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Ушаков: США предложили взять паузу в контактах по нормализации диалога
Ушаков: США предложили взять паузу в контактах по нормализации диалога - РИА Новости, 17.06.2025
Ушаков: США предложили взять паузу в контактах по нормализации диалога
США предложили РФ взять паузу в двусторонних контактах по нормализации диалога, договоренность по следующей встрече будет достигнута, сообщил помощник... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T17:03:00+03:00
2025-06-17T17:03:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. США предложили РФ взять паузу в двусторонних контактах по нормализации диалога, договоренность по следующей встрече будет достигнута, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. "По линии МИДа давались разъяснения, что вначале было условлено провести следующий контакт в контексте нормализации отношений в Москве, но потом американцы предложили взять паузу, и сейчас очевидно, между, соответственно, Госдепартаментом и МИДом будет какая-то достигнута договоренность, где и когда проводить очередную встречу. Но пока вопрос несколько подвис", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
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россия, сша, москва, юрий ушаков, государственный департамент сша, в мире
Россия, США, Москва, Юрий Ушаков, Государственный департамент США, В мире
Ушаков: США предложили взять паузу в контактах по нормализации диалога
Ушаков: США предложили России взять паузу в контактах по нормализации диалога