https://ria.ru/20250617/shoygu-2023321071.html

КНДР поможет России с восстановлением Курской области

КНДР поможет России с восстановлением Курской области - РИА Новости, 17.06.2025

КНДР поможет России с восстановлением Курской области

КНДР направит в Россию 5 тысяч военных строителей для оказания содействия в восстановлении Курской области, сообщил секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T13:47:00+03:00

2025-06-17T13:47:00+03:00

2025-06-17T13:47:00+03:00

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ПХЕНЬЯН, 17 июн - РИА Новости. КНДР направит в Россию 5 тысяч военных строителей для оказания содействия в восстановлении Курской области, сообщил секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу. Шойгу посетил во вторник Пхеньян по специальному поручению президента РФ Владимира Путина для проведения переговоров с руководством КНДР в рамках реализации договоренностей, достигнутых 4 июня. Эти договоренности реализуются в рамках Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве РФ и КНДР. "Вторая часть (содействия от КНДР - ред.) - это дивизия строителей, это две бригады военных. Пять тысяч человек, объединенных в одну дивизию военных строителей, которые будут заниматься восстановлением Курской области. Это такая братская помощь корейского народа и руководителя Ким Чен Ына нашей стране", - сказал Шойгу журналистам.

https://ria.ru/20250605/doma-2021049775.html

кндр (северная корея)

россия

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

кндр (северная корея), россия, курская область, ким чен ын, владимир путин, сергей шойгу, в мире