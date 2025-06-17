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Представители американского бизнеса примут участие в ПМЭФ

Представители американского бизнеса примут участие в ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2025

Представители американского бизнеса примут участие в ПМЭФ

Представители американского бизнеса примут участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил журналистам помощник президента... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T17:05:00+03:00

2025-06-17T17:05:00+03:00

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пмэф — 2025

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юрий ушаков

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Представители американского бизнеса примут участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Там будут американские представители. Честно говоря, уровень я не знаю, но из бизнеса представители", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос о возможном участии американской делегации на ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250514/rossiya-2016935663.html

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экономика, россия, юрий ушаков