https://ria.ru/20250617/tramp-2023256905.html

Трамп обвинил Макрона во лжи о причине его отъезда с саммита G7

Трамп обвинил Макрона во лжи о причине его отъезда с саммита G7 - РИА Новости, 17.06.2025

Трамп обвинил Макрона во лжи о причине его отъезда с саммита G7

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что досрочно покинул саммит G7 из-за "чего-то более серьезного", чем работа над прекращением огня... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T08:25:00+03:00

2025-06-17T08:25:00+03:00

2025-06-17T13:15:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что досрочно покинул саммит G7 из-за "чего-то более серьезного", чем работа над прекращением огня между Ираном и Израилем."Ищущий внимания общественности президент Франции Эммануэль Макрон по ошибке заявил, что я покинул саммит G7 в Канаде, чтобы вернуться в Вашингтон для работы над "прекращением огня" между Израилем и Ираном. Неверно! Он понятия не имеет, почему я направляюсь в Вашингтон, но это точно не связано с прекращением огня. Гораздо более серьезное", — написал глава Белого дома.По его словам, Макрон, намеренно или нет, но всегда все понимает не так.По данным агентства Reuters, чуть ранее президент Франции заявил, что решение Трампа вернуться в Вашингтон может быть связано с предложением о прекращении огня между Израилем и Ираном. Пресс-секретарь американского лидера Каролин Левитт также сообщила, что глава Белого дома досрочно покинет саммит G7 из-за ситуации на Ближнем Востоке. Обострение ирано-израильского конфликта

https://ria.ru/20250617/prioritety-2023185259.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пуск снаряда ПВО Израиля над Тель-Авивом и его падение на город Иранское ТВ публикует кадры пуска снаряда ПВО Израиля над Тель-Авивом и его падения на город. 2025-06-17T08:25 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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