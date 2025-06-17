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Трамп отказался звонить губернатору Миннесоты после убийства законодателя

Трамп отказался звонить губернатору Миннесоты после убийства законодателя - РИА Новости, 17.06.2025

Трамп отказался звонить губернатору Миннесоты после убийства законодателя

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается звонить губернатору Миннесоты Тиму Уолцу после убийства в штате законодателя и нападения на сенатора от... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T14:24:00+03:00

2025-06-17T14:24:00+03:00

2025-06-17T14:24:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается звонить губернатору Миннесоты Тиму Уолцу после убийства в штате законодателя и нападения на сенатора от Демократической партии. Уолц, который участвовал в прошлых выборах в качестве кандидата в вице-президенты от демократов, ранее не раз отмечался эмоциональной критикой Трампа, публично называя его "слабым и жестоким человеком", "мечтателем-диктатором" и "школьным хулиганом", который "заслуживает издевательств". "Я думаю, губернатор Миннесоты совсем слетел с катушек. Я не буду ему звонить. Зачем мне это делать?" - заявил Трамп агентству Рейтер, возвращаясь с саммита G7 в Канаде.Ранее губернатор Миннесоты Тим Уолц сообщал, что мужчина, напавший на сенатора-демократа Джона Хоффмана и убивший законодателя-демократа Мелиссу Хортман с ее супругом, действовал под видом полицейского. По данным властей, нападения были спланированными и имели политические мотивы: у подозреваемого в машине обнаружили манифест со списком других потенциальных жертв из числа законодателей и госслужащих. После перестрелки с полицией злоумышленник скрылся пешком, он считался вооруженным и опасным, власти ввели режим укрытия. Как сообщала газета New York Post, 57-летний Вэнс Лютер Боэлтер был включен в совет по развитию рабочей силы Миннесоты в 2019 году и на момент нападений числился в его составе. Ранее он также входил в аналогичный орган при бывшем губернаторе Марке Дейтоне. Президент США Дональд Трамп назвал стрельбу "целенаправленным нападением на избранных представителей" и выразил поддержку жителям Миннесоты, а генеральный прокурор Соединенных Штатов Памела Бонди охарактеризовала случившееся как террористический акт.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, канада, дональд трамп, тим уолц, памела бонди, g7