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Представители американского бизнеса примут участие в ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2025
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Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ — 2025
 
17:05 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/ssha-2023371282.html
Представители американского бизнеса примут участие в ПМЭФ
Представители американского бизнеса примут участие в ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2025
Представители американского бизнеса примут участие в ПМЭФ
Представители американского бизнеса примут участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил журналистам помощник президента... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T17:05:00+03:00
2025-06-17T17:05:00+03:00
пмэф — 2025
экономика
россия
юрий ушаков
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Представители американского бизнеса примут участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Там будут американские представители. Честно говоря, уровень я не знаю, но из бизнеса представители", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос о возможном участии американской делегации на ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, россия, юрий ушаков
ПМЭФ — 2025, Экономика, Россия, Юрий Ушаков
Представители американского бизнеса примут участие в ПМЭФ

Ушаков: представители американского бизнеса примут участие в ПМЭФ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкУличный щит
Уличный щит - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Представители американского бизнеса примут участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Там будут американские представители. Честно говоря, уровень я не знаю, но из бизнеса представители", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос о возможном участии американской делегации на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
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ПМЭФ — 2025ЭкономикаРоссияЮрий Ушаков
 
 
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