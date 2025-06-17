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СМИ: в США отменили ранее введенные ограничения мер по борьбе с нелегалами

СМИ: в США отменили ранее введенные ограничения мер по борьбе с нелегалами - РИА Новости, 17.06.2025

СМИ: в США отменили ранее введенные ограничения мер по борьбе с нелегалами

Министерство внутренней безопасности США отменило решение об ограничении рейдов и арестов для борьбы с нелегальными мигрантами, пишет газета Washington Post со... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T06:52:00+03:00

2025-06-17T06:52:00+03:00

2025-06-17T09:59:00+03:00

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дональд трамп

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протесты в калифорнии

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Министерство внутренней безопасности США отменило решение об ограничении рейдов и арестов для борьбы с нелегальными мигрантами, пишет газета Washington Post со ссылкой на два источника. "Министерство внутренней безопасности в понедельник сообщило сотрудникам об отмене изданного на прошлой неделе указания о том, что агентам запрещается проводить иммиграционные рейды на фермах, в отелях и ресторанах", — говорится в сообщении.По данным источников, чиновники из ICE уже поручили представителям региональных служб продолжать свою деятельность.На минувшей неделе газета New York Times сообщила, что службе иммиграционного и таможенного контроля США приказали ограничить рейды и аресты нелегалов из-за массовых протестов в Лос-Анджелесе и других крупных городах. Протесты в США

https://ria.ru/20250616/revolyutsiya-2022985517.html

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Столкновения между протестующими и полицейскими в Парамаунте Столкновения между протестующими и полицейскими в Парамаунте 2025-06-17T06:52 true PT1M08S

Полиция вновь открыла стрельбу резиновыми пулями по протестующим в Лос-Анджелесе Полиция вновь открыла стрельбу резиновыми пулями по протестующим в Лос-Анджелесе, передает корреспондент РИА Новости. 2025-06-17T06:52 true PT0M12S

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в мире, лос-анджелес, сша, дональд трамп, министерство внутренней безопасности сша, калифорния, протесты в калифорнии