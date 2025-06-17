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Россия и КНДР будут продолжать контакты, заявил Шойгу - РИА Новости, 17.06.2025
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13:54 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/shoygu-2023322981.html
Россия и КНДР будут продолжать контакты, заявил Шойгу
Россия и КНДР будут продолжать контакты, заявил Шойгу - РИА Новости, 17.06.2025
Россия и КНДР будут продолжать контакты, заявил Шойгу
Контакты России с КНДР по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес, будут продолжены, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T13:54:00+03:00
2025-06-17T13:54:00+03:00
россия
кндр (северная корея)
сергей шойгу
в мире
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ПХЕНЬЯН, 17 июн - РИА Новости. Контакты России с КНДР по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес, будут продолжены, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. "Контакты с корейской стороной по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес, будут продолжены. Потенциал у двусторонних отношений огромный", - приводит слова Шойгу пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
https://ria.ru/20250617/razminirovanie-2023321460.html
россия
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россия, кндр (северная корея), сергей шойгу, в мире
Россия, КНДР (Северная Корея), Сергей Шойгу, В мире
Россия и КНДР будут продолжать контакты, заявил Шойгу

Шойгу: Россия и КНДР будут продолжать контакты по взаимно интересным вопросам

© Фото : ЦТАКЛидер КНДР Ким Чен Ын и секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во время встречи
Лидер КНДР Ким Чен Ын и секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© Фото : ЦТАК
Лидер КНДР Ким Чен Ын и секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во время встречи
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ПХЕНЬЯН, 17 июн - РИА Новости. Контакты России с КНДР по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес, будут продолжены, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
"Контакты с корейской стороной по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес, будут продолжены. Потенциал у двусторонних отношений огромный", - приводит слова Шойгу пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
Флаги России и КНДР на космодроме Восточный - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
КНДР направит в Россию саперов для разминирования Курской области
13:47
 
РоссияКНДР (Северная Корея)Сергей ШойгуВ мире
 
 
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