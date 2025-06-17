https://ria.ru/20250617/putin-2023372681.html
Путин обсудит с сыном короля Бахрейна ситуацию на Ближнем Востоке
Путин обсудит с сыном короля Бахрейна ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 17.06.2025
Путин обсудит с сыном короля Бахрейна ситуацию на Ближнем Востоке
Президент РФ Владимир Путин в пятницу до пленарного заседания ПМЭФ побеседует с сыном короля Бахрейна, советником по нацбезопасности, командующим королевской... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T17:08:00+03:00
2025-06-17T17:08:00+03:00
2025-06-17T17:08:00+03:00
пмэф — 2025
бахрейн
россия
ближний восток
юрий ушаков
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155617/21/1556172176_0:0:2814:1584_1920x0_80_0_0_e7886d515dfc1a9bd62aedef08ee115e.jpg
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу до пленарного заседания ПМЭФ побеседует с сыном короля Бахрейна, советником по нацбезопасности, командующим королевской гвардией Насером Бен Хамад Аль Халифа, обсудит вопросы двусторонних отношений и обострение ситуации на Ближнем Востоке, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он напомнил, что 20 июня состоится главное пленарное заседание ПМЭФ. "До него мы запланировали встречу нашего президента с представителем королевства Бахрейна, с советником по национальной безопасности, командующим королевской гвардией", - сказал Ушаков. "Естественно, в ходе беседы мы затронем различные вопросы двусторонней повестки дня, но также, естественно, нынешнее обострение ситуации на Ближнем Востоке", - уточнил он. Ушаков также напомнил, что в 2025 году исполняется 35 лет восстановления экономических связей между Россией и Бахрейном. Бахрейн имеет статус страны-гостя на ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250616/putin-2023125360.html
бахрейн
россия
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155617/21/1556172176_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8c5992b9bf57f852c172dbc16d7957dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бахрейн, россия, ближний восток, юрий ушаков, владимир путин, в мире
ПМЭФ — 2025, Бахрейн, Россия, Ближний Восток, Юрий Ушаков, Владимир Путин, В мире
Путин обсудит с сыном короля Бахрейна ситуацию на Ближнем Востоке
Ушаков: Путин обсудит с сыном короля Бахрейна вопросы двусторонних отношений