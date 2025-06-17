https://ria.ru/20250617/shoygu-2023322981.html
Россия и КНДР будут продолжать контакты, заявил Шойгу
Россия и КНДР будут продолжать контакты, заявил Шойгу - РИА Новости, 17.06.2025
Россия и КНДР будут продолжать контакты, заявил Шойгу
Контакты России с КНДР по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес, будут продолжены, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T13:54:00+03:00
2025-06-17T13:54:00+03:00
2025-06-17T13:54:00+03:00
россия
кндр (северная корея)
сергей шойгу
в мире
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ПХЕНЬЯН, 17 июн - РИА Новости. Контакты России с КНДР по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес, будут продолжены, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. "Контакты с корейской стороной по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес, будут продолжены. Потенциал у двусторонних отношений огромный", - приводит слова Шойгу пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
https://ria.ru/20250617/razminirovanie-2023321460.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кндр (северная корея), сергей шойгу, в мире
Россия, КНДР (Северная Корея), Сергей Шойгу, В мире
Россия и КНДР будут продолжать контакты, заявил Шойгу
Шойгу: Россия и КНДР будут продолжать контакты по взаимно интересным вопросам