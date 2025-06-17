СМИ: в США отменили ранее введенные ограничения мер по борьбе с нелегалами

WP: в США отменили решение об ограничении рейдов для борьбы с нелегалами
Демонстрации стали частью скоординированной акции No kings в день рождения американского лидера и проведения военного парада в Вашингтоне.
Демонстрации стали частью скоординированной акции No kings в день рождения американского лидера и проведения военного парада в Вашингтоне.
В Лос-Анджелесе десятки тысяч человек вышли на улицы, этот протест был самым масштабным в городе начиная с понедельника. Митингующие не разошлись после наступления комендантского часа, полиция начала применять резиновые пули.
В Лос-Анджелесе десятки тысяч человек вышли на улицы, этот протест был самым масштабным в городе начиная с понедельника. Митингующие не разошлись после наступления комендантского часа, полиция начала применять резиновые пули.
В техасском Сан-Антонио многотысячная толпа прошла по центральным улицам, силовики перекрывали район шествия.
В техасском Сан-Антонио многотысячная толпа прошла по центральным улицам, силовики перекрывали район шествия.
В Вашингтоне протестующим удалось дойти до Белого дома.
В Вашингтоне протестующим удалось дойти до Белого дома.
В столице и крупнейшем городе Юты Солт-Лейк-Сити произошла стрельба, один человек находится в критическом состоянии, подозреваемого уже задержали.
В столице и крупнейшем городе Юты Солт-Лейк-Сити произошла стрельба, один человек находится в критическом состоянии, подозреваемого уже задержали.
В Нью-Йорке протестующие собрались в самом центре Манхэттена, что привело к перекрытию дорог и заторам.
В Нью-Йорке протестующие собрались в самом центре Манхэттена, что привело к перекрытию дорог и заторам.
На фото: сотни митингующих в Миннесоте.
На фото: сотни митингующих в Миннесоте.
В Филадельфии, по сообщениям полиции, на улицы вышли около 80 тысяч человек.
В Филадельфии, по сообщениям полиции, на улицы вышли около 80 тысяч человек.
На фото: полицейский кричит на участника демонстрации в Лос-Анджелесе.
На фото: полицейский кричит на участника демонстрации в Лос-Анджелесе.
Демонстрации стали частью скоординированной акции No kings в день рождения американского лидера и проведения военного парада в Вашингтоне.
В Лос-Анджелесе десятки тысяч человек вышли на улицы, этот протест был самым масштабным в городе начиная с понедельника. Митингующие не разошлись после наступления комендантского часа, полиция начала применять резиновые пули.
В техасском Сан-Антонио многотысячная толпа прошла по центральным улицам, силовики перекрывали район шествия.
В Вашингтоне протестующим удалось дойти до Белого дома.
В столице и крупнейшем городе Юты Солт-Лейк-Сити произошла стрельба, один человек находится в критическом состоянии, подозреваемого уже задержали.
В Нью-Йорке протестующие собрались в самом центре Манхэттена, что привело к перекрытию дорог и заторам.
На фото: сотни митингующих в Миннесоте.
В Филадельфии, по сообщениям полиции, на улицы вышли около 80 тысяч человек.
На фото: полицейский кричит на участника демонстрации в Лос-Анджелесе.
Протесты в США
- В Лос-Анджелесе 7 июня вспыхнули беспорядки из-за рейдов против нелегальных мигрантов.
- Стычки с протестующими произошли на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования Калифорнии.
- Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против манифестантов.
- В город направили войска Национальной гвардии, против такого решения выступили власти Калифорнии — представители Демпартии.
Это первый случай за последние десятилетия, когда президент привлекает Нацгвардию без просьбы или согласия штата.
- Протестующие в Лос-Анджелесе стали возводить баррикады и устраивать погромы.
- В нескольких районах города ввели комендантский час, полиция начала массовые аресты его нарушителей.
- Массовые акции проходят и в других штатах, в том числе в Техасе, Вашингтоне и Нью-Йорке.
- Трамп считает, что протесты кем-то финансируются.
- В Сиэтле, Чикаго, Филадельфии, на севере Вирджинии и в Нью-Йорке развернули специальные группы реагирования с бронетехникой и тяжелым вооружением.