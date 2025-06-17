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Спецоперация, 17 июня: удар по объектам ВПК в Киевской области - РИА Новости, 17.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:24 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/spetsoperatsiya-2023407042.html
Спецоперация, 17 июня: удар по объектам ВПК в Киевской области
Спецоперация, 17 июня: удар по объектам ВПК в Киевской области - РИА Новости, 17.06.2025
Спецоперация, 17 июня: удар по объектам ВПК в Киевской области
Российские войска нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киевской области и Запорожье, ПВО сбила ночью 147 украинских... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T19:24:00+03:00
2025-06-17T19:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
кндр (северная корея)
игорь клименко
сергей шойгу
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российские войска нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киевской области и Запорожье, ПВО сбила ночью 147 украинских беспилотников, КНДР окажет содействие России в восстановлении Курской области. ВС РФ нанесли удар по объектам ВПК в Киевской областиРоссийские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киевской области и Запорожье, сообщили в Минобороны РФ. Также нанесено поражение складам боеприпасов и материальных средств, пунктам временной дислокации подразделений украинских войск. Потери ВСУ за сутки составили около 1430 военнослужащих. Объекты критической инфраструктуры Киева повреждены после взрывовВ ночь на вторник сигнал воздушной тревоги в Киеве звучал около девяти часов. Украинские СМИ сообщали о нескольких сериях взрывов в городе. В своем Telegram-канале глава МВД Украины Игорь Клименко заявил о повреждении 27 объектов в Киеве в ночь на вторник, среди которых "объекты критической инфраструктуры". ПВО сбила ночью 147 украинских БПЛА над РоссиейРоссийские средства ПВО уничтожили с 23.30 до 7 часов мск вторника 147 украинских дронов, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, беспилотники сбивали над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областей и над Московским регионом. С 7.00 мск до 8.00 мск дрон уничтожен над Брянской областью. Не менее 10 человек ранены при обстреле Донецка со стороны ВСУПо меньшей мере десять человек получили ранения при обстреле Донецка со стороны ВСУ, сообщил РИА Новости мэр Алексей Кулемзин. Он уточнил, что четверо пострадавших получили легкие ранения, остальные – средние и тяжелые. По словам мэра, пострадали жилой дом и два коммунальных предприятия, разрушения достаточно значительные. Как передает корреспондент РИА Новости, обстрел пришелся по дому вдоль дороги по улице Кирова. Крыша двухэтажного дома обрушилась в результате попадания, повреждены несколько гражданских автомобилей. Обстрел Донецка ВСУ был совершен из РСЗО HIMARS производства США, сообщил РИА Новости представитель Следственного комитета России. Житель Керчи задержан за передачу Киеву данных о военных объектах ВС РФЗадержан житель Керчи 2003 года рождения, передававший военной разведке Украины сведения о расположении средств ПВО и иных объектов ВС РФ в Крыму, сообщает ЦОС ФСБ РФ. "По заданию куратора он прибыл к месту расположения одной из воинских частей и, используя средства фото- и видеодокументирования, осуществил фиксацию мест расположения средств противовоздушной обороны, а также иных военных объектов Вооруженных сил Российской Федерации, дислоцированных на полуострове", - заявили в ФСБ. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена", ему грозит до 20 лет лишения свободы, добавили в ФСБ. Подозреваемый признал вину, расследование продолжается. Песков заявил о скором выходе на сроки продолжения переговоровВ ближайшие дни произойдет выход на понимание о возможных сроках продолжения работы по украинскому направлению, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он сказал, что понимания о следующем раунде переговоров с Украиной пока нет. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. КНДР окажет содействие России в восстановлении Курской областиСекретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу посетил во вторник Пхеньян по специальному поручению президента РФ Владимира Путина для проведения переговоров с руководством КНДР. По итогам встречи он заявил журналистам, что договор о стратегическом партнерстве между КНДР и Россией реализуется не только на бумаге, но и на практике. Он сообщил, что лидер КНДР Ким Чен Ын принял решение направить в Россию тысячу саперов для разминирования территорий в Курской области, а также пять тысяч военных строителей для восстановления инфраструктурных объектов. Шойгу также заявил, что в России и КНДР откроют мемориалы в память о северокорейских бойцах, погибших при освобождении территории Курской области. МО РФ сообщило об уничтожении 2 немецких танков Leopard в ДНР Минобороны России во вторник опубликовало кадры уничтожения немецкого танка Leopard 1А5 расчетом FPV-дронов "Рубикон" вблизи населенного пункта Ялта в ДНР. Министерство также показало кадры уничтожения дронами танка Leopard 2А1 в районе поселка Маяк в ДНР.
https://ria.ru/20250617/vsu-2023368030.html
https://ria.ru/20250617/zelenskiy-2023350371.html
https://ria.ru/20250617/zelenskiy-2023266815.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Наталья Макарова
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
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Попытка высадки на Тендровской косе в Херсонской области боевиками киевского режима
Боевики киевского режима ночью предприняли попытку высадки на Тендровской косе в Херсонской области, сообщил РИА Новости боец российской группировки "Днепр". Нынешняя попытка высадки, как и все предыдущие, была полностью отбита, а десант противника уничтожен
2025-06-17T19:24
true
PT0M27S
Удар ВСУ из РСЗО HIMARS по району Донецка
ВСУ утром нанесли удар из РСЗО HIMARS по району Донецка, где расположены только гражданские объекты и мирное население, сообщил РИА Новости представитель СК. Как заявлял мэр города, ранения в результате этой атаки получили по меньшей мере 10 человек.
2025-06-17T19:24
true
PT1M11S
Задержание жителя Керчи, передававшего сведения о российских военных объектах
ФСБ показала видео задержания жителя Керчи, передававшего разведке Украины сведения о российских военных объектах.
2025-06-17T19:24
true
PT2M30S
Уничтожение танка Leopard вблизи населенного пункта Ялта в ДНР
Минобороны России показало видео уничтожения танка Leopard вблизи населенного пункта Ялта в ДНР.
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россия, украина, кндр (северная корея), игорь клименко, сергей шойгу, дмитрий песков, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, КНДР (Северная Корея), Игорь Клименко, Сергей Шойгу, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)

Спецоперация, 17 июня: удар по объектам ВПК в Киевской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка" в зоне проведения СВО
Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М Малка в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Российские войска нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киевской области и Запорожье, ПВО сбила ночью 147 украинских беспилотников, КНДР окажет содействие России в восстановлении Курской области.

ВС РФ нанесли удар по объектам ВПК в Киевской области

Российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса Украины в Киевской области и Запорожье, сообщили в Минобороны РФ. Также нанесено поражение складам боеприпасов и материальных средств, пунктам временной дислокации подразделений украинских войск. Потери ВСУ за сутки составили около 1430 военнослужащих.

Объекты критической инфраструктуры Киева повреждены после взрывов

В ночь на вторник сигнал воздушной тревоги в Киеве звучал около девяти часов. Украинские СМИ сообщали о нескольких сериях взрывов в городе.
В своем Telegram-канале глава МВД Украины Игорь Клименко заявил о повреждении 27 объектов в Киеве в ночь на вторник, среди которых "объекты критической инфраструктуры".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
"Высокий спрос": в Британии раскрыли, кого больше всего ценят в ВСУ
Вчера, 16:58

ПВО сбила ночью 147 украинских БПЛА над Россией

Российские средства ПВО уничтожили с 23.30 до 7 часов мск вторника 147 украинских дронов, сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, беспилотники сбивали над территориями Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областей и над Московским регионом. С 7.00 мск до 8.00 мск дрон уничтожен над Брянской областью.

Не менее 10 человек ранены при обстреле Донецка со стороны ВСУ

По меньшей мере десять человек получили ранения при обстреле Донецка со стороны ВСУ, сообщил РИА Новости мэр Алексей Кулемзин. Он уточнил, что четверо пострадавших получили легкие ранения, остальные – средние и тяжелые.
По словам мэра, пострадали жилой дом и два коммунальных предприятия, разрушения достаточно значительные.
Как передает корреспондент РИА Новости, обстрел пришелся по дому вдоль дороги по улице Кирова. Крыша двухэтажного дома обрушилась в результате попадания, повреждены несколько гражданских автомобилей.
Обстрел Донецка ВСУ был совершен из РСЗО HIMARS производства США, сообщил РИА Новости представитель Следственного комитета России.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
"Это конец". В Киеве сделали шокирующее заявление о Зеленском
Вчера, 15:58

Житель Керчи задержан за передачу Киеву данных о военных объектах ВС РФ

Задержан житель Керчи 2003 года рождения, передававший военной разведке Украины сведения о расположении средств ПВО и иных объектов ВС РФ в Крыму, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
"По заданию куратора он прибыл к месту расположения одной из воинских частей и, используя средства фото- и видеодокументирования, осуществил фиксацию мест расположения средств противовоздушной обороны, а также иных военных объектов Вооруженных сил Российской Федерации, дислоцированных на полуострове", - заявили в ФСБ.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена", ему грозит до 20 лет лишения свободы, добавили в ФСБ. Подозреваемый признал вину, расследование продолжается.

Песков заявил о скором выходе на сроки продолжения переговоров

В ближайшие дни произойдет выход на понимание о возможных сроках продолжения работы по украинскому направлению, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом он сказал, что понимания о следующем раунде переговоров с Украиной пока нет.
Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
СМИ: Зеленский пойдет на отчаянный шаг из-за конфликта Ирана и Израиля
Вчера, 09:47

КНДР окажет содействие России в восстановлении Курской области

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу посетил во вторник Пхеньян по специальному поручению президента РФ Владимира Путина для проведения переговоров с руководством КНДР.
По итогам встречи он заявил журналистам, что договор о стратегическом партнерстве между КНДР и Россией реализуется не только на бумаге, но и на практике.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Он сообщил, что лидер КНДР Ким Чен Ын принял решение направить в Россию тысячу саперов для разминирования территорий в Курской области, а также пять тысяч военных строителей для восстановления инфраструктурных объектов.
Шойгу также заявил, что в России и КНДР откроют мемориалы в память о северокорейских бойцах, погибших при освобождении территории Курской области.

МО РФ сообщило об уничтожении 2 немецких танков Leopard в ДНР

Минобороны России во вторник опубликовало кадры уничтожения немецкого танка Leopard 1А5 расчетом FPV-дронов "Рубикон" вблизи населенного пункта Ялта в ДНР. Министерство также показало кадры уничтожения дронами танка Leopard 2А1 в районе поселка Маяк в ДНР.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКНДР (Северная Корея)Игорь КлименкоСергей ШойгуДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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