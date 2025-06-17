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Путин обсудит с сыном короля Бахрейна ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 17.06.2025
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ПМЭФ — 2025
 
17:08 17.06.2025
https://ria.ru/20250617/putin-2023372681.html
Путин обсудит с сыном короля Бахрейна ситуацию на Ближнем Востоке
Путин обсудит с сыном короля Бахрейна ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 17.06.2025
Путин обсудит с сыном короля Бахрейна ситуацию на Ближнем Востоке
Президент РФ Владимир Путин в пятницу до пленарного заседания ПМЭФ побеседует с сыном короля Бахрейна, советником по нацбезопасности, командующим королевской... РИА Новости, 17.06.2025
2025-06-17T17:08:00+03:00
2025-06-17T17:08:00+03:00
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ближний восток
юрий ушаков
владимир путин
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу до пленарного заседания ПМЭФ побеседует с сыном короля Бахрейна, советником по нацбезопасности, командующим королевской гвардией Насером Бен Хамад Аль Халифа, обсудит вопросы двусторонних отношений и обострение ситуации на Ближнем Востоке, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он напомнил, что 20 июня состоится главное пленарное заседание ПМЭФ. "До него мы запланировали встречу нашего президента с представителем королевства Бахрейна, с советником по национальной безопасности, командующим королевской гвардией", - сказал Ушаков. "Естественно, в ходе беседы мы затронем различные вопросы двусторонней повестки дня, но также, естественно, нынешнее обострение ситуации на Ближнем Востоке", - уточнил он. Ушаков также напомнил, что в 2025 году исполняется 35 лет восстановления экономических связей между Россией и Бахрейном. Бахрейн имеет статус страны-гостя на ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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бахрейн, россия, ближний восток, юрий ушаков, владимир путин, в мире
ПМЭФ — 2025, Бахрейн, Россия, Ближний Восток, Юрий Ушаков, Владимир Путин, В мире
Путин обсудит с сыном короля Бахрейна ситуацию на Ближнем Востоке

Ушаков: Путин обсудит с сыном короля Бахрейна вопросы двусторонних отношений

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВладимир Путин после выступления на втором Международном форуме "Развитие парламентаризма". 3 июля 2019
Владимир Путин после выступления на втором Международном форуме Развитие парламентаризма. 3 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу до пленарного заседания ПМЭФ побеседует с сыном короля Бахрейна, советником по нацбезопасности, командующим королевской гвардией Насером Бен Хамад Аль Халифа, обсудит вопросы двусторонних отношений и обострение ситуации на Ближнем Востоке, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Он напомнил, что 20 июня состоится главное пленарное заседание ПМЭФ. "До него мы запланировали встречу нашего президента с представителем королевства Бахрейна, с советником по национальной безопасности, командующим королевской гвардией", - сказал Ушаков.
"Естественно, в ходе беседы мы затронем различные вопросы двусторонней повестки дня, но также, естественно, нынешнее обострение ситуации на Ближнем Востоке", - уточнил он.
Ушаков также напомнил, что в 2025 году исполняется 35 лет восстановления экономических связей между Россией и Бахрейном. Бахрейн имеет статус страны-гостя на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
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ПМЭФ — 2025БахрейнРоссияБлижний ВостокЮрий УшаковВладимир ПутинВ мире
 
 
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