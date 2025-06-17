Трамп отказался звонить губернатору Миннесоты после убийства законодателя

Трамп заявил, что не будет звонить губернатору Миннесоты после убийства в штате
Демонстрации стали частью скоординированной акции No kings в день рождения американского лидера и проведения военного парада в Вашингтоне.
Демонстрации стали частью скоординированной акции No kings в день рождения американского лидера и проведения военного парада в Вашингтоне.
В Лос-Анджелесе десятки тысяч человек вышли на улицы, этот протест был самым масштабным в городе начиная с понедельника. Митингующие не разошлись после наступления комендантского часа, полиция начала применять резиновые пули.
В Лос-Анджелесе десятки тысяч человек вышли на улицы, этот протест был самым масштабным в городе начиная с понедельника. Митингующие не разошлись после наступления комендантского часа, полиция начала применять резиновые пули.
В техасском Сан-Антонио многотысячная толпа прошла по центральным улицам, силовики перекрывали район шествия.
В техасском Сан-Антонио многотысячная толпа прошла по центральным улицам, силовики перекрывали район шествия.
В Вашингтоне протестующим удалось дойти до Белого дома.
В Вашингтоне протестующим удалось дойти до Белого дома.
В столице и крупнейшем городе Юты Солт-Лейк-Сити произошла стрельба, один человек находится в критическом состоянии, подозреваемого уже задержали.
В столице и крупнейшем городе Юты Солт-Лейк-Сити произошла стрельба, один человек находится в критическом состоянии, подозреваемого уже задержали.
В Нью-Йорке протестующие собрались в самом центре Манхэттена, что привело к перекрытию дорог и заторам.
В Нью-Йорке протестующие собрались в самом центре Манхэттена, что привело к перекрытию дорог и заторам.
На фото: сотни митингующих в Миннесоте.
На фото: сотни митингующих в Миннесоте.
В Филадельфии, по сообщениям полиции, на улицы вышли около 80 тысяч человек.
В Филадельфии, по сообщениям полиции, на улицы вышли около 80 тысяч человек.
На фото: полицейский кричит на участника демонстрации в Лос-Анджелесе.
На фото: полицейский кричит на участника демонстрации в Лос-Анджелесе.
Демонстрации стали частью скоординированной акции No kings в день рождения американского лидера и проведения военного парада в Вашингтоне.
В Лос-Анджелесе десятки тысяч человек вышли на улицы, этот протест был самым масштабным в городе начиная с понедельника. Митингующие не разошлись после наступления комендантского часа, полиция начала применять резиновые пули.
В техасском Сан-Антонио многотысячная толпа прошла по центральным улицам, силовики перекрывали район шествия.
В Вашингтоне протестующим удалось дойти до Белого дома.
В столице и крупнейшем городе Юты Солт-Лейк-Сити произошла стрельба, один человек находится в критическом состоянии, подозреваемого уже задержали.
В Нью-Йорке протестующие собрались в самом центре Манхэттена, что привело к перекрытию дорог и заторам.
На фото: сотни митингующих в Миннесоте.
В Филадельфии, по сообщениям полиции, на улицы вышли около 80 тысяч человек.
На фото: полицейский кричит на участника демонстрации в Лос-Анджелесе.