https://ria.ru/20250617/shoygu-2023322981.html

Россия и КНДР будут продолжать контакты, заявил Шойгу

Россия и КНДР будут продолжать контакты, заявил Шойгу - РИА Новости, 17.06.2025

Россия и КНДР будут продолжать контакты, заявил Шойгу

Контакты России с КНДР по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес, будут продолжены, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T13:54:00+03:00

2025-06-17T13:54:00+03:00

2025-06-17T13:54:00+03:00

россия

кндр (северная корея)

сергей шойгу

в мире

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ПХЕНЬЯН, 17 июн - РИА Новости. Контакты России с КНДР по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес, будут продолжены, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу. "Контакты с корейской стороной по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес, будут продолжены. Потенциал у двусторонних отношений огромный", - приводит слова Шойгу пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

https://ria.ru/20250617/razminirovanie-2023321460.html

россия

кндр (северная корея)

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Варвара Скокшина

россия, кндр (северная корея), сергей шойгу, в мире