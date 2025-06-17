https://ria.ru/20250617/putin-2023373302.html

Ушаков рассказал о встрече Путина с информагентствами на полях ПМЭФ

Ушаков рассказал о встрече Путина с информагентствами на полях ПМЭФ - РИА Новости, 17.06.2025

Ушаков рассказал о встрече Путина с информагентствами на полях ПМЭФ

Встреча президента РФ Владимира Путина с руководителями международных информагентств, которая состоится 18 июня, будет посвящена внутренней и внешней политике... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T17:10:00+03:00

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пмэф — 2025

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с руководителями международных информагентств, которая состоится 18 июня, будет посвящена внутренней и внешней политике РФ и ключевым мировым событиям, следует из справочных материалов пресс-службы Кремля ко встрече. Ранее о том, что глава государства проведет встречу с главами мировых информагентств на полях ПМЭФ РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "В ходе форума Путин проведет традиционную встречу с руководителями международных информационных агентств. Разговор пройдет в формате "вопросы-ответы" и будет посвящен актуальным аспектам внутренней и внешней политики Российской Федерации, а также ключевым международным событиям", - говорится в материалах Кремля. Как рассказал журналистам помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, встреча состоится вечером 18 июня. Он отметил, что такие встречи традиционно вызывают большой интерес и широкие отклики в международном информационном пространстве. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250617/putin-2023370565.html

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россия, владимир путин, дмитрий песков, юрий ушаков