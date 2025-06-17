https://ria.ru/20250617/rossiya-2023342648.html

Сенатор назвала закон о русском языке декларативным

Сенатор назвала закон о русском языке декларативным - РИА Новости, 17.06.2025

Сенатор назвала закон о русском языке декларативным

Член конституционного комитета Совфеда Людмила Нарусова возмутилась отсутствием конкретной ответственности за нарушение законодательства о русском языке. РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T15:12:00+03:00

2025-06-17T15:12:00+03:00

2025-06-17T15:12:00+03:00

общество

людмила нарусова

максим кавджарадзе

владимир якушев

совет федерации рф

госдума рф

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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Член конституционного комитета Совфеда Людмила Нарусова возмутилась отсутствием конкретной ответственности за нарушение законодательства о русском языке. В ходе заседания конституционного комитета во вторник сенаторы предварительно обсуждали закон о защите русского языка в публичном пространстве, который Госдума приняла на заседании во вторник. Документом, в частности, предусматривается, чтобы информация для потребителей (вывески, реклама, указатели) предоставлялась на русском языке, исключая слова вроде sale (скидка) или shop (магазин). Перевод на другие языки допускается, но только при условии идентичности содержания и равнозначности оформления. Вносятся также изменения в ряд других нормативно-правовых актов. "Понимаете, закон совершенно декларативный. Да, мы говорим, что в публичном пространстве нужно использовать правильно русский язык. А ответственность за нарушение? Понимаете смысл? Совершенно бессмысленный декларативный закон. Если нет ответственности, если мы будем слышать даже не только в рекламе, а с экранов центральных каналов "фейки", "лайки", "экваиринги", "дауншифтинги"... и нет никакой ответственности. Зачем тогда такие законы принимать? Абсолютно бесполезно", - сказала Нарусова, отметив, что без ответственности "нет никакой обязательности применения". Коллегу поддержал сенатор Максим Кавджарадзе. Он также отметил, что все коммерческие структуры используют иностранные языки "для привлечения прибыли и завлекают покупателей". "Но если это как бренд зарегистрировано, надо просто отдельно посмотреть, что зарегистрировано в брендах и какое количество людей уже привыкли к этим брендам. Но это же получение прибыли. Значит, когда мы говорим, что здесь идет не нормативная к русскому языку лексика, то мы тогда должны их оштрафовать на те деньги, которые они рассчитывают получить", - добавил парламентарий. Кавджарадзе подчеркнул, что принудить к исполнению этого закона можно только штрафами. "Потому что если мы административку введем, то люди задумаются, как на дорогах. Камеры поставили, все сразу скорость снизили. Если вы за счет камер получаете прибыль в бюджет, так давайте теперь за счет того... чтобы использовать русский язык - не хотите использовать, платите в бюджет. Кстати, неплохая вещь. За эти деньги можно построить правильную кафедру русского языка", - констатировал сенатор. Первый вице-спикер Совфеда Владимир Якушев выразил мнение, что по данному закону будет непростая правоприменительная практика, и разделил позицию главы конституционного комитета Андрея Клишаса проводить мониторинг по правоприменению. "Самое главное, чтобы все, что касается сегодня нашего предпринимательского сообщества - нам не создать им определенные сложности", - констатировал Якушев. -0-

https://ria.ru/20250617/gosduma-2023329242.html

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общество, людмила нарусова, максим кавджарадзе, владимир якушев, совет федерации рф, госдума рф