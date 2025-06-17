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Ушаков: США предложили взять паузу в контактах по нормализации диалога - РИА Новости, 17.06.2025
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17:03 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/ssha-2023369671.html
Ушаков: США предложили взять паузу в контактах по нормализации диалога
Ушаков: США предложили взять паузу в контактах по нормализации диалога - РИА Новости, 17.06.2025
Ушаков: США предложили взять паузу в контактах по нормализации диалога
США предложили РФ взять паузу в двусторонних контактах по нормализации диалога, договоренность по следующей встрече будет достигнута, сообщил помощник... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T17:03:00+03:00
2025-06-17T17:03:00+03:00
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сша
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юрий ушаков
государственный департамент сша
в мире
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. США предложили РФ взять паузу в двусторонних контактах по нормализации диалога, договоренность по следующей встрече будет достигнута, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. "По линии МИДа давались разъяснения, что вначале было условлено провести следующий контакт в контексте нормализации отношений в Москве, но потом американцы предложили взять паузу, и сейчас очевидно, между, соответственно, Госдепартаментом и МИДом будет какая-то достигнута договоренность, где и когда проводить очередную встречу. Но пока вопрос несколько подвис", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
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россия, сша, москва, юрий ушаков, государственный департамент сша, в мире
Россия, США, Москва, Юрий Ушаков, Государственный департамент США, В мире
Ушаков: США предложили взять паузу в контактах по нормализации диалога

Ушаков: США предложили России взять паузу в контактах по нормализации диалога

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. США предложили РФ взять паузу в двусторонних контактах по нормализации диалога, договоренность по следующей встрече будет достигнута, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"По линии МИДа давались разъяснения, что вначале было условлено провести следующий контакт в контексте нормализации отношений в Москве, но потом американцы предложили взять паузу, и сейчас очевидно, между, соответственно, Госдепартаментом и МИДом будет какая-то достигнута договоренность, где и когда проводить очередную встречу. Но пока вопрос несколько подвис", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
Песков сравнил отношения России и США с авгиевыми конюшнями
15 июня, 10:08
 
РоссияСШАМоскваЮрий УшаковГосударственный департамент СШАВ мире
 
 
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