаселенным районам центра и севера страны. В результате обстрелов десятки жилых домов в центре и на севере страны получили значительные повреждения. В ходе атак погибли 24 человека, а порядка 650 пострадали. По данным властей, свыше 2.7 тысяч человек были вынуждены эвакуироваться из своих домов, а в налоговое управление страны уже подано свыше 18 тысяч заявлений на компенсацию ущерба недвижимому имуществу и автотранспорту. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
https://ria.ru/20250617/tasnim-2023301163.html
израиль
иран
тель-авив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Обстановка на улицах Тель-Авива
Улицы Тель-Авива опустели из-за прилетов иранских ракет по жилым кварталам, но никакой паники среди населения нет, передает корреспондент РИА Новости
2025-06-17T14:19
true
PT0M46S
Сирены воздушной тревоги звучат в центре Израиля, включая Тель-Авив
Сирены воздушной тревоги звучат в центре Израиля, включая Тель-Авив, передаёт корреспондент РИА Новости
2025-06-17T14:19
true
PT0M08S
Работа ПВО в Тель-Авиве
ПВО активно работает в Тель-Авиве, слышны взрывы, передает корреспондент РИА Новости.
2025-06-17T14:19
true
PT0M34S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023327689_278:0:1718:1080_1920x0_80_0_0_867d32f9633f577c67ffee6a430b843a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, иран, тель-авив, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Иран, Тель-Авив, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Улицы Тель-Авива опустели из-за прилетов иранских ракет

Улицы Тель-Авива опустели из-за прилетов ракет Ирана по жилым кварталам

Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июн - РИА Новости. Ракетные атаки Ирана по израильским городам нарушили привычный ритм жизни многих израильтян, улицы Тель-Авива выглядят опустевшими, но при этом никакой паники среди населения не наблюдается, передает корреспондент РИА Новости.
Вместе с началом военной операции Израиля против ядерной программы Ирана 13 июня власти еврейского государства ввели особый режим жизнедеятельности для населения, который включает ограничения на трудовую и образовательную деятельность, а также запрет на массовые собрания.
В Тель-Авиве, как и в других городах, закрыты государственные учреждения, больницы переведены на особый режим работы, ограничена работа общественного транспорта. Большинство увеселительных заведений в городе закрыты, но практически на любой улице в центре города можно найти открытые кафе, в которых жители пьют кофе или трапезничают.
Продовольственные магазины активно продолжают работать. В них не наблюдается нехватки каких-либо продуктов, так как поставки продолжают осуществляться в бесперебойном режиме. Небольшая продовольственная паника наблюдалась в первый день ракетных обстрелов, когда в магазинах опустели полки с питьевой водой, хлебом и различными базовыми продуктами.
На набережной Тель-Авива, где в обычное время всегда прогуливается много жителей и гостей города, в эти дни действительно пусто. Общественные пляжи закрыты. При этом люди продолжают заниматься спортом на общественных площадках, играть в волейбол, заниматься серфингом и другими активностями.
В настоящее время в Израиле действует новая система оповещения населения об угрозе ракетных обстрелов, поэтому израильтяне заблаговременно получают уведомление на телефоны от службы командования тылом о необходимости держаться вблизи бомбоубежищ или защищенных помещений. Первоначальное уведомление приходит в момент, когда военные или разведка фиксируют подготовку к запуску ракет с территории Ирана. Повторное предупреждение поступает в момент фиксации пусков ракет. Это означает, что через 5-8 минут иранские ракеты уже могут оказаться в воздушном пространстве Израиля и население должно уже находится в убежищах. Финальным предупреждением служит сирена воздушной тревоги, которая активируется за 60-90 секунд до ожидаемого удара ракет по целям.
Обмен ударами между Израилем и Ираном
© AP Photo / Baz Ratner

Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.

Пожарные тушат пожар после ракетной атаки Ирана на Тель-Авив

Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.

© AP Photo / Baz Ratner
1 из 12
© AP Photo / Morteza Zangene

Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.

Мужчина несет раненую девушку после взрыва в центре Тегерана

Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.

© AP Photo / Morteza Zangene
2 из 12
© AP Photo / Leo Correa

В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.

Работа израильской системы ПРО Железный купол над Тель-Авивом

В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.

© AP Photo / Leo Correa
3 из 12
© AP Photo / Baz Ratner

После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.

Эвакуация людей во время ракетной атаки на Тель-Авив

После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.

© AP Photo / Baz Ratner
4 из 12
© AP Photo / Baz Ratner

В Хайфе загорелась электростанция.

Израильские военные разбирают завалы жилых зданий, разрушенных в результате иранского ракетного удара в Бат-Яме, в центральной части Израиля

В Хайфе загорелась электростанция.

© AP Photo / Baz Ratner
5 из 12
© AP Photo / Ariel Schalit

На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.

Поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль

На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.

© AP Photo / Ariel Schalit
6 из 12
© Getty Images / Contributor

КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.

Последствия ракетной атаки Израиля на Тегеран

КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.

© Getty Images / Contributor
7 из 12
© Getty Images / Anadolu

Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.

Последствия ракетных обстрелов между Израилем и Ираном в газете в Тегеране

Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.

© Getty Images / Anadolu
8 из 12
© AP Photo / Baz Ratner

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.

© AP Photo / Baz Ratner
9 из 12
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.

Израильтяне прячутся в подвале во время воздушной тревоги в Иерусалиме

Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
10 из 12
© AP Photo / Ariel Schalit

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.

© AP Photo / Ariel Schalit
11 из 12
© Getty Images

МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.

Последствия удара по нефтебазе Шахран в Тегеране, Иран

МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.

© Getty Images
12 из 12

Вечером 15 июня Израиль и Иран вновь обменялись ракетными атаками.

© AP Photo / Baz Ratner
1 из 12

Израиль объявил о завершении масштабной серии ударов по инфраструктуре сил "Кудс" КСИР, иранским военным и объектам по производству оружия в Иране.

© AP Photo / Morteza Zangene
2 из 12

В самом Израиле за три дня погибли 24 человека, 592 пострадали.

© AP Photo / Leo Correa
3 из 12

После ночной атаки в израильские больницы поступили 287 пострадавших.

© AP Photo / Baz Ratner
4 из 12

В Хайфе загорелась электростанция.

© AP Photo / Baz Ratner
5 из 12

На фото: поврежденная квартира недалеко от места падения ракеты в Хайфе, Израиль.

© AP Photo / Ariel Schalit
6 из 12

КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные подразделения ВС Ирана) пообещал, что операции против Израиля продолжатся до его полного уничтожения.

© Getty Images / Contributor
7 из 12

Иранские СМИ узнали о применении гиперзвуковых ракет в отношении Израиля. Сообщается, что ракеты легко прошли через системы ПВО Израиля и поразили цели.

© Getty Images / Anadolu
8 из 12

Последствия ракетной атаки Ирана на Тель-Авив.

© AP Photo / Baz Ratner
9 из 12

Командование тыла ЦАХАЛ задействовали в масштабных поисково-спасательных работах после ночной атаки Ирана.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg
10 из 12

Последствия ракетной атаки Ирана по израильской Хайфе.

© AP Photo / Ariel Schalit
11 из 12

МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.

© Getty Images
12 из 12
За четыре дня обстрелов со стороны Ирана израильские военные зафиксировали пуски более 400 ракет и множества беспилотников по территории страны. По официальным данным властей, зафиксировано порядка 35 прилетов ракет, многие из которых пришлись по густонаселенным районам центра и севера страны. В результате обстрелов десятки жилых домов в центре и на севере страны получили значительные повреждения. В ходе атак погибли 24 человека, а порядка 650 пострадали. По данным властей, свыше 2.7 тысяч человек были вынуждены эвакуироваться из своих домов, а в налоговое управление страны уже подано свыше 18 тысяч заявлений на компенсацию ущерба недвижимому имуществу и автотранспорту.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы, которая якобы приблизилась к точке невозврата. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицающий военную составляющую у своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. Иран заявляет о более чем 220 погибших и более чем 1,2 тысячи пострадавших. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Первый обещает вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана, который в свою очередь грозит продолжать обстрелы, пока бомбежки не прекратит Израиль.
Запуск иранской ракеты - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Иран заявил, что использовал одну новую ракету для ударов по Израилю
12:29
 
В миреИзраильИранТель-АвивВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала