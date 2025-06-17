https://ria.ru/20250617/shoygu-2023321071.html
КНДР поможет России с восстановлением Курской области
КНДР поможет России с восстановлением Курской области - РИА Новости, 17.06.2025
КНДР поможет России с восстановлением Курской области
КНДР направит в Россию 5 тысяч военных строителей для оказания содействия в восстановлении Курской области, сообщил секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу. РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T13:47:00+03:00
2025-06-17T13:47:00+03:00
2025-06-17T13:47:00+03:00
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ПХЕНЬЯН, 17 июн - РИА Новости. КНДР направит в Россию 5 тысяч военных строителей для оказания содействия в восстановлении Курской области, сообщил секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу. Шойгу посетил во вторник Пхеньян по специальному поручению президента РФ Владимира Путина для проведения переговоров с руководством КНДР в рамках реализации договоренностей, достигнутых 4 июня. Эти договоренности реализуются в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве РФ и КНДР. "Вторая часть (содействия от КНДР - ред.) - это дивизия строителей, это две бригады военных. Пять тысяч человек, объединенных в одну дивизию военных строителей, которые будут заниматься восстановлением Курской области. Это такая братская помощь корейского народа и руководителя Ким Чен Ына нашей стране", - сказал Шойгу журналистам.
https://ria.ru/20250605/doma-2021049775.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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КНДР (Северная Корея), Россия, Курская область, Ким Чен Ын, Владимир Путин, Сергей Шойгу, В мире
КНДР поможет России с восстановлением Курской области
Шойгу: КНДР направит в Курскую область пять тысяч военных строителей