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КНДР поможет России с восстановлением Курской области - РИА Новости, 17.06.2025
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13:47 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/shoygu-2023321071.html
КНДР поможет России с восстановлением Курской области
КНДР поможет России с восстановлением Курской области - РИА Новости, 17.06.2025
КНДР поможет России с восстановлением Курской области
КНДР направит в Россию 5 тысяч военных строителей для оказания содействия в восстановлении Курской области, сообщил секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T13:47:00+03:00
2025-06-17T13:47:00+03:00
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ким чен ын
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ПХЕНЬЯН, 17 июн - РИА Новости. КНДР направит в Россию 5 тысяч военных строителей для оказания содействия в восстановлении Курской области, сообщил секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу. Шойгу посетил во вторник Пхеньян по специальному поручению президента РФ Владимира Путина для проведения переговоров с руководством КНДР в рамках реализации договоренностей, достигнутых 4 июня. Эти договоренности реализуются в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве РФ и КНДР. "Вторая часть (содействия от КНДР - ред.) - это дивизия строителей, это две бригады военных. Пять тысяч человек, объединенных в одну дивизию военных строителей, которые будут заниматься восстановлением Курской области. Это такая братская помощь корейского народа и руководителя Ким Чен Ына нашей стране", - сказал Шойгу журналистам.
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КНДР (Северная Корея), Россия, Курская область, Ким Чен Ын, Владимир Путин, Сергей Шойгу, В мире
КНДР поможет России с восстановлением Курской области

Шойгу: КНДР направит в Курскую область пять тысяч военных строителей

© РИА НовостиПоследствия атаки со стороны ВСУ на многоквартирный дом в Рыльске Курской области
Последствия атаки со стороны ВСУ на многоквартирный дом в Рыльске Курской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
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Последствия атаки со стороны ВСУ на многоквартирный дом в Рыльске Курской области. Архивное фото
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ПХЕНЬЯН, 17 июн - РИА Новости. КНДР направит в Россию 5 тысяч военных строителей для оказания содействия в восстановлении Курской области, сообщил секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу.
Шойгу посетил во вторник Пхеньян по специальному поручению президента РФ Владимира Путина для проведения переговоров с руководством КНДР в рамках реализации договоренностей, достигнутых 4 июня. Эти договоренности реализуются в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве РФ и КНДР.
"Вторая часть (содействия от КНДР - ред.) - это дивизия строителей, это две бригады военных. Пять тысяч человек, объединенных в одну дивизию военных строителей, которые будут заниматься восстановлением Курской области. Это такая братская помощь корейского народа и руководителя Ким Чен Ына нашей стране", - сказал Шойгу журналистам.
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КНДР (Северная Корея)РоссияКурская областьКим Чен ЫнВладимир ПутинСергей ШойгуВ мире
 
 
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