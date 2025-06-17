https://ria.ru/20250617/raketa-2023311463.html

Глава "Роскосмоса" рассказал, когда будет создана водородная "Ангара-А5В"

Глава "Роскосмоса" рассказал, когда будет создана водородная "Ангара-А5В" - РИА Новости, 17.06.2025

Глава "Роскосмоса" рассказал, когда будет создана водородная "Ангара-А5В"

Ракета "Ангара-А5В" с водородной верхней ступенью будет создана к 2030 году, а не к 2034-му, как планировалось ранее, сообщил во вторник гендиректор... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T13:08:00+03:00

2025-06-17T13:08:00+03:00

2025-06-17T13:08:00+03:00

земля

дмитрий баканов

роскосмос

совет федерации рф

космос - риа наука

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МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. Ракета "Ангара-А5В" с водородной верхней ступенью будет создана к 2030 году, а не к 2034-му, как планировалось ранее, сообщил во вторник гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов. "Подвинули сроки разработки с 2034 на 2030 год", - сказал Баканов на заседании в Совете Федерации. Ракета с кислородно-водороной третьей ступенью, по его словам, позволит выводить не 2,5 тонны на геостационарную орбиту (около 36 тысяч километров над Землёй), а четыре тонны.

https://ria.ru/20250128/kosmos-1995855663.html

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земля, дмитрий баканов, роскосмос, совет федерации рф, космос - риа наука