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Представители американского бизнеса примут участие в ПМЭФ
Представители американского бизнеса примут участие в ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2025
Представители американского бизнеса примут участие в ПМЭФ
Представители американского бизнеса примут участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил журналистам помощник президента... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T17:05:00+03:00
2025-06-17T17:05:00+03:00
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пмэф — 2025
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Представители американского бизнеса примут участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Там будут американские представители. Честно говоря, уровень я не знаю, но из бизнеса представители", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос о возможном участии американской делегации на ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, россия, юрий ушаков
ПМЭФ — 2025, Экономика, Россия, Юрий Ушаков
Представители американского бизнеса примут участие в ПМЭФ
Ушаков: представители американского бизнеса примут участие в ПМЭФ