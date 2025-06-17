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КНДР направит в Россию саперов для разминирования Курской области
КНДР направит в Россию саперов для разминирования Курской области - РИА Новости, 17.06.2025
КНДР направит в Россию саперов для разминирования Курской области
КНДР направит в Россию одну тысячу саперов для разминирования территории Курской области, сообщил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T13:47:00+03:00
2025-06-17T13:47:00+03:00
2025-06-17T13:47:00+03:00
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ПХЕНЬЯН, 17 июн - РИА Новости. КНДР направит в Россию одну тысячу саперов для разминирования территории Курской области, сообщил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в рамках рабочего визита в Пхеньян. "Также была достигнута договоренность о продолжении конструктивного взаимодействия и после изгнания захватчиков с российской земли , а именно об оказании содействия корейской стороной в восстановлении Курской области. Председателем государственных дел Ким Чен Ыном принято решение направить в Россию одну тысячу саперов для разминирования российской территории", - сказал Шойгу
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в мире, россия, курская область, сергей шойгу, ким чен ын, кндр (северная корея)
В мире, Россия, Курская область, Сергей Шойгу, Ким Чен Ын, КНДР (Северная Корея)
КНДР направит в Россию саперов для разминирования Курской области
Шойгу: КНДР направит в РФ 1 тыс саперов для разминирования Курской области