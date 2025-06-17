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"Роскосмос" рассказал подробности космического нацпроекта
"Роскосмос" рассказал подробности космического нацпроекта - РИА Новости, 17.06.2025
"Роскосмос" рассказал подробности космического нацпроекта
Россия, согласно целям Нацпроекта по космосу, сможет проводить 66 космических пусков в год к 2030 году, 113 пусков к 2036 году, сообщил во вторник гендиректор... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T12:26:00+03:00
2025-06-17T12:26:00+03:00
2025-06-17T12:28:00+03:00
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Россия, согласно целям Нацпроекта по космосу, сможет проводить 66 космических пусков в год к 2030 году, 113 пусков к 2036 году, сообщил во вторник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.В презентации, которую Баканов представил на заседании в Совете Федерации, указано, что в 2024 году пусковая мощность российских космодромов составляла 46 пусков в год, а доля России на мировом рынке пусковых услуг - 6,5%.На этом же слайде представлены данные, согласно которым, в 2030 году мощность космодромов должна составить 66 пусков в год, а в 2036 - 113 пусков. При этом в 2036 году РФ должна занять долю в 28% пусков в мире.
https://ria.ru/20250616/frantsiya-2023221231.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, роскосмос
Космос - РИА Наука, Россия, Роскосмос
"Роскосмос" рассказал подробности космического нацпроекта
РФ, согласно нацпроекту, сможет проводить 66 космических пусков в год к 2030 г