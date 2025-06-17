https://ria.ru/20250617/ranasingkhe-2023256340.html

Руван Ранасингхе: Шри-Ланка хочет сделать ценным каждый визит на остров

Руван Ранасингхе: Шри-Ланка хочет сделать ценным каждый визит на остров - РИА Новости, 17.06.2025

Руван Ранасингхе: Шри-Ланка хочет сделать ценным каждый визит на остров

Россияне – на втором месте по посещениям Шри-Ланки среди иностранных туристов, на острове их любят и ценят, рассказал замминистра иностранных дел страны Руван... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T09:30:00+03:00

2025-06-17T09:30:00+03:00

2025-06-17T09:30:00+03:00

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Россияне – на втором месте по посещениям Шри-Ланки среди иностранных туристов, на острове их любят и ценят, рассказал замминистра иностранных дел страны Руван Ранасингхе. В эксклюзивном интервью корреспонденту РИА Новости Кириллу Рубцову он анонсировал запуск новых прямых рейсов на остров от национального перевозчика Шри-Ланки и рассказал, какие виды отдыха привлекают на острове российских туристов больше всего.– Господин Ранасингхе, в начале этого года власти Шри-Ланки заявили, что планируют сосредоточиться на повышении качества туризма за счет привлечения более обеспеченных путешественников. Почти шесть месяцев спустя — как реализуется этот план?– Сейчас цель правительства – не просто увеличить количество туристов, а повысить ценность каждого визита. Мы стремимся к росту дохода на одного туриста, улучшая соотношение цены и качества и предлагая разнообразные направления: оздоровительный туризм, приключения, природа, дикая природа. Так мы повышаем и качество продукта, и уровень рынка в целом.В прошлом году Шри-Ланку посетили 2,1 миллиона человек. В этом году наша цель – три миллиона. Мы стремимся увеличить средние траты туриста с 180 до 200 долларов в день. Мы уже видим рост числа обеспеченных путешественников, и страна активно развивает рынок премиальных и роскошных объектов размещения. Также мы запустили программу брендинга городов и фокусируемся на таких рынках, как Индия (казино и кинотуризм) и Россия, где мы начали тесно работать с туроператорами, ориентированными на премиальный сегмент.— Какой процент обеспеченных туристов составляет доля россиян?– На данный момент около 10% обеспеченных туристов — это россияне. Мы хотим увеличить эту долю на 50%, до 15%. Сейчас мы даже сотрудничаем с операторами частной авиации, которые привозят в страну группы туристов высокого уровня. Мы уверены, что этот сегмент будет расти.— Власти также заявляли, что у Шри-Ланки большой потенциал в области оздоровительного туризма, особенно аюрведы. Можете рассказать об этом подробнее?– Аюрведа — это наука о жизни, название происходит из санскрита. Это комплексная система, сочетающая физическую, психологическую и духовную терапию. Это не просто лечение болезней, а способ поддержания баланса и здоровья. На протяжении десятилетий Шри-Ланка развивает аюрведические курорты, центры и отели, предлагающие традиционные процедуры. Особенно они популярны у туристов из Европы, но сейчас мы также видим растущий интерес со стороны россиян.Примерно 30% туристов во время визита пользуются услугами аюрведы или другими оздоровительными программами. Это особенно актуально в современном мире, где люди испытывают стресс и ищут способы расслабиться и восстановиться.— Как выглядит такой аюрведический отдых на практике?– Это не больница. Это, скорее, оздоровительный ретрит, СПА и терапия в одном. Гости получают массажи, травяные процедуры, проходят медитации, следуют особым диетам, используют природные методы исцеления. Это очень расслабляющий опыт.— Сколько российских туристов посетили Шри-Ланку за первые пять месяцев 2025 года? Являются ли они сейчас главной группой среди иностранцев?– По состоянию на 10 июня Шри-Ланку посетили 111 285 россиян. Это значительное увеличение по сравнению с тем же периодом прошлого года. Россия сейчас занимает второе место среди всех зарубежных рынков после Индии. Индия имеет логистическое преимущество, поскольку она ближе, перелеты дешевле, но российский поток стабильно растет и остается для нас ключевым.— Есть ли данные о том, сколько дохода Шри-Ланка получила от российских туристов за этот период?– Точных цифр у меня сейчас нет, но, по нашим оценкам, российские туристы тратят около 200 долларов в день — больше, чем средний показатель по стране в 180. Они чаще выбирают премиальные услуги, оздоровительный отдых, серфинг, активные развлечения, в этом их ценность для нашей экономики.— Ожидается ли увеличение туристического потока этим летом и в целом в ближайшее время?– Да, мы рассчитываем на рост до 50%. Сейчас мы ведем масштабные рекламные кампании по всему миру, включая Россию. Я лично приехал на туристический форум, встречался с российскими туроператорами, в том числе с теми, кто работает в премиальном сегменте.Есть планы возобновить прямые рейсы из Москвы в Коломбо с октября. Это серьезно упростит поездки, и мы ожидаем значительный рост потока в зимний сезон.— С марта 2022 года авиакомпания SriLankan Airlines не летает в Россию, а в апреле 2023 года появились сообщения о ее возможной продаже. Какова текущая ситуация? Возможно ли возобновление полетов?– SriLankan Airlines — наш национальный перевозчик, и мы считаем его жизненно важным для туризма. Правительство решило не продавать компанию. Несмотря на долг, мы управляем ситуацией. Второго июня мы добавили в парк еще один самолет, сейчас у нас 23 воздушных судна, и к концу года будет еще два. Москва входит в число направлений, которые рассматриваются. Мы надеемся возобновить прямые рейсы из Коломбо в Москву в первой половине 2026 года.— А что насчет "Аэрофлота"? Они тоже прекратили полеты. Есть ли планы по их возобновлению?– Да, "Аэрофлот" приостановил рейсы из-за высокого внутреннего спроса в летний сезон. Но мы провели с ними встречи, и они планируют возобновить полеты Москва-Коломбо в октябре 2025 года.— Сейчас виза для россиян бесплатная. Планируется ли отмена этого режима?– Нет, планов отменять бесплатную визу нет. Туризм — ключ к восстановлению экономики. Бесплатные визы и система ETA (электронное разрешение на въезд) призваны упростить поездки. Мы предложили расширить этот режим на 40 стран. Специальный комитет уже рассматривает эту инициативу.– В контексте сообщений о вспышке лихорадки чикунгунья требуются ли какие-либо прививки перед поездкой на Шри-Ланку?– Для въезда на Шри-Ланку вакцинации не требуются. Да, была сезонная вспышка чикунгуньи, но она не представляет серьезной угрозы и сейчас полностью под контролем. В основном случаи были зафиксированы в Коломбо и других городах. Туристические зоны, особенно побережье, не пострадали. Риск заражения для туристов крайне мал.У нас сильная система здравоохранения, 28 станций мониторинга по всей стране. Шанс, что турист из России заразится этой лихорадкой, практически отсутствует.– В апреле российские туроператоры приостановили чартерные программы из-за резкого роста цен на отели. Насколько действительно подорожало проживание, и может ли оно подешеветь?– После пандемии цены были очень низкими — туристов не было. Но по мере восстановления экономики спрос вырос, и цены начали расти. Государство не регулирует цены на отели. Мы знаем, что некоторые российские туроператоры нашли более выгодные варианты в других странах. Однако сейчас идут переговоры с отельерами, чтобы снизить цены для россиян в зимнем сезоне. Так что понижение цен возможно — все зависит от спроса и предложения.— И под конец — какие места в Шри-Ланке вы лично порекомендовали бы туристу, не как чиновник, а как обычный человек?– Шри-Ланка — это компактный, но очень разнообразный остров. Пляжи, дикая природа, культурное наследие, объекты ЮНЕСКО. За 10–12 дней можно объехать почти весь остров. Особенно советую горные районы, чайные плантации, старинные бунгало, путешествие на поезде. И, конечно, пляжи — их нельзя упустить. Вся страна дает туристу по-настоящему экзотический опыт.– Сколько денег стоит взять с собой туристу для комфортного отдыха?– Все зависит от стиля путешествия. В среднем двух-трех тысяч долларов на человека достаточно. Но бывают туристы, которые тратят 60-100 тысяч долларов. Все зависит от уровня размещения, транспорта и маршрута.

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https://ria.ru/20241226/tsunami-1991363973.html

https://ria.ru/20250617/turistka-2023238993.html

https://ria.ru/20250610/turtsiya-2021956095.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

шри-ланка, россия, индия, аэрофлот, террористическая организация "эта", юнеско, интервью