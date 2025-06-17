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Путин обсудит с сыном короля Бахрейна ситуацию на Ближнем Востоке

Путин обсудит с сыном короля Бахрейна ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 17.06.2025

Путин обсудит с сыном короля Бахрейна ситуацию на Ближнем Востоке

Президент РФ Владимир Путин в пятницу до пленарного заседания ПМЭФ побеседует с сыном короля Бахрейна, советником по нацбезопасности, командующим королевской... РИА Новости, 17.06.2025

2025-06-17T17:08:00+03:00

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу до пленарного заседания ПМЭФ побеседует с сыном короля Бахрейна, советником по нацбезопасности, командующим королевской гвардией Насером Бен Хамад Аль Халифа, обсудит вопросы двусторонних отношений и обострение ситуации на Ближнем Востоке, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он напомнил, что 20 июня состоится главное пленарное заседание ПМЭФ. "До него мы запланировали встречу нашего президента с представителем королевства Бахрейна, с советником по национальной безопасности, командующим королевской гвардией", - сказал Ушаков. "Естественно, в ходе беседы мы затронем различные вопросы двусторонней повестки дня, но также, естественно, нынешнее обострение ситуации на Ближнем Востоке", - уточнил он. Ушаков также напомнил, что в 2025 году исполняется 35 лет восстановления экономических связей между Россией и Бахрейном. Бахрейн имеет статус страны-гостя на ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250616/putin-2023125360.html

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