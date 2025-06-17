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Трамп отказался звонить губернатору Миннесоты после убийства законодателя - РИА Новости, 17.06.2025
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14:24 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/tramp-2023330026.html
Трамп отказался звонить губернатору Миннесоты после убийства законодателя
Трамп отказался звонить губернатору Миннесоты после убийства законодателя - РИА Новости, 17.06.2025
Трамп отказался звонить губернатору Миннесоты после убийства законодателя
Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается звонить губернатору Миннесоты Тиму Уолцу после убийства в штате законодателя и нападения на сенатора от... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T14:24:00+03:00
2025-06-17T14:24:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается звонить губернатору Миннесоты Тиму Уолцу после убийства в штате законодателя и нападения на сенатора от Демократической партии. Уолц, который участвовал в прошлых выборах в качестве кандидата в вице-президенты от демократов, ранее не раз отмечался эмоциональной критикой Трампа, публично называя его "слабым и жестоким человеком", "мечтателем-диктатором" и "школьным хулиганом", который "заслуживает издевательств". &quot;Я думаю, губернатор Миннесоты совсем слетел с катушек. Я не буду ему звонить. Зачем мне это делать?&quot; - заявил Трамп агентству Рейтер, возвращаясь с саммита G7 в Канаде.Ранее губернатор Миннесоты Тим Уолц сообщал, что мужчина, напавший на сенатора-демократа Джона Хоффмана и убивший законодателя-демократа Мелиссу Хортман с ее супругом, действовал под видом полицейского. По данным властей, нападения были спланированными и имели политические мотивы: у подозреваемого в машине обнаружили манифест со списком других потенциальных жертв из числа законодателей и госслужащих. После перестрелки с полицией злоумышленник скрылся пешком, он считался вооруженным и опасным, власти ввели режим укрытия. Как сообщала газета New York Post, 57-летний Вэнс Лютер Боэлтер был включен в совет по развитию рабочей силы Миннесоты в 2019 году и на момент нападений числился в его составе. Ранее он также входил в аналогичный орган при бывшем губернаторе Марке Дейтоне. Президент США Дональд Трамп назвал стрельбу "целенаправленным нападением на избранных представителей" и выразил поддержку жителям Миннесоты, а генеральный прокурор Соединенных Штатов Памела Бонди охарактеризовала случившееся как террористический акт.
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в мире, сша, канада, дональд трамп, тим уолц, памела бонди, g7
В мире, США, Канада, Дональд Трамп, Тим Уолц, Памела Бонди, G7
Трамп отказался звонить губернатору Миннесоты после убийства законодателя

Трамп заявил, что не будет звонить губернатору Миннесоты после убийства в штате

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается звонить губернатору Миннесоты Тиму Уолцу после убийства в штате законодателя и нападения на сенатора от Демократической партии.
Уолц, который участвовал в прошлых выборах в качестве кандидата в вице-президенты от демократов, ранее не раз отмечался эмоциональной критикой Трампа, публично называя его "слабым и жестоким человеком", "мечтателем-диктатором" и "школьным хулиганом", который "заслуживает издевательств".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
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"Я думаю, губернатор Миннесоты совсем слетел с катушек. Я не буду ему звонить. Зачем мне это делать?" - заявил Трамп агентству Рейтер, возвращаясь с саммита G7 в Канаде.

Ранее губернатор Миннесоты Тим Уолц сообщал, что мужчина, напавший на сенатора-демократа Джона Хоффмана и убивший законодателя-демократа Мелиссу Хортман с ее супругом, действовал под видом полицейского. По данным властей, нападения были спланированными и имели политические мотивы: у подозреваемого в машине обнаружили манифест со списком других потенциальных жертв из числа законодателей и госслужащих. После перестрелки с полицией злоумышленник скрылся пешком, он считался вооруженным и опасным, власти ввели режим укрытия.
Как сообщала газета New York Post, 57-летний Вэнс Лютер Боэлтер был включен в совет по развитию рабочей силы Миннесоты в 2019 году и на момент нападений числился в его составе. Ранее он также входил в аналогичный орган при бывшем губернаторе Марке Дейтоне.
Президент США Дональд Трамп назвал стрельбу "целенаправленным нападением на избранных представителей" и выразил поддержку жителям Миннесоты, а генеральный прокурор Соединенных Штатов Памела Бонди охарактеризовала случившееся как террористический акт.
"Никаких королей!": антиправительственные протесты в США
© AP Photo / Noah Berger

Демонстрации стали частью скоординированной акции No kings в день рождения американского лидера и проведения военного парада в Вашингтоне.

Участники акции протеста День без королей против политики Трампа в Лос-Анджелесе, США. 14 июня 2025

Демонстрации стали частью скоординированной акции No kings в день рождения американского лидера и проведения военного парада в Вашингтоне.

© AP Photo / Noah Berger
1 из 10
© Getty Images / Cristopher Rogel Blanquet

В Лос-Анджелесе десятки тысяч человек вышли на улицы, этот протест был самым масштабным в городе начиная с понедельника. Митингующие не разошлись после наступления комендантского часа, полиция начала применять резиновые пули.

Акция протеста День без королей против политики Трампа в Лос-Анджелесе, США. 14 июня 2025

В Лос-Анджелесе десятки тысяч человек вышли на улицы, этот протест был самым масштабным в городе начиная с понедельника. Митингующие не разошлись после наступления комендантского часа, полиция начала применять резиновые пули.

© Getty Images / Cristopher Rogel Blanquet
2 из 10
© РИА Новости / Алексей Алексеев

На фото: протестующие в Лос-Анджелесе.

Протестующие в Лос-Анджелесе против миграционной политики властей США

На фото: протестующие в Лос-Анджелесе.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
3 из 10
© Getty Images / Cristopher Rogel Blanquet

В техасском Сан-Антонио многотысячная толпа прошла по центральным улицам, силовики перекрывали район шествия.

Акция протеста День без королей против политики Трампа в Лос-Анджелесе, США. 14 июня 2025

В техасском Сан-Антонио многотысячная толпа прошла по центральным улицам, силовики перекрывали район шествия.

© Getty Images / Cristopher Rogel Blanquet
4 из 10
© AP Photo / Jenny Kane

В Вашингтоне протестующим удалось дойти до Белого дома.

Акция протеста День без королей против политики Трампа в Лос-Анджелесе, США. 14 июня 2025

В Вашингтоне протестующим удалось дойти до Белого дома.

© AP Photo / Jenny Kane
5 из 10
© Getty Images / Cristopher Rogel Blanquet

В столице и крупнейшем городе Юты Солт-Лейк-Сити произошла стрельба, один человек находится в критическом состоянии, подозреваемого уже задержали.

Участнца акции протеста День без королей против политики Трампа в Лос-Анджелесе, США. 14 июня 2025

В столице и крупнейшем городе Юты Солт-Лейк-Сити произошла стрельба, один человек находится в критическом состоянии, подозреваемого уже задержали.

© Getty Images / Cristopher Rogel Blanquet
6 из 10
© AP Photo / Noah Berger

В Нью-Йорке протестующие собрались в самом центре Манхэттена, что привело к перекрытию дорог и заторам.

Сотрудники полиции во время акции протеста День без королей против политики Трампа в Лос-Анджелесе, США. 14 июня 2025

В Нью-Йорке протестующие собрались в самом центре Манхэттена, что привело к перекрытию дорог и заторам.

© AP Photo / Noah Berger
7 из 10
© Getty Images / Stephen Maturen

На фото: сотни митингующих в Миннесоте.

Акция протеста День без королей против политики Трампа в Миннесоте, США. 14 июня 2025

На фото: сотни митингующих в Миннесоте.

© Getty Images / Stephen Maturen
8 из 10
© AP Photo / Ethan Swope

В Филадельфии, по сообщениям полиции, на улицы вышли около 80 тысяч человек.

Акция протеста День без королей против политики Трампа в Лос-Анджелесе, США. 14 июня 2025

В Филадельфии, по сообщениям полиции, на улицы вышли около 80 тысяч человек.

© AP Photo / Ethan Swope
9 из 10
© AP Photo / Noah Berger

На фото: полицейский кричит на участника демонстрации в Лос-Анджелесе.

Сотрудники полиции во время акции протеста День без королей против политики Трампа в Лос-Анджелесе, США. 14 июня 2025

На фото: полицейский кричит на участника демонстрации в Лос-Анджелесе.

© AP Photo / Noah Berger
10 из 10

Демонстрации стали частью скоординированной акции No kings в день рождения американского лидера и проведения военного парада в Вашингтоне.

© AP Photo / Noah Berger
1 из 10

В Лос-Анджелесе десятки тысяч человек вышли на улицы, этот протест был самым масштабным в городе начиная с понедельника. Митингующие не разошлись после наступления комендантского часа, полиция начала применять резиновые пули.

© Getty Images / Cristopher Rogel Blanquet
2 из 10

На фото: протестующие в Лос-Анджелесе.

© РИА Новости / Алексей Алексеев
3 из 10

В техасском Сан-Антонио многотысячная толпа прошла по центральным улицам, силовики перекрывали район шествия.

© Getty Images / Cristopher Rogel Blanquet
4 из 10

В Вашингтоне протестующим удалось дойти до Белого дома.

© AP Photo / Jenny Kane
5 из 10

В столице и крупнейшем городе Юты Солт-Лейк-Сити произошла стрельба, один человек находится в критическом состоянии, подозреваемого уже задержали.

© Getty Images / Cristopher Rogel Blanquet
6 из 10

В Нью-Йорке протестующие собрались в самом центре Манхэттена, что привело к перекрытию дорог и заторам.

© AP Photo / Noah Berger
7 из 10

На фото: сотни митингующих в Миннесоте.

© Getty Images / Stephen Maturen
8 из 10

В Филадельфии, по сообщениям полиции, на улицы вышли около 80 тысяч человек.

© AP Photo / Ethan Swope
9 из 10

На фото: полицейский кричит на участника демонстрации в Лос-Анджелесе.

© AP Photo / Noah Berger
10 из 10
 
В миреСШАКанадаДональд ТрампТим УолцПамела БондиG7
 
 
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